16-metis nėrė į mirtinas bangas gelbėti vaiko: po kovos su likimu sureagavo net prezidentas

Tačiau vienas 16-metis nėrė į mirtiną pavojų ir padarė tai, kas atrodė neįmanoma. Herojiškas paauglio poelgis sujaudino milijonus amerikiečių ir sulaukė net JAV prezidento Donaldo Trumpo dėmesio.
10-mečio berniuko, išgelbėto iš audringų bangų Seabright paplūdimyje Santa Kruze, tėvas Sumitas Rai teigia, kad jo sūnaus išgyvenimas yra „tikras stebuklas“.
Žmonės bijojo rizikuoti
Atlanto vandenyne nuskendo keltas: žuvo mažiausiai 27 žmonės, 83 dingo
Interviu leidiniui The California Post vyras sakė esantis be galo dėkingas 16-mečiui Ryderiui Williamsui, kuris nėrė į pavojingas bangas ir ištraukė skęstantį berniuką.
Tėvo teigimu, būtent šio paauglio drąsa išgelbėjo jo sūnaus gyvybę. Herojiškas poelgis sulaukė didelio dėmesio visoje JAV ir buvo įvertintas net prezidento Donaldo Trumpo.
Susiję straipsniai
„Laimei, jis gyvas. Tai tikras stebuklas“, – sakė S. Rai. „Esu be galo dėkingas tam gelbėtojui Ryderiui.“
Vaiko tėvas paaiškino, kad gelbėjimo operacija buvo dar pavojingesnė, nei atrodė užfiksuotuose vaizdo įrašuose. Jis teigė, kad iš pradžių į vandenį sūnaus gelbėti puolė apie dešimt žmonių, tačiau dalis jų buvo priversti grįžti atgal, nes smarkios bangos kėlė pavojų ir jų pačių gyvybėms – jie rizikavo įstrigti jūroje.
„Jei būtų praėjusios dar dvi sekundės, bangos jį būtų nusviedusios dar 15–20 metrų. Tuomet jo nebebūtų buvę įmanoma net pamatyti, ką jau kalbėti apie išgelbėjimą“, – pasakojo S. Rai.
Pasak jo, vaizdo įrašą filmavęs žmogus berniuką pastebėjo tik todėl, kad užgriuvusios bangų putos trumpam atidengė jo rudus plaukus.
Mama neinformavo apie nelaimę
Pasiteiravus tėvo, kur tuo metu buvo berniuko mama, S. Rai atsakė: „Puikus klausimas. Pats norėčiau tai žinoti.“
Jis teigė, kad gelbėjimo metu vaikų mamos šalia nebuvo, o apie įvykį ji jo net neinformavo.
Anot vyro, apie vos tragedija nesibaigusią nelaimę jis sužinojo tik vėliau tą pačią dieną, pasikalbėjęs su savo vaikais.
S. Rai sakė, kad jis ir vaikų mama gyvena Dalase, tačiau pora jau nebegyvena kartu.
Vyras taip pat tvirtino, kad vaikų mama praeityje su jais netinkamai elgėsi, ypač su sūnumi.
Pasak jo, dėl patirtų išgyvenimų šeimai teko kreiptis ir į psichologinės pagalbos specialistus.
Gelbėtoją pagerbė prezidentas
Vyras taip pat teigė, kad būtų didelė garbė, jei jo sūnus būtų pakviestas į Baltuosius rūmus po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, jog 16-mečiui gelbėtojui Ryderiui Williamsui bus skirtas aukštas civilinis apdovanojimas.
Dramatiškame vaizdo įraše užfiksuota, kaip Ryderis neria į galingas bangas, kad pasiektų skęstantį 10-metį.
Po budėjimo paplūdimyje namo grįžęs 16-metis savo šeimai apie gelbėjimo operaciją kalbėjo kukliai – esą tai buvo tiesiog įprasta darbo diena.
„Kai jis grįžo namo, pasakė: „Tėti, neketinau paleisti to berniuko, nes žinojau, kad jei paleisiu, jis nuskęs. Negalėjau leisti, kad taip nutiktų.“ Išgirdęs šiuos žodžius vos nesusigraudinau“, – leidiniui The California Post pasakojo Ryderio tėvas, į pensiją išėjęs ugniagesys Shane'as Williamsas.
„Tai buvo išties neįtikėtina“, – sakė jis.
Ryderio senelis pasakojo, kad paauglys stengiasi nesureikšminti aplink jo poelgį kilusio dėmesio.
„Jis grįžo namo ir pasakė: „Tai buvo tiesiog dar viena darbo diena. Toks yra mano darbas“, – prisiminė senelis George'as.
Teko dalyvauti pavojingesnėse operacijose
Senelis taip pat atskleidė, kad per šeštadienio budėjimą Ryderis iš viso dalyvavo penkiose gelbėjimo operacijose, o dvi iš jų buvo dar sudėtingesnės nei 10-mečio išgelbėjimas.
„Jis nuostabus vaikinas. Mes jį be galo mylime“, – pridūrė George'as.
Ryderio tėvas teigė, kad sūnaus poelgis puikiai atspindi tai, koks jis yra žmogus. „Jis tiesiog nori padėti savo bendruomenei, nes čia užaugo“, – sakė jis.
Nepaisant visoje šalyje sulaukto dėmesio, antradienį Ryderis jau grįžo budėti į savo gelbėtojo postą. Pasak jo tėvo, paauglys nekantrauja kuo greičiau sugrįžti prie įprasto gyvenimo.
Netrukus į vienuoliktą klasę eisiantis Ryderis jau svarsto ateityje sekti tėvo pėdomis.
„Jis dar jaunas, tačiau galvoja apie darbą ugniagesių tarnyboje. Kol kas viską darome po truputį. Dabar svarbiausia atsikvėpti po visų įvykių ir įsitikinti, kad jam viskas gerai“, – sakė Ryderio tėvas.
VaikasJAVgelbėtojas
Rodyti daugiau žymių