Lietuviška vasara su naujagimiu: 5 sprendimai, kurie namuose palengvins pirmąsias savaites

Tūkstančiams šeimų pirmosios savaitės su naujagimiu sutapo su permaininga lietuviška vasara, kai vėsias ir lietingas dienas gali netikėtai pakeisti karštis.
Tad prie įprastų klausimų, kur statyti lovelę ar kaip patogiai susidėti sauskelnių atsargas, prisideda dar vienas: kaip namuose sukurti mažyliui patogią aplinką, kad ir koks oras būtų už lango?
Pasak interjero dizainerės, tam namų nebūtina apversti aukštyn kojomis – padeda tinkamai parinkta miego vieta, orui laidžios medžiagos ir sumanus kasdienių daiktų organizavimas, rašoma IKEA pranešime žiniasklaidai.
Šeimos pagausėjimui baimes kelia ir padidėję lūkesčiai: atkreipė dėmesį į senelius ir tėvus
„Pasiruošimas naujagimio atėjimui į pasaulį atneša daug džiugaus jaudulio, tačiau dažnai kartu kelia ir nemažai klausimų būsimiems tėvams, ypač laukiantis pirmagimio.
Vasarą vienas didžiausių daugelio tėvų rūpesčių – ar kūdikiui nebus per karšta, ypač jei užkluptų dar viena karščio banga. Nors oro sąlygų kontroliuoti negalime, nedideli pokyčiai namuose gali padėti sukurti daugiau patogumo ir kūdikiui, ir tėvams“, – sako Morta Bučinskienė, IKEA Interjero dizaino departamento vadovė.
Susiję straipsniai
Sukurkite patogią miego aplinką
Kūdikio miego vieta turėtų būti viena ramiausių erdvių namuose, suteikianti naujagimiui ne tik ramybę, bet ir komfortišką temperatūrą. Įrengiant kūdikio kambarį ar pertvarkant savo miegamąjį, kad jame tilptų ir kūdikio daiktai, interjero dizainerė rekomenduoja lovelę statyti atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių ir kitų šilumos šaltinių, taip pat atkreipti dėmesį į patalynės medžiagas.
„Natūralios medžiagos atlieka svarbų vaidmenį reguliuojant temperatūrą. Kvėpuojančios medvilninės paklodės su guma ir lengvi muslino užklotai padeda geriau palaikyti tinkamą temperatūrą nei sintetiniai audiniai, o lovelė su grotelėmis ar lopšys iš tinklinės medžiagos leidžia orui laisvai cirkuliuoti ir neleidžia šilumai kauptis viduje“, – pažymi interjero dizainerė.
Karštomis dienomis vėsesnę temperatūrą kambaryje padeda palaikyti ir šviesos nepraleidžiančios užuolaidos ar žaliuzės – karščiausiu dienos metu jos sulaiko ir dalį iš lauko sklindančios šilumos, o atvėsus orui, leidžia saugiai vėdinti kambarį ir užtikrinti gryno oro cirkuliaciją.
Palaikykite gaivų orą neperšaldydami kambario
Jei suaugusiems oro kondicionierius gali akimirksniu suteikti tikrą atgaivą, tai kūdikiai yra kur kas jautresni staigiems temperatūros pokyčiams. Dėl to kūdikiui skirtą erdvę reikėtų apgalvoti taip, kad tiesioginis šalto oro srautas nebūtų nukreiptas į jo lovelę, o užtikrinti pastovų ir tolygų vėdinimą visuose namuose.
Nors ne visuose namuose yra įrengta rekuperacijos sistema, patalpų oro kokybę gali padėti pagerinti oro valytuvas ir suteikti gaivaus bei švaraus oro pojūtį net augalų žydėjimo sezono metu, kai aplinkoje gausu žiedadulkių, o dėl karščio lauke langus tenka laikyti uždarytus.
Taip pat ir nešiojami ventiliatoriai neturėtų būti nukreipti į kūdikį, tačiau gali būti labai naudingi siekiant užtikrinti oro cirkuliaciją patalpoje.
Pasiruoškite maitinimui šiltesnėmis dienomis
Šiltos vasaros dienos gali turėti įtakos ir kūdikio maitinimo rutinai. Kadangi motinos pienas ar pieno mišinys yra pagrindinis tiek maisto, tiek skysčių šaltinis kūdikiui, pakilus oro temperatūrai, maitinimo poreikis gali tapti dažnesnis.
M. Bučinskienė pataria: „Patogus krėslas su tinkama nugaros atrama gali padėti sukurti jaukų ir atpalaiduojantį maitinimo kampelį, o nedidelis staliukas šalia leis visuomet po ranka turėti vandens, užkandžių, muslino paklotų ir kitų būtiniausių daiktų. Švelnus apšvietimas taip pat praverčia vakarinio ir naktinio maitinimo metu – jis leidžia pasirūpinti kūdikiu jo visiškai neišbudinant.“
Būtiniausius kasdienius daiktus suplanuokite dar iki kūdikiui atvykstant
Pirmosios savaitės su naujagimiu namuose gali būti tiek fiziškai, tiek emociškai intensyvios, juolab, kad tėvams tenka prisitaikyti prie ženkliai pasikeitusios kasdienės rutinos. Dėl to svarbu, kad kasdien naudojami būtiniausi daiktai visad būtų lengvai pasiekiami. Tai labai padeda sutaupyti tiek laiko, tiek energijos.
Pavyzdžiui, kompaktiškos daiktų laikymo dėžutės sudėtos apatinėje vystymo stalo lentynoje ar daiktų laikymo krepšeliai, tvirtinami tiesiog prie vystymo stalo šono yra labai patogūs visad po ranka laikyti sauskelnes, drėgnas servetėles ar pakaitinius drabužėlius neatitraukiant akių nuo kūdikio. O kompaktiškas stumdomas vežimėlis su ratukais puikiai veikia kaip mobili kūdikio reikmenų stotelė, kurią lengva perstumti iš vieno kambario į kitą, priklausomai nuo to, kur tuo metu labiausiai reikia.
Nepamirškite, kad vietos reikia ir tėvams
Pasiruošimas kūdikio atvykimui labai dažnai sukasi apie mažylio poreikius, tačiau svarbu nepamiršti ir tėvų, kuriems taip pat reikia erdvės pailsėti ir pasisemti naujų jėgų. Pavyzdžiui, prie lovos tvirtinama kišenė su skyriais įvairiems daiktams gali tapti patogiu sprendimu būtiniausiems daiktams laikyti šalia, patogi maitinimo pagalvė palengvinti naktinius ir ne tik maitinimus, o minkštas pledas – apsikloti vėsesniais vakarais.
„Nors funkcionali kūdikio erdvė yra labai svarbi, tačiau namų aplinka turėtų palaikyti kasdienį visos šeimos gyvenimą. Tad pagrindinis tikslas laukiant naujo šeimos nario neturėtų būti nukrauti namus vien kūdikio daiktais, bet susikurti praktišką rutiną ir ją palaikančią namų aplinką, kuri padėtų ir tėvams jaustis patogiau ir labiau pasitikėti savimi nuo pat pirmųjų dienų“, – sako M. Bučinskienė.
naujagimisVasaramaitinimas
Rodyti daugiau žymių