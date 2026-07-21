Darželio darbuotojos žaidimas baigėsi tragedija: mažylis patyrė smegenų traumą

Po kritimo mažyliui buvo diagnozuota smegenų trauma, o jo tėvai prieš vaikų priežiūros centrą pateikė ieškinį.
Neteko ir klausos
Šokiruojanti akimirka, kai neatsargi darželio darbuotoja išmetė mažylį virš savo galvos, tačiau jo nepagavo. Po incidento vaikui buvo diagnozuota smegenų trauma.
Kūdikis merdi, o tėvas ašarodamas ginasi, kad vaiko nepurtė
Incidentas įvyko vaikų priežiūros centre „The Bay Club Clubhouse“ El Segundo mieste, Kalifornijoje. Nukritęs mažylis patyrė sunkią traumą, o darbuotoja, bandydama jį sugauti, pati vos neužgriuvo ant vaiko.
Pranešama, kad po šio incidento mažylis patyrė sunkių sužalojimų, įskaitant klausos praradimą, teigiama naujame ieškinyje.
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Vaizdo stebėjimo kamerų įraše matyti, kaip 23 mėnesių berniukas, dokumentuose įvardijamas inicialais C. K., prieina prie darbuotojos ir timpteli ją už rankų.
Tuomet darbuotoja pradeda žaismingai supti mažylį ore – iš pradžių žemai, tarp savo kojų.
Netrukus ji vaiką išsūpuoja aukštai virš galvos ir paleidžia iš rankų, todėl mažylis pakyla į orą.
Darbuotoja ištiesia rankas mėgindama sugauti vaiką, tačiau dėl per didelio judesio pagreičio jis perskrenda virš jos galvos.
Bandydama jį sučiupti, moteris atsilošia atgal, tačiau nesėkmingai.
Po akimirkos ji praranda pusiausvyrą, griūva atgal ir vos neužkrenta ant skausmo sukaustyto mažylio, gulinčio ant grindų.
Skelbiama, kad krisdamas ant grindų 23 mėnesių berniukas stipriai susitrenkė galvą.
Tėvas buvo kone apgautas
Mažylio tėvai Mattas ir Elena Kittle ieškinyje, pateiktame prieš „El Segundo Bay Club“, teigia, kad po kritimo jų sūnus patyrė trauminę smegenų traumą ir neteko dalies klausos.
Kittle'ų šeima yra „Manhattan Country Club“ nariai. Šio klubo lankytojai gali palikti savo vaikus netoliese veikiančiame vaikų priežiūros centre „Bay Club Clubhouse“.
Ieškinyje teigiama, kad tądien tėvas Mattas paliko sūnų darželyje, tačiau netrukus sulaukė skambučio, kuriame jam buvo pranešta, jog C. K. nugriuvo, tačiau jau nusiramino.
Maždaug po 15 minučių darbuotojai paskambino dar kartą ir paprašė vaiką pasiimti. Anot ieškinio, tėvui buvo sudarytas įspūdis, kad berniukas patyrė tik nežymius sužalojimus.
Vis dėlto atvykęs jis išvydo visai kitokį vaizdą. Dokumentuose teigiama, kad dešinė berniuko veido pusė buvo smarkiai sumušta, dešinė akis buvo taip ištinusi, jog negalėjo jos atmerkti, o burna – patinusi. Grįžęs namo mažylis buvo itin mieguistas, vangus ir irzlus.
Netrukus vaikas buvo skubiai nugabentas į Torrance ligoninę dėl įtariamos bukos galvos traumos. Ten, kaip teigiama ieškinyje, jam diagnozuota trauminė smegenų trauma.
Pasak tėvų, vienas darbuotojas aiškino, kad berniukas nukrito vos iš maždaug pusės metro aukščio. Tačiau šeima tuo nepatikėjo ir pareikalavo vaizdo stebėjimo kamerų įrašų.
Jų teigimu, įraše matyti, kad vaikas nukrito iš maždaug 1,8 metro aukščio.
Ieškinyje taip pat nurodoma, kad C. K. iki šiol jaučia trauminės smegenų traumos padarinius, tarp jų – klausos sutrikimą.
Be to, dokumentuose teigiama, kad „El Segundo Bay Club“ neturėjo Kalifornijos socialinių paslaugų departamento išduotos licencijos.
Tėvai kaltina įstaigą aplaidumu, fiziniu sužalojimu, sukčiavimu ir emocinės žalos sukėlimu.
Tėvai siekia, kad jiems priteistinos žalos atlyginimo dydį nustatytų prisiekusiųjų teismas.
„The Sun“ kreipėsi į „The Bay Club“ dėl komentaro, tačiau atsakymo kol kas negavo.
Parengta pagal „The Sun“.
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