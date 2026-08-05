Inga Ruginienė apie vaikų paėmimą iš Žlabių šeimos: „Sprendimas yra priimtas“

„Vaiko teisių apsaugos tarnyba stengiasi surasti tą kontaktą, nes lyg ir buvo tokių užuomazgų, kad šeima eis į kontaktą ir priims pagalbą.
Mūsų pagrindinis tikslas, kad šeima priimtų pagalbą ir vaikai augtų kiek įmanoma saugesnėje aplinkoje. (…) Bet jeigu šeima atsisakys priimti pagalbą, tada reikės atitinkamai priimti sprendimus“, – Eltai trečiadienį teigė I. Ruginienė.
„Sprendimas yra priimtas, kad vaikai turi būti paimti, bet valstybės tikslas nėra paimti vaikus iš šeimos. Valstybės tikslas yra, kad šeima ir vaikai turėtų visokeriopą pagalbą.
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Tą mes ir siūlome šeimai, ir labai yra didžiulė viltis, kad šeima tą pagalbą priims. Bet jeigu šeima tos pagalbos visiškai atsisakys, tai, kaip ir esu sakiusi, mūsų prioritetas yra vaikų saugumas“, – sakė ministrė.
Kaip skelbė ELTA, liepos pabaigoje viešojoje erdvėje pasirodė istorija apie atvejį Kauno klinikose, kai mirė Patau sindromą turintis kūdikis, o to nežinodama Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba nusprendė iš šeimos paimti 6 vaikus, įskaitant ir mirusį vaikelį.
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Tokia situaciją susiklostė todėl, nes Kauno klinikos informavo vaiko teisių gynėjus apie sudėtingą kūdikio būklę, bet nespėjo pranešti apie mirtį.
Vaiko teisių apsaugos gynėjai nurodė, jog informacija apie sunkią kūdikio būklę nebuvo vienintelė priežastis, kodėl nuspręsta iš Ukmergės rajone gyvenančios šeimos paimti kitus vaikus. Teigiama, kad tai lėmė visa aplinkybių, suponuojančių poreikį užtikrinti vaikų saugumą, visuma.
Vėliau buvo sutarta, kad vaikai iš šeimos paimti nebus, nuspręsta iš naujo vertinti situaciją. Esą mirusio kūdikio motina sutiko bendradarbiauti su vaiko teisių gynėjais.
Tiesa, šią savaitę naujienų portalas „15 min“ rašė, kad tėvai pakeitė nuomonę ir su vaiko teisių specialistais nebendradarbiauja.
Ukmergės rajono savivaldybės meras Darius Varnas Eltai teigė, kad minėta šeima atsisako medicininių paslaugų, yra nusiteikusi prieš skiepus.
Be to, siekiant nustatyti tikslias šio aplinkybes, Vilniaus apygardos prokuratūroje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl, kaip įtariama, piktnaudžiavimo tėvų teisėmis ar pareigomis.
vaiko teisėsInga RuginienėValstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
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