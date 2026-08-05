VVTAĮT Vilniaus apskrities skyriaus vedėja Lina Baranauskienė Eltai teigė, kad trečiadienį planuotas susitikimas su šeima neįvyko.
Dėl to, pasak jos, kitas galimas susitikimas suderintas penktadienį.
„Vaiko teisių gynėjai dėjo ir deda visas pastangas prisitaikyti prie šeimos galimybių.
Pateikė daugiau detalių apie iš tėvų paimtus šešis vaikus: jiems kilusi grėsmė
Šiandien gavus informaciją apie pasikeitusias šeimos aplinkybes, buvome pasiruošę susitikti su vaikais bet kurioje jiems patogioje vietoje, jiems patogiu metu.
Šeimai atsisakius šio pasiūlymo, susitikimo laikas buvo perkeltas. Šiuo metu susitikimas suderintas penktadienį“, – teigė L. Baranauskienė.
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VVTAĮT atstovė pažymėjo, jog tikisi, kad suderintas susitikimas įvyks ir vaiko teisių gynėjams bus sudarytos sąlygos išklausyti vaikų nuomonę.
Kaip skelbta anksčiau, vaiko teisių apsaugos specialistai Žlabių šeimos vaikus, kuriuos anksčiau nutarta paimti iš šeimos, ketino aplankyti antradienį, tačiau, kaip informavo VVTAĮT atstovė L. Baranauskienė, susitikimas neįvyko.