Vaiko teisių apsaugos kontrolierė apie sprendimą iš šeimos paimti šešis vaikus: būtinas nepriklausomas tyrimas

Anot kontrolierės, šiuo atveju būtina atlikti nepriklausomą tyrimą, kurio metu būtų įvertinti Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos (VVTAĮT) sprendimai.
„Savo iniciatyva pradėjau tyrimą dėl įvykių, susijusių su šeima, su sprendimais paimti iš šeimos septynis vaikus.
Deja, bet vienas vaikas šiuo metu yra miręs“, – penktadienį žurnalistams Seime sakė A. Jakavonienė.
Pateikė daugiau detalių apie iš tėvų paimtus šešis vaikus: jiems kilusi grėsmė
Ji pareiškė užuojautą dėl kūdikio mirties.
Vaiko teisių apsaugos kontrolierė pažymėjo, kad Ukmergės rajone gyvenančios šeimos istorijoje reikėtų atlikti nepriklausomą tyrimą, kurio metu būtų įvertintas sprendimo pagrįstumas.
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„Mano vertinimu, būtina atlikti nepriklausomą tyrimą, vertinimą, kaip institucijos veikė šiuo konkrečiu atveju: ar tinkamai, ar visi sprendimai buvo pagrįsti, atitinka vaiko geriausius interesus ir, be abejo, ar jie visi yra individualizuoti, nes mes kalbame apie šešis vaikus, kas reikštų ne vieną, o šešias rizikas ir šešis sprendimus, kur konkrečiai pritaikoma konkreti priemonė, kuri labiausiai atitiktų vaiko interesus“, – dėstė A. Jakavonienė.
„Man labai rūpi, dėl kokių priežasčių ir realiai kokia tiesioginė grėsmė kyla kiekvienam vaikui, kad valstybė priima sprendimą, kad reikia iš šeimos paimti šešis vaikus“, – pridūrė ji.
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