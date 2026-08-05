Gyvenimo būdasŠeima

Padėtis dėl Žlabių šeimos vaikų kaista: antrą kartą per savaitę tarnyba atsimušė į sieną (1)

2026 m. rugpjūčio 5 d. 16:27
Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos (VVTAĮT) specialistams šią savaitę antrą kartą nepavyko susitikti su Žlabių šeimos vaikais.
Daugiau nuotraukų (3)
VVTAĮT Vilniaus apskrities skyriaus vedėja Lina Baranauskienė Eltai teigė, kad trečiadienį planuotas susitikimas su šeima neįvyko.
Dėl to, pasak jos, kitas galimas susitikimas suderintas penktadienį.
„Vaiko teisių gynėjai dėjo ir deda visas pastangas prisitaikyti prie šeimos galimybių.

Pateikė daugiau detalių apie iš tėvų paimtus šešis vaikus: jiems kilusi grėsmė

Šiandien gavus informaciją apie pasikeitusias šeimos aplinkybes, buvome pasiruošę susitikti su vaikais bet kurioje jiems patogioje vietoje, jiems patogiu metu.
Šeimai atsisakius šio pasiūlymo, susitikimo laikas buvo perkeltas. Šiuo metu susitikimas suderintas penktadienį“, – teigė L. Baranauskienė.
Susiję straipsniai
Inga Ruginienė apie vaikų paėmimą iš Žlabių šeimos: „Sprendimas yra priimtas“

Inga Ruginienė apie vaikų paėmimą iš Žlabių šeimos: „Sprendimas yra priimtas“ (3)

R. Kėvalas apie kadaise sutiktą mirusio kūdikio tėvą rėžė be užuolankų: palygino su ateiviu iš kosmoso

R. Kėvalas apie kadaise sutiktą mirusio kūdikio tėvą rėžė be užuolankų: palygino su ateiviu iš kosmoso (17)

Iš vaiko teisių gynėjų – paaiškinimas, kodėl iš dėmesio centre atsidūrusios Žlabių šeimos kol kas neims vaikų

Iš vaiko teisių gynėjų – paaiškinimas, kodėl iš dėmesio centre atsidūrusios Žlabių šeimos kol kas neims vaikų (8)

VVTAĮT atstovė pažymėjo, jog tikisi, kad suderintas susitikimas įvyks ir vaiko teisių gynėjams bus sudarytos sąlygos išklausyti vaikų nuomonę.
Kaip skelbta anksčiau, vaiko teisių apsaugos specialistai Žlabių šeimos vaikus, kuriuos anksčiau nutarta paimti iš šeimos, ketino aplankyti antradienį, tačiau, kaip informavo VVTAĮT atstovė L. Baranauskienė, susitikimas neįvyko.
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybavaikų atėmimassocialinė pagalba

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.