Vaiko teisių apsaugos specialistai dar kartą aplankys daugiavaikę šeimą Ukmergės rajone

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos (VVATĮT) Vilniaus apskrities skyriaus vedėja Lina Baranauskienė Eltai patvirtino, kad su VVTAĮT susisiekė vaikų tėvai ir buvo susiderinta dėl susitikimo.
„Dėkojame tėvams, kurie susisiekė su vaiko teisių gynėjais, esame sutarę dėl susitikimo artimiausiu metu“, – teigė L. Baranauskienė.
Ji pabrėžė besitikinti su vaikų tėvais rasti kitus sprendimus, kuriais būtų užtikrinta vaikų gerovė ir saugumas.
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„Vaiko teisių gynėjų pagrindinė užduotis yra ne perkelti vaiką iš šeimos, tikslas yra rasti tinkamus sprendimus kartu su tėvais, kad šeima galėtų gyventi kartu užtikrinant vaikų gerovę ir sveikatą.
Tad tikimės, kad kartu pavyks rasti sprendimus, kaip užtikrinti tinkamą vaikų sveikatos priežiūrą, geriausius jų interesus. Labai tikimės, kad šiuos sprendimus pavyks rasti kartu, bendradarbiaujant su šeima ir tai reikštų, kad nebėra pagrindo kreiptis į teismą (dėl vaikų paėmimo – ELTA)“, – komentavo L. Baranauskienė.
Tai, kad pas daugiavaikę šeimą vėl atvyks vaiko teisių apsaugos specialistai, Eltai patvirtino ir minimos šeimos atstovė, advokato padėjėja Dalia Jasevičienė.
„Vaiko teisių apsaugos tarnybos specialistai ateis į šeimos namus tikrinti gyvenimo sąlygų“, – sakė ji.
D. Jasevičienė teigė, kad šeima yra pasirengusi eiti į tam tikrus kompromisus, siekiant, kad vaikai nebūtų paimti iš šeimos.
„Mes kategoriškai reikalaujame, kad nebūtų nustatyti iš viso vaiko teisių pažeidimai. Mes už tai sutinkame atidžiau atkreipti dėmesį į sveikatos priežiūrą, mes sutinkame tikrinti vaikus pas gydytojus. Nors šitos moters vaikai kartą per metus praeina tą sveikatos patikrinimą. Buvo vyresnė mergaitė susilaužius rankytę, rankytė buvo nedelsiant sugipsuota. Yra išrašai iš ligoninių“, – komentavo šeimos atstovė.
Visgi, anot D. Jasevičienės, šeima nesutinka su pagalba, kurią esą vaiko teisių apsaugos specialistai jai siūlo po kūdikio mirties.
„Aš vaiko teisių apsaugos atstovams sakiau, kad jūsų siūlomos paslaugos visiškai neatitinka šeimos poreikių, nes jūs kalbate apie tai, kad reikia mokyti mamą, kaip valgydinti vaikus, nes ji neva to nemoka. Kadangi turime (kūdikiui – ELTA) diagnozuotą ligą, kuri išteisina mamą, nes visi kiti vaikai yra sveiki ir pavalgę, tai gal nepradėkime nuo mamos mokymo pradėkime nuo kažkokių kitų konstruktyvių pasiūlymų“, – aiškino D. Jasevičienė.
Nutarta iš šeimos paimti šešis vaikus
ELTA primena, kad advokato padėjėja D. Jasevičienė socialiniame tinkle „Facebook“ paviešino istoriją apie Ukmergės rajone gyvenančią daugiavaikę šeimą, kurios viena iš atžalų – kelių mėnesių kūdikis – sekmadienį mirė Kauno klinikose.
Kaip pasakojo teisininkė, gegužę šeimoje gimė vaikas, turėdamas Patau sindromą. Šia reta genetine liga sergantys vaikai dažnai ilgai neišgyvena.
Pasak D. Jasevičienės, vaikui mirus, šeimą pasiekė žinia apie VVTAĮT sprendimą iš jų paimti vaikus, įskaitant ir jau mirusią mergaitę. VVTAĮT anksčiau Eltai nurodė, kad šiuo atvej u įvyko klaida – tarnybą žinia apie kūdikio mirtį pasiekė tik po kelių dienų, tad formaliai sprendime dėl vaiko paėmimo iš šeimos buvo įrašyta ir jau mirusi mergaitė.
Vaiko teisių apsaugos gynėjai nurodė, jog informacija apie sunkią kūdikio, kuris vėliau mirė, būklę nebuvo vienintelė priežastis, kodėl nuspręsta iš Ukmergės rajone gyvenančios šeimos paimti vaikus. Teigiama, kad yra visa aplinkybių, suponuojančių poreikį užtikrinti vaikų saugumą, visuma.
Tiesa, anot VVTAĮT Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjos L. Baranauskienės, nors sprendimas paimti vaikus iš šeimos jau priimtas, kol kas į teismą dėl leidimo nesikreipta. Ji minėjo, kad jei tėvai nuspręs bendradarbiauti su vaiko teisių apsaugos specialistais, tarnyba gali pakeisti savo sprendimą.
Minima šeima VVTAĮT specialistams yra žinoma nuo 2018 m.
Prokuratūra pranešė, kad dėl Kauno klinikose mirusio kūdikio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Tyrimas yra atliekamas dėl galimo piktnaudžiavimo tėvų teisėmis ar pareigomis.
Tyrimo metu bus vertinama, ar įtariamas tėvų delsimas kreiptis medicininės pagalbos galėjo turėti įtakos vaiko gyvybei pavojingos būklės atsiradimui.