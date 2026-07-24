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Dėl vaikų veidų feisbuke – raudonas ekspertų įspėjimas: F. M. Leščiauskaitė prabilo atvirai (1)

2026 m. liepos 24 d. 20:07
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Daugeliui šiuolaikinių tėvų dalijimasis savo ir savo vaikų gyvenimo akimirkomis socialiniuose tinkluose tapo įprastu dalyku.
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