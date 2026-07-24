Po skandalo pramogų parke prabilo neįleisto vaiko tėvas: susigraudino išgirdęs sūnaus maldą

Šeima teigia patyrusi pažeminimą – anot tėvų, darbuotojai be aiškios priežasties atsisakė įleisti jų šešiolikmetį sūnų, turintį Dauno sindromą. Apie šį skaudų įvykį prabilęs tėvas prisimena vakare išgirstus sūnaus žodžius, kurie jį sugraudino.
Tėvas susigraudino
Šešiolikmetis sūnus, dėl kurio šeima nebuvo įleista į parką, yra jauniausias šeimos vaikas. Kartu su jais buvo ir devyniolikmetė dukra. Portalui „Delfi“ komentavęs daugiavaikės šeimos tėvas neslėpė ašarų.
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„Kadangi retkarčiais važiuojame į Jūrmalą, labai norėjome išbandyti laipiojimą „Basakojo“ parke. Mums svarbu, kad sūnus turėtų pakankamą fizinį krūvį. Jis yra tikrai labai motyvuotas ir supratingas. Tiesiog norėjome visi kartu prasmingai praleisti popietę“, – portalui „Delfi“ sakė vyras.
Jis pasakojo, kad darbuotojai vos pažvelgę į jo sūnų nusprendė, jog šis negalės naudotis parko pramogomis. Anot jo, jie neuždavė jokių klausimų ir nepateikė jokio paaiškinimo.
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Parko direktorė Nijolė Vidugirienė taip pat, pasak tėvo, nepateikė aiškaus paaiškinimo, kodėl jauniausiam šeimos vaikui nebuvo leista naudotis parko paslaugomis.
Tiesa, vyras pabrėžė, kad prieš atvykdami jie buvo atidžiai susipažinę su parko vidaus taisyklėmis.
„Šiuo atveju neradome nė vienos taisyklės, kuri draustų mūsų sūnui naudotis parku. Vienintelėje taisyklėje buvo nurodyta, kad vaikų negalima palikti laipynėse vienų.
Tačiau aš ir planavau laipioti kartu su sūnumi. Esu patyręs laipiotojas – mėgstu žygius kalnuose, kopimą į viršūnes, todėl tokios laipynės man nėra naujiena“, – portalui „Delfi“ kalbėjo tėtis.
Sūnaus reakcija po incidento sujaudino
Pasak vyro, panašių situacijų jų šeimai yra tekę patirti ir anksčiau, tačiau šįkart labiausiai įskaudino jauniausio sūnaus reakcija po incidento.
„Esame tikinti šeima. Kai vakare sūnus meldėsi ir sukalbėjo maldą „Tėve mūsų“, jis dar pridūrė: „Dievulėli, manęs neįleido į parką.“ Žinokite, aš, kaip tėvas, apsiverkiau. Manau, mes nepatyrėme tokio šoko, kokį patyrė mūsų vaikas“, – sakė tėvas.
Pasak tėvo, sūnus mokosi gimnazijoje, netrukus pradės dešimtą klasę ir puikiai supranta, kas vyksta aplink, todėl jam buvo ypač skaudu nesuprasti, kodėl nebuvo įleistas į parką.
Vyras mano, kad darbuotojai, išgirdę ne tokią aiškią sūnaus kalbą dėl anatominių ypatumų, susidarė klaidingą nuomonę apie jo galimybes.
Kreipėsi į tarnybas
Seimo Pirmininko pavaduotoja, konservatorė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė kreipėsi į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, prašydama ištirti galimą diskriminacijos dėl negalios atvejį Pasvalio rajono pramogų parke „Basakojis“.
Nurodoma, kad atsisakymą suteikti paslaugą darbuotojai motyvavo nepilnamečio negalia ir vidaus taisyklėmis, nors viešai skelbiamose parko taisyklėse apribojimai nebuvo skelbti.
Net ir tėvams paaiškinus, jog sūnus yra ir anksčiau lankęsis kituose laipynių parkuose, o trasomis naudotųsi kartu su šeimos nariais.
Tačiau sprendimas nebuvo pakeistas.
Reaguodama į gautą informaciją parlamentarė prašo tarnybos įvertinti, ar paslaugų teikėjo veiksmai ir taikomi reikalavimai nepažeidžia Lygių galimybių įstatymo nuostatų bei ar šioje situacijoje nėra diskriminacijos negalios pagrindu požymių.
Politikės teigimu, visuomenėje vis dar pasitaiko atvejų, kai sprendimai priimami remiantis išankstinėmis nuostatomis, todėl būtina užtikrinti, kad negalią turintiems asmenims nebūtų taikomi nepagrįsti ribojimai naudotis viešosiomis paslaugomis.
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