Simbolinė akimirka Kauno rajone: gimė ypatingas šių metų kūdikis vardu Arnas

Naujagimio šeimą šia proga pasveikino ir Kauno rajono savivaldybės atstovai. Džiugia žinia feisbuko paskyroje pasidalijo „Kauno rajono bendruomenė“:
„Kauno rajone gimė 600-asis kūdikis – Arnas iš Noreikiškių.
Kauno rajono bendruomenę pasiekė džiugi žinia – Civilinės metrikacijos skyriuje užregistruotas 600-asis šių metų kūdikis – Arnas Vaičiūnas.
Už širdies griebianti delfinų ir kūdikio draugystė: nesutrukdė ir stiklas
Birželio 30 d. gimęs mažylis – Noreikiškėse, Ringaudų seniūnijoje, gyvenančių Vilijos ir Mariaus sūnus.
Naujagimis gerokai pakeitė įprastą šeimos kasdienybę – dabar ji sukasi pagal mažojo Arno ritmą, o ramių naktų tėveliams kol kas tenka palaukti.
Susiję straipsniai
„Arnas labai greitai parodė, kad nuo šiol namuose tvarką nustatys jis. Miego tikrai trūksta, tačiau užtenka į jį pažvelgti ir visas nuovargis pasimiršta. Kiekvieną dieną vis geriau jį pažįstame ir mokomės būti šeima“, – pasakojo mažylio tėvai.
Abu tėveliai yra kilę iš Kauno, tačiau susipažino internete. Netrukus pažintis virto gražia draugyste ir bendro gyvenimo pradžia.
Vardą sūnui rinko iš kelių patikusių variantų, tačiau galutinį sprendimą priėmė tik jam gimus. Pirmą kartą išvydus mažylį abejonių nebeliko – šeima suprato, kad jis bus Arnas.
„Šis vardas mums skamba stipriai ir tvirtai. Norime, kad užaugęs sūnus būtų drąsus, pasitikėtų savimi, turėtų savo nuomonę ir nebijotų siekti svajonių“, – šypsojosi tėtis Marius.
Pasveikinti pagausėjusios šeimos į Raudondvario oficiną atvyko Kauno rajono savivaldybės vicemerė Snieguolė Navickienė.
„Vaiko gimimas šeimai atneša ne tik daug džiaugsmo, bet ir visiškai naują gyvenimo ritmą, kupiną pirmųjų šypsenų, atradimų ir ypatingų akimirkų.
Linkiu, kad Arnas augtų sveikas, stiprus ir drąsus, o jūsų namuose visada netrūktų meilės, šilumos ir tarpusavio palaikymo“, – šeimai linkėjo vicemerė.
Ji tėveliams įteikė tradiciškai dovanojamą kūdikio kraitelį ir kūdikio knygą, kurioje jie galės fiksuoti svarbiausias sūnaus gyvenimo akimirkas.
Šeimai taip pat perduota Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centro dovana – nemokamas vienos valandos plaukimas laivu „Zapyškis“ , – rašoma feisbuke.
KūdikisKauno rajonasSveikinimai
Rodyti daugiau žymių