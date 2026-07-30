Ukmergės rajono meras pažėrė detalių apie kūdikio netekusią šeimą: sako, kad nepriima skiepų ir medikų

D. Varnas Eltai pasakojo žinantis pastaruoju metu dėmesio centre atsidūrusią šeimą, iš kurios nuspręsta paimti visus likusius šešis vaikus, nes, kaip nusprendė vaiko teisių apsaugos gynėjai, vaikams yra kilusi grėsmė. Meras tikino bendraujantis su šios šeimos vyru, kuris, pasak D. Varno, jam skambino sekmadienį ir pranešė apie kūdikio mirtį.
„Jie (šeima – ELTA) anksčiau šešis metus gyveno socialiniame būste ir 2025 metų spalio 7 dieną atsisakė socialinio būsto, nepareikšdami, kodėl. Jie išsikraustė gyventi į sodybą miško apsuptyje“, – pasakojo D. Varnas.
Mero žiniomis, šeima nuomojasi dalį namo, esančio minėtoje sodyboje. D. Varnas sakė, jog šioje vietoje jam teko ir pačiam lankytis.
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„Tos vietos name tikrai ne per geriausiai. Man teko ten pabuvoti. Ten yra pastatytas garsaus kalbininko Zigmo Zinkevičiaus kryžius. Mums buvo skundų, kad ta šeima kažką tvarkosi, o tas kryžius yra apstatytas“, – kalbėjo D. Varnas.
Meras neslėpė, kad apie miškų apsuptyje gyvenančią šeimą sklando įvairiausios istorijos.
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„Buvo girdėta visokių istorijų, kad lyg buvo kažkada gimęs vaikas, bet jį lyg kažkur palaidojo, niekam nesakę. Buvo policija atvažiavusi, su šunimis ieškojo. Įvykis įvyko prieš porą metų. Bet nieko nebuvo rasta“, – sakė Ukmergės rajono meras.
Pasak D. Varno, visiems žinoma, jog minima šeima gyvena, kaip teigė meras, kitokį gyvenimą nei esą yra įprasta.
„Jie gyvena kitokį gyvenimą nei mes visi. Apie skiepus, apie gydytojus tai ten net minčių nėra tokių. (...) Jie kalba, kad jokių skiepų ir gydytojų jiems nereikia, kadangi vaikai įgauna savaime imunitetą ir jie kalba, kad jie yra sveiki dėl to, nors ten tikrai yra vaikų, kurie gal ir nėra sveiki. (...) Jie vaikus gimdo namuose“, – pasakojo D. Varnas.
Jis taip pat sakė, kad šeimoje augantys vaikai lanko kitas mokymo įstaigas nei jų bendraamžiai kitose šeimose.
„Paprastos mokyklos jie nelanko. Jie lanko kažkokias lauko mokyklas, kurios su gamta susijusios“, – sakė D. Varnas.
Tiesa, kaip teigė meras, viena iš tokių lauko mokyklų, kurias lanko minėtos šeimos vaikai, yra įsikūrusi Ukmergės rajone, tai yra oficiali įstaiga.
Meras tvirtino, kad iki tol, kol šeima gyveno jam suteiktame socialiniame būste, jie buvo iš dalies prižiūrimi socialinės pagalbos specialistų, jiems buvo teikiama vaiko teisių apsaugos atstovų pagalba. Visgi vėliau, pasak D. Varno, situacija pasikeitė.
„Kaip ir viskas gerai buvo, bet, kai jie išsikraustė į tą gamtą, prasidėjo visokie įdomūs dalykai“, – dėstė D. Varnas.
ELTA primena, kad advokato padėjėja Dalia Jasevičienė socialiniame tinkle „Facebook“ paviešino istoriją apie Ukmergės rajone gyvenančią daugiavaikę šeimą, kurios vienas iš atžalų – kelių mėnesių kūdikis – sekmadienį mirė Kauno klinikose.
Kaip pasakojo teisininkė, šeimoje gegužę šeimoje gimė vaikas, turėdamas Patau sindromą. Ši reta genetine liga sergantys vaikai dažnai ilgai neišgyvena.
Pasak D. Jasevičienės, vaikui mirus, šeimą pasiekė žinia apie Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos (VVTAĮT) sprendimą iš jų paimti vaikus, įskaitant ir jau mirusią mergaitę.
VVTAĮT anksčiau Eltai nurodė, kad šiuo atveju įvyko klaida – tarnybą žinia apie kūdikio mirtį pasiekė tik po kelių dienų, tad formaliai sprendime dėl vaiko paėmimo iš šeimos buvo įrašyta ir jau mirusi mergaitė.
Vaiko teisių apsaugos gynėjai nurodė, jog informacija apie sunkią kūdikio, kuris vėliau mirė, būklę nebuvo vienintelė priežastis, kodėl nuspręsta iš Ukmergės rajone gyvenančios šeimos paimti vaikus.
„Iš tiesų, tai yra aplinkybių visuma. Vaiko – mažojo kūdikio – sveikatos būklė yra tik vienas iš momentų, dėl ko buvo priimti tie sprendimai. Yra daugiau aplinkybių, kurios suponuoja vaikų saugumo užtikrinimo poreikį. Vaikams yra kilusi grėsmė jų gerovei, emociniam saugumui, raidai ir sveikatai. (...)
Vaiko atskyrimas nuo tėvų yra visiškai kraštutiniais atvejais priimamas sprendimas, kai tėvai nebendradarbiauja, kai nepriima pagalbos, kai nevyksta pokytis, o vaikui išlieka reali grėsmė.
Ir šios šeimos atveju yra priimtas sprendimas, kad vaikams yra būtina užtikrinti saugumą“, – ketvirtadienį žurnalistams aiškino VVTAĮT Vilniaus apskrities skyriaus vedėja Lina Baranauskienė.
Tiesa, anot jos, VVTAĮT kol kas į teismą dėl leidimo paimti vaikus iš šeimos nesikreipė, nors toks sprendimas tarnyboje jau priimtas. Šis sprendimas, anot L. Baranauskienės, gali būti pakeistas, jei tėvai nuspręs bendradarbiauti su vaiko teisių apsaugos specialistais.