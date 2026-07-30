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Po visą Lietuvą apskriejusio mamos skundo sureagavo tarnyba: „Yra ir daugiau aplinkybių“ (5)

2026 m. liepos 30 d. 13:55
Po Lietuvą pasklido septynių vaikų mamos Smiltėjos Žlabienės pagalbos šauksmas. Moteris viešai prabilo, kad po reta genetine liga sirgusios naujagimės mirties svarstoma iš šeimos paimti ir kitus jos vaikus.
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Ketvirtadienį surengtoje spaudos konferencijoje į visuomenėje didelio atgarsio sulaukusią istoriją sureagavo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba.
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Vilniaus apskrities skyriaus vedėja Lina Baranauskienė paaiškino, kad sprendimas dėl vaikų paėmimo buvo priimtas liepos 27 dieną.
Tuo metu tarnyba dar nebuvo informuota apie kūdikio mirtį – ši žinia pasiekė tik liepos 28-ąją, nors namuose gimusi ir gimimo liudijimą turėjusi mergaitė mirė liepos 26 dieną.

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Ji teigė, kad medikai tarnybą informavo, jog kūdikis į gydymo įstaigą buvo atvežtas išsekęs, kritinės būklės ir jam buvo reikalinga skubi medicininė pagalba.
„Tėvų vertybės ir požiūris į vaikų auklėjimą yra jų pasirinkimas, tačiau vaiko teisė į sveikatą, tinkamą gydymą ir gyvybę turi būti užtikrinta. Net jei vaikas serga nepagydoma liga, jis turi teisę gauti reikalingą pagalbą“, – sakė L. Baranauskienė.
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Tiesa, ji pabrėžė, kad sprendimą lėmė ne vien kūdikio sveikatos būklė, o ir tėvų gyvenimo būdas.
„Kūdikio būklė buvo tik viena iš aplinkybių. Yra ir daugiau aplinkybių, dėl kurių kilo grėsmė vaikų gerovei, emociniam saugumui, sveikatai, gyvenimo sąlygoms ir tolesnei raidai“, – sakė tarnybos atstovė.
Ji pridūrė, kad šeima tarnyboms buvo žinoma ir anksčiau.
„Esame gavę ne vieną pranešimą, taip pat ir iš sveikatos priežiūros įstaigų, dėl galimai netinkamo vaikų sveikatos priežiūros užtikrinimo. Šeimai buvo inicijuota ir teikta pagalba, už kurios organizavimą buvo atsakingas Ukmergės socialinių paslaugų centras“, – aiškino L. Baranauskienė.
Tarnybos atstovė nurodė, kad šiuo metu sprendimas dėl kitų šeimoje augančių vaikų paėmimo lieka galioti, tačiau situacijai keičiantis jis gali būti peržiūrėtas.
„Vaikų saugumo poreikis išlieka, tačiau sprendimai gali būti keičiami, jei keisis situacija. Jeigu tėvai priimtų siūlomą pagalbą ir bendradarbiautų, sprendimai galėtų būti peržiūrėti“, – komentavo L. Baranauskienė.
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba komentuoja viešojoje erdvėje aptariamą situaciją dėl mirusio kūdikio ir iš šeimos paimtų vaikų.<br>Gabijos Šileikaitės / ELTA nuotr. Daugiau nuotraukų (7)
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba komentuoja viešojoje erdvėje aptariamą situaciją dėl mirusio kūdikio ir iš šeimos paimtų vaikų.
Gabijos Šileikaitės / ELTA nuotr.
Mama prabilo viešai
Primename, jog Lrytas jau rašė apie šią šeimos situaciją. Vos palaidojusi dviejų mėnesių amžiaus dukrą, sirgusią reta genetine liga – Patau sindromu, šešių vaikų mama Smiltėja Žlabienė iš Ukmergės sulaukė vaiko teisių gynėjų dėmesio.
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba nusprendė pradėti mirusio kūdikio ir dar šešių šeimoje augančių vaikų paėmimo procedūras, mat Kauno klinikos vaiko teisių gynėjus buvo informavusios apie sunkią naujagimės būklę, tačiau iki sprendimo priėmimo nespėjo pranešti apie jos mirtį.
Po naujagimės mirties šiuo metu numatytos visų šeimos vaikų paėmimo procedūros. Tarp juose nurodytų vaikų buvo ir jau mirusi mergaitė, kuri buvo septintas vaikas šeimoje.
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