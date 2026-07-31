Po kritikos bangos naujagimės netekusi Smiltėja atvirai prabilo apie savo gyvenimo būdą: „Apie tai daugelis tėvų tik svajoja“

Šešių vaikų mama laidoje „LRT RADIJO ringas“ išsamiai paaiškino savo šeimos pasirinkimus – nuo vaikų ugdymo ir natūralių gimdymų namuose iki požiūrio į mediciną, taip pat atsakė į po dukros mirties viešojoje erdvėje jai išsakytą kritiką.
„Esame normali, darni šeima, sukūrusi savo vaikams rojaus aplinką, jie gyvena natūralioje gamtoje ir apie tai daugelis tėvų tik svajoja“, – paaiškino kūdikio netekusi moteris.
Pripažįsta netradicinį ugdymą
Pateikė daugiau detalių apie iš tėvų paimtus šešis vaikus: jiems kilusi grėsmė
Tiesa, Smiltėja pasakojo, kad jų šeimoje ugdymas suprantamas plačiau nei vien mokymasis prie vadovėlių. Pasak jos, vaiko ugdymui nebūtina vien sėdėti prie stalo – šeima sąmoningai pasirinko kitokį mokymosi būdą.
Moteris pabrėžė, kad yra sudaryta oficiali sutartis su mokykla, kuri teikia konsultacijas, edukacijas, užtikrina ugdymo proceso koordinavimą, priežiūrą ir reikalingą pagalbą.
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„Mes esame normali šeima, esame pilnatvėje, gražiame ryšyje su vyru, kas reta. <...> Esame gražiame ryšyje su vaikais, mes juos jaučiame, domimės ir daug skiriam jiems laiko“, – laidoje „LRT RADIJO ringas“ kalbėjo pašnekovė.
Pasak jos, kitoks ugdymo būdas nereiškia, kad vaikai ateityje nelaikys brandos egzaminų. Ji teigė, kad tiek vaikų ugdymą, tiek kitus svarbius gyvenimo sprendimus lemia šeimos vertybės.
„Mes jaučiamės, kad mes gyvename normalų gyvenimą, tiesiog renkamės dalykus, kurie mums svarbūs pagal mūsų vertybes. Man yra labai svarbu, kad gimdyčiau natūraliai ir aš susikuriu sau tas sąlygas, esu perėjusi metų mokymus apie natūralią gimtį – žinau visą raidą, procesą, seką.
Mano gimtys visos yra lengvos ir greitos. Bet kokie kiti žmonės tik trikdytų mano gimtį. Aš žinau, kas man yra saugu – man yra saugu ramybė, namų aplinka“, – tikino ji.
Konsultavosi su dulomis
Viešojoje erdvėje svarstyta, kodėl namuose gimdžiusi moteris į gydytojus kreipėsi tik po mėnesio, kai kūdikio būklė jau buvo smarkiai pablogėjusi.
Smiltėja Žlabienė aiškino, kad iš pradžių šeima pastebėjo įgimtą nesuaugusį gomurį ir lūpą, tačiau, dulos paaiškino, jog tokie sutrikimai operuojami vaikui kiek paaugus, todėl skubios medikų pagalbos tuomet neieškojo.
Kalbėdama apie požiūrį į mediciną, S. Žlabienė tikino, kad šeima nesivadovauja nuostata vengti gydytojų – anot jos, vaikai yra prižiūrimi ir gydomi privačiose klinikose.
„Mes esame gedėjime dabar, bet negalime nekalbėti, nes reikia spręsti tai, kas yra. Jaučiame gana didelę įtampą ir galbūt yra žodžių, kuriuos pasakome iš streso. Nes kaip vyras jaučiasi, atidavęs savo vaiką medikams ir gavęs lavoną?
Jis taip jaučiasi, tai jis tą ir pasakė, suprantat? Iš esmės mes privačioje klinikoje turime nuostabų šeimos gydytoją, mūsų vaikai daugiausia yra gydomi privačiose klinikose.“
Kalbėdama apie šeimos tragediją, Vilniaus apskrities vaiko teisių skyriaus vedėja Lina Baranauskienė pabrėžė, kad šioje situacijoje nebuvo nuspręsta iš karto paimti vaikus ir tik po to vertinti aplinkybes. Anot jos, sprendimas priimamas tik atlikus išsamų situacijos vertinimą.
„Visais atvejais siekiama susitikti su vaikais, jų tėvais, rinkti informaciją iš ugdymo, gydymo įstaigų, socialinės aplinkos – tai gali būti artimieji, giminaičiai, mokytojai“, – laidoje „LRT RADIJO ringas“ sakė ji.
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