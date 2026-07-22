Po „viskas įskaičiuota“ atostogų Ispanijoje – skandalas: policija motiną sulaikė prieš pat skrydį

Šeima, kaip įtariama, per 11 dienų trukusias atostogas „viskas įskaičiuota“ tipo kurorte Ispanijos Gran Kanarijos saloje sukaupė daugiau nei 2,4 tūkst. eurų (2 100 svarų sterlingų) siekiančią sąskaitą, tačiau bandė išvykti už ją nesumokėjusi.
Nepavyko susisiekti
Policija surado trijų asmenų šeimą, o motina buvo sulaikyta oro uoste, kai mėgino įlipti į lėktuvą ir išskristi iš šalies.
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San Bartolomė de Tirachanos kurorto viešbučio vadovai kreipėsi į policiją po to, kai trijų asmenų šeima išsiregistravo nesumokėjusi įspūdingos dydžio sąskaitos.
Viešnagė buvo užsakyta per oficialią kurorto interneto svetainę, o rezervuojant klientai buvo pateikę kredito kortelės duomenis kaip garantinį užstatą.
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Tačiau viešbučio darbuotojams mėginant nuskaityti pinigus nuo pateiktos banko kortelės, mokėjimas buvo atmestas.
Tuomet darbuotojai bandė susisiekti tėvais, tačiau nepavyko. Policija pradėjo trijų asmenų – motinos, tėvo ir vaiko – paiešką.
Paviešintas ir vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota akimirka, kai moterį Gran Kanarijos oro uosto pasienio kontrolės poste sustabdė pareigūnai.
Sulaikyta oro uoste moteris, kurios tapatybė neviešinama, teisinosi, kad atsiskaityti nepavyko dėl jos banko kortelės sutrikimų.
Ji pareigūnams teigė ketinusi sumokėti viešbučiui priklausančią sumą, tačiau jau būdama oro uoste nebegalėjo pasinaudoti savo banko kortele.
Nacionalinės policijos atstovas Gran Kanarijoje sakė: „Galiausiai ji visiškai nutraukė bet kokį bendravimą ir nesumokėjo likusios skolos.“
Moters amžius kol kas neskelbiamas, tačiau policija patvirtino, kad ji yra Airijos pilietė.
Ji buvo nuvežta į Maspalomaso policijos komisariatą, kur jai pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo, o vėliau perduota teisėjui.
Šeima sulaukė viešo pasmerkimo
Gran Kanarijos policija išplatintame pranešime pabrėžė, kad Nacionalinė policija ir toliau aktyviai saugos Kanarų salų turizmo sektorių – vieną svarbiausių salyno ekonomikos ramsčių – glaudžiai bendradarbiaudama su viešbučiais ir kovodama su bet kokia nusikalstama veikla, darančia žalą jų veiklai.
Pareigūnai taip pat priminė, kad mėginimai išvengti atsiskaitymo už suteiktas paslaugas bus tiriami policijos, siekiant nustatyti, ar nėra pagrindo taikyti baudžiamąją atsakomybę.
Ši istorija pasirodė netrukus po kito rezonansinio atvejo Jungtinėje Karalystėje, kai aštuonių asmenų šeima buvo apkaltinta pabėgusi nesumokėjusi už prabangius pietus, kurių bendra vertė viršijo 1,2 tūkst. eurų (1 000 svarų sterlingų).
Šeima sulaukė viešo pasmerkimo po to, kai, kaip įtariama, iš italų restorano „Bella Ciao“ Port Talbote, netoli Svonsio, išėjo nesumokėjusi apie 385 eurų (329 svarų sterlingų) sąskaitos.
Vėliau dar trys restoranai viešai perspėjo apie tą pačią šeimą, o, kaip manoma, policiją dėl panašių incidentų informavo mažiausiai septynios maitinimo įstaigos.
Per pastaruosius aštuonis mėnesius ši šeima, jei kaltė bus įrodyta, už virtinę vagysčių restoranuose gali sulaukti iki dvejų metų laisvės atėmimo bausmės.
Teigiama, kad grupės priešakyje yra vidutinio amžiaus sutuoktinių pora, kuri per naujausią incidentą kartu buvo atsivežusi ir mažametį vaiką, sėdėjusį vaikiškoje kėdutėje.
Parengta pagal „The Sun“.