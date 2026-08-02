Šio Lietuvos miesto tėvai nebijo išsiskirti: mergaitiškų vardų sąraše – tikros retenybės

Kėdainiuose populiariausi – Neitas ir Smiltė
Analizuojant Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos ir archyvo skyriaus duomenis, matyti, kad berniukų populiariausių vardų viršūnėje įsitvirtino Neitas ir Benas – šie vardai suteikti po 5 kartus.
Nuo jų nedaug atsiliko Adas, Adomas ir Emilis, kurių kiekvienas užregistruotas po 3 kartus.
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Mergaičių vardų kategorijoje užtikrintai pirmauja Smiltė – šiuo vardu pavadintos 4 mažosios kėdainietės. Antrąją ir trečiąją vietas dalijasi Adelė bei Izabelė (po 3), o penketuką užbaigia Saulė ir Emilija (po 2).
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos ir archyvo skyriaus vedėja Gaiva Petrauskienė pastebi, kad tėvų pasirinkimai išlieka stabilūs, tačiau džiugina įvairovė.
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„Per šešis mėnesius užregistravome 120 gimimų. Įdomu tai, kad iš jų 17 vaikų gimė užsienyje ir vėliau buvo įtraukti į apskaitą Lietuvoje“, – statistikos detales komentavo G. Petrauskienė. Ji pridūrė, kad per pirmąjį pusmetį nė vienai kraštiečių šeimai negimė dvynukai.
Lietuvoje populiariausi Sofija ir Markas Žvelgiant į bendrą šalies vaizdą, Registrų centro duomenys rodo šiek tiek kitokias madas. Visoje Lietuvoje mergaičių vardų sąrašo viršuje karaliauja Sofija (šis vardas suteiktas 96 kartus), po kurios seka Amelija (78), Liepa, Izabelė ir Olivija.
Berniukų vardų dešimtuke šį pusmetį nenugalimas buvo Markas – šiuo vardu mažyliai buvo pavadinti net 107 kartus. Populiariausiųjų penketuke taip pat rikiuojasi Jonas (101), Leonas, Adomas ir Matas.
Nors Kėdainiuose Adomo vardas taip pat pateko į populiariausiųjų sąrašą, nacionaliniai lyderiai Markas ir Sofija mūsų rajone nebuvo tokie dominuojantys.
Yra ir retų vardų
Be populiariausių vardų, Kėdainių tėvai stebino ir kūrybiškumu arba grįžimu prie gilių šaknų. Retų vardų sąraše šmėžuoja tiek itin modernūs, tiek klasikiniai, seniai girdėti vardai.
„Šį pusmetį fiksavome tokius retus vardus kaip Aurora, Mila, Eliotas, Asterija, Kristoferis, Heilė ar Eidrijana.
Greta jų matome ir atgimstančią klasiką, mat tėvai vaikus pavadino Pranu, Vincu, Mykolu, Elena ar Eleonora. Taip pat turime gražių gamtos įkvėptų vardų, pavyzdžiui, Upė“, – vardijo G. Petrauskienė.
Nenuostabu, kad vardų pasirinkimas dažnai atspindi ir tai, ar šeima gyvena Lietuvoje, ar grįžta iš svetur. Retesni, tarptautiniai vardai, tokie kaip Nila, Eiva ar Aurėja, dažniau pasitaiko tarp užsienyje gimusių vaikų, tačiau ši tendencija pamažu tampa įprasta ir vietos gyventojų šeimose.
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