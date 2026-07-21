Tokia sėkmė pasitaiko kartą iš 15 milijonų: Australijoje gimė identiškos ketvertukės

Australijoje moteris susilaukė itin retų, natūraliai pradėtų identiškų ketvertukių. Karališkosios Brisbeno moterų ligoninės medikai nėštumą apibūdino kaip ypač didelės rizikos.
Keturios mergaitės pasaulį išvydo liepos 14 dieną, atlikus cezario pjūvio operaciją. Jos gimė 28-ąją nėštumo savaitę ir ketvirtą dieną.
Mergaitės yra monozigotinės ketvertukės – tai reiškia, kad vienas apvaisintas kiaušinėlis pasidalijo į keturis embrionus.
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Pasak ligoninės atstovės, 34 metų Jenitar Na'amoana ir jos vyras Jorthamas jau augino keturis vaikus, todėl žinia, kad šeima laukiasi ketvertuko, porai tapo milžiniška staigmena.
Itin retas atvejis
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Mamą nuo pat nėštumo pradžios prižiūrėjusi gydytoja Alexa Bendall teigė, kad identiškos ketvertukės pasitaiko maždaug vieno iš 15 milijonų nėštumų metu.
Tačiau, anot jos, atvejis, kai visi keturi vaisiai dalijasi viena placenta, yra negirdėtas.
Motinos ir vaisiaus medicinos specialistė bei akušerė-ginekologė pabrėžė, kad toks nėštumas buvo itin didelės rizikos.
Dėl to 25-ąją nėštumo savaitę moteris buvo paguldyta į ligoninę, kur medikai galėjo nuolat stebėti jos būklę.
„Visą laiką sakėme, kad jei pavyks nėštumą išlaikyti iki 28 savaitės, tai jau bus labai geras rezultatas.
Todėl tai, kad 28-ąją savaitę ir ketvirtą dieną gimė keturios gražios ir sveikos mergaitės, yra tiesiog neįtikėtina. Labai džiaugiamės galėję būti šios istorijos dalimi“, – sakė A. Bendall.
„Jenitar nuo pat pirmos dienos su visais iššūkiais tvarkėsi neįtikėtinai ramiai. Kažkokiu stebuklingu būdu jai pavyko išvengti visų komplikacijų ir pavojų tiek savo, tiek kūdikių sveikatai“, – pasakojo gydytoja A. Bendall.
Naujagimės pavadintos Emily, Harriet, Catherine ir Alexa vardais. Pastarasis vardas mergytei suteiktas gydytojos Alexos Bendall garbei. Medikė tokį šeimos sprendimą pavadino gražia pagarbos išraiška.
Dabar renka lėšas
Gydytoja pridėjo, kad mergaitės dar kurį laiką liks ligoninės naujagimių intensyviosios terapijos skyriuje, kol pasieks pilną išnešiotą amžių. Pasak jos, šiuo metu visų keturių būklė yra labai gera.
Kiti poros vaikai yra nuo vienerių iki dešimties metų amžiaus. Neseniai mama pradėjo lėšų rinkimo kampaniją internete – šeimai reikia bent dešimties vietų mikroautobuso.
Prie aukų rinkimo kampanijos, kurioje jau surinkta daugiau kaip 20 tūkst. eurų (apie 37 tūkst. Australijos dolerių), Jenitar Na'amoana rašė:
„Mūsų keturi brangūs stebuklai saugiai atkeliavo į pasaulį. Nors mūsų širdys kupinos dėkingumo, keturių naujagimių priežiūra vienu metu atnešė tokių iššūkių, kokių niekada nebūtume galėję įsivaizduoti.“
Natūraliai pradėtos ketvertukės yra itin retas reiškinys. Gydytojų skaičiavimu, tokio gimimo tikimybė siekia maždaug vieną atvejį iš 700 tūkst. gimdymų.
Parengta pagal BBC.
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