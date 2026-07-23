Mokinio priemonių krepšelis: apklausa atskleidė, kiek šiemet tėvai planuoja išleisti mokyklinėms prekėms

Naujausia „Lidl Lietuva“ užsakymu tyrimų bendrovės „Norstat“ atlikta apklausa atskleidė, kad didžiausia dalis tėvų (37 proc.) vieno vaiko mokyklinių prekių krepšeliui šiemet planuoja skirti nuo 101 iki 200 eurų.
Dar 20 proc. vieno vaiko pasiruošimui mokyklai šiemet planuoja skirti 201–300 eurų. 20 proc. ketina išleisti 51–100 eurų, 17 proc. – daugiau nei 300 eurų, o 6 proc. nurodo, kad pasiruošimui mokyklai numato iki 50 eurų biudžetą.
Pusė tėvų (50 proc.) teigia, kad pasiruošimui mokyklai šiemet planuoja išleisti panašiai kaip pernai. Dalis šeimų numato didesnes išlaidas: 17 proc. apklaustųjų sako išleisiantys šiek tiek daugiau, o 13 proc. – gerokai daugiau nei praėjusiais metais.
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Žemų kainų prekybos tinklas paskaičiavo, kad šiais metais bazinių kanceliarinių prekių krepšelį mokyklai „Lidl“ parduotuvėse galima įsigyti už maždaug 23 eurus.
„Išlaidos mokyklinėms prekėms labai priklauso nuo individualių poreikių, vaiko amžiaus ir to, kiek priemonių liko nuo praėjusių mokslo metų.
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Paskaičiavome bazinio krepšelio kainą, o šį krepšelį sudaro beveik dvidešimt skirtingų kanceliarinių prekių – nuo sąsiuvinių ir rašiklių, piešimo reikmenų, liniuotės, žirklių, iki kuprinės. Daugelis mūsų prekių yra pakuotėse po daugiau vienetų, pavyzdžiui, pieštukai, trintukai ar žymekliai parduodami rinkiniais.
Tai leidžia klientams sutaupyti ir pasirūpinti visais reikalingais reikmenimis ilgesniam laikui arba jais gali pasidalinti ir keli šeimos nariai“, – teigia „Lidl Lietuva“ korporatyvinių reikalų ir komunikacijos vadovas A. Bubnelis.
Jis priduria, kad „Lidl“ mokyklinių prekių asortimentą, kaip ir kasmet, pristato dar liepą, kad šeimos pasiruošimą galėtų planuoti iš anksto, pirkinius įsigyti palaipsniui ir reikalingas priemones rasti už žemą kainą.
Mokyklinių pirkinių krepšeliuose – drabužiai ir avalynė
Apklausos duomenimis, jei praėjusiais metais didžiausią mokyklinių priemonių dalį sudarė kanceliarinės prekės, šiemet daugiausia tėvų pirks drabužius ir avalynę – 80 proc. Antroje vietoje liko kanceliarinės prekės – jas planuoja įsigyti 77 proc. tėvų, o trečioje – knygos ir pratybos, kurias į mokyklinių pirkinių krepšelį įtraukia 60 proc. apklaustųjų.
„Renkantis drabužius mokyklai, svarbu atkreipti dėmesį ne tik į jų išvaizdą, bet ir į patogumą bei funkcionalumą. Vaikai mokykloje praleidžia didelę dienos dalį, todėl drabužiai turėtų nevaržyti judesių, būti malonūs dėvėti ir tinkami aktyviai kasdienai.
„Lidl“ siūlo platų medvilninių drabužių asortimentą visai šeimai, o vaikams skirtų privačių prekių ženklų, tokių kaip „Lupilu“, prekių gamyboje pirmenybė teikiama tvaresniems ir sertifikuotiems pluoštams. Didžioji dalis naudojamos medvilnės yra sertifikuota pagal tarptautines programas, tokias kaip „Cotton made in Africa“ ar „Fairtrade“, – dalinasi A. Bubnelis.
Daugiau nei pusė tėvų – 57 proc. – naujiems mokslo metams dažniausiai perka ir sportinę aprangą, o 40 proc. – kuprinę. „Lidl“ parduotuvių lentynose tėvai ras ne tik vaikų pamėgtais personažais dekoruotų kuprinių, bet ir patogių, praktiškų modelių. Kuprinę prekybos tinkle įsigyti galima vos nuo 4,99 euro.
Ramus ir suplanuotas pasiruošimas mokyklai
Pasak „Lidl Lietuva“ korporatyvinių reikalų ir komunikacijos vadovo, pasiruošimas mokyklai gali tapti malonia šeimos veikla, jei pirkinių sąrašas suplanuojamas iš anksto, o vaikai turi galimybę patys išsirinkti jiems patinkančias priemones.
„Pirmiausia verta peržiūrėti jau turimus mokyklinius reikmenis ir kartu su vaiku pasitikrinti, ko iš tiesų trūksta.
Taip lengviau susidaryti reikalingų priemonių sąrašą ir išvengti spontaniškų pirkinių. Į pasiruošimą verta įtraukti ir vaikus: jiems svarbu ne tik turėti reikalingas priemones, bet ir patiems jas išsirinkti pagal savo pomėgius, pavyzdžiui, asortimente turime mokyklinių priemonių su įvairiais animaciniais herojais. Tai sustiprina motyvaciją ir padeda su didesniu džiaugsmu laukti rugsėjo pirmosios“, – pataria A. Bubnelis.
Be įprastų mokyklinių reikmenų, „Lidl“ asortimente gausu ir įvairių mokymosi, lavinamųjų bei kūrybinių priemonių, taip pat gertuvių ir dėžučių užkandžiams už žemą kainą. Susipažinti su mokyklinių prekių asortimentu galima mokyklos prekių kataloge.
Kokybiškų ir už žemą kainą priemonių naujiems mokslo metams galima įsigyti 86 „Lidl“ parduotuvėse 31 šalies mieste: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose, Raseiniuose, Jurbarke ir Garliavoje.
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