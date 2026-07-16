Tėvai paliko kūdikį vieną prie baseino: nutikus blogiausiam, morge paaiškėjo, kad mažylio širdis dar plaka

Mažametis Vincentas stebuklingai rastas gyvas ligoninės morge po to, kai gydytojas jį klaidingai paskelbė mirusiu.
Nelaimė nutiko baseine
18 mėnesių Vincentas Lorenzo Fiordilino buvo rastas plūduriuojantis veidu žemyn baseine savo šeimos namo kieme. Ištrauktas iš vandens berniukas buvo be sąmonės ir nereagavo.
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Vincento sukrėsti tėvai buvo palikę jį vieną maždaug 15 minučių, kol išėjo į lauką pasikalbėti. Netrukus jie pastebėjo, kad berniukas dingo. Po kelių akimirkų jo mama Alexus Fiordilino rado sūnų plūduriuojantį baseine.
Tuo metu tėvas Angelo desperatiškai bandė išgelbėti sūnų, telefonu bendraudamas su pagalbos tarnybos 911 operatoriais. Vienas šeimos narių skubiosios pagalbos tarnyboms sakė: „Ką tik radau savo sūnėną baseine.“
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Operatorius paklausė, ar mažylis vis dar kvėpuoja. „Nesame tikri“, – atsakė mažylio tėvas, kuriam buvo nurodyta pradėti gaivinimą, o vienu metu vienas šeimos narys pranešė, kad mažylis „pradeda reaguoti“.
Pareigūnai į įvykio vietą atvyko per penkias minutes nuo pirmojo skambučio pagalbos tarnyboms. Vincentas buvo skubiai nugabentas į „Mercy Gilbert Medical Center“ ligoninę, kur gydytojai netrukus konstatavo jo mirtį.
Tačiau, kaip skelbiama policijos dokumentuose, dar prieš oficialiai nustatant mirties laiką berniukui buvo pastebėti gyvybės požymiai. Vienas pareigūnas taip pat teigė girdėjęs slaugytoją sakant, kad mažylis turi pulsą.
Įtarė smegenų pažeidimą
Nepaisant to, Vincentas buvo nuvežtas į netoliese esantį morgą, kuriame praleido penkias valandas. Tik tuomet, kai teismo medicinos ekspertas atvyko pasiimti kūno, buvo aptiktas silpnas berniuko širdies plakimas.
Jis nedelsiant sraigtasparniu išskraidintas į „Phoenix Children's Hospital“, kur jam suteiktas gydymas. Šis sukrečiantis įvykis nutiko vasario 8 dieną, per JAV amerikietiškojo futbolo čempionato „Super Bowl“ finalo dieną.
Internetinėje paramos rinkimo kampanijoje šeima nurodė, kad iš morgo išgelbėto Vincento būklė iš pradžių buvo kritinė. Gydytojai nustatė, kad pradėjo nebeveikti jo organai, taip pat įtarė smegenų pažeidimą.
Tačiau po kelių dienų magnetinio rezonanso tyrimas parodė, kad berniukas smegenų pažeidimų nepatyrė. Jam buvo nustatyta tik nedidelė smegenų sumušimo trauma, kuri, medikų teigimu, augant turėtų visiškai kompensuotis.
„Nepaisant šio stebuklo, Vincento laukia ilgas ir sudėtingas sveikimo kelias“, – teigė šeima ir pridūrė, kad jam reikės intensyvios reabilitacijos, nuolatinės medikų priežiūros ir pagalbos atsigaunant organams.
Gydymo išlaidos pribloškia
Tiesa, ligoninės personalas Vincentą jau praminė „stebuklingu kūdikiu“, nes vos po kelių dienų medikams pavyko pradėti jį atjungti nuo dirbtinės plaučių ventiliacijos aparato.
Tačiau šeima pripažino, kad nors jaučia didžiulį dėkingumą, gydymo išlaidos yra milžiniškos.
„Skubi pagalba, skrydis sraigtasparniu, gydymas intensyviosios terapijos skyriuje, magnetinio rezonanso tyrimai, organų palaikymas ir ilgalaikė reabilitacija sukėlė didžiulę finansinę naštą“, – teigė artimieji.
Straipsnio publikavimo metu „GoFundMe“ kampanijoje buvo surinkta 14 tūkst. svarų sterlingų. Tuo metu šeimai teko susidurti ir su teisėsaugos dėmesiu – policija rekomendavo pareikšti kaltinimus Vincento tėvams.
Gilberto policijos departamento atstovas leidiniui „California Post“ patvirtino, kad Marikopos apygardos prokuratūrai rekomenduota pateikti vieną kaltinimą dėl nusikalstamo elgesio su vaiku.
„Gilberto policijos departamento detektyvai atliko išsamų tyrimą dėl šio incidento aplinkybių“, – teigiama departamento pranešime.
Marikopos apygardos prokuratūra leidiniui nurodė, kad policijos rekomendaciją gavo birželio 3 dieną ir šiuo metu ją vis dar vertina. Kol kas sprendimas pareikšti kaltinimus berniuko tėvams nėra priimtas.
Parengta pagal „The Sun“.