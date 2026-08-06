Per akimirką šeima neteko trijų brangiausių žmonių – žuvo šį mėnesį trejų metukų gimtadienį turėjusi švęsti mergaitė, jos mama ir automobilį vairavusi močiutė.
„Su neapsakomu skausmu pranešame, kad mūsų šeimą ištiko skaudi ir sunkiai suvokiama netektis. Netekome savo mylimųjų – Erikos, Malijos ir mūsų brangios mamos“, – feisbuke pranešė artima žuvusiųjų giminaitė.
„Kviečiame visus, norinčius atsisveikinti, pabūti kartu maldoje, tyloje ir prisiminimuose, šeštadienį atvykti į „Nutrūkusios stygos“ šarvojimo salę“, – rašė ji.
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Ji pasidalino ir laidotuvių detalėmis.
Šarvojimas prasidės šeštadienį 15:00 val.
Mamos urna bus įnešta 17:00 val.
Šv. Mišios vyks šeštadienį 18:00 val.
Laidotuvės vyks sekmadienį 15:00 val.
„Nuoširdžiai dėkojame kiekvienam už jūsų žinutes, maldas, apkabinimus, ištartus ir neištartus palaikymo žodžius. Jūsų gerumas, užuojauta ir buvimas šalia šiuo nepaprastai sunkiu mūsų šeimai metu suteikia mums stiprybės ištverti.
Lauksime visų, kurie norėtų kartu atsisveikinti, prisiminti ir tylos bei maldos akimirka pagerbti mūsų brangių mylimųjų atminimą“, – rašė moteris.
Kaip jau skelbė Lrytas, rugpjūčio 4 d. apie 14 val. 07 min. Vilniaus r., Gaukštonių kaime, automobilis „Toyota Prius“, vairuojamas moters (gimusi 1975 m.), išvažiavo į priešingą eismo juostą ir susidūrė su priešpriešais važiavusiu krovininiu automobiliu MAN, kurį vairavo vyras (gim. 1957 m.).
Iš karto po susidūrimo pravažiuojantys žmonės iš automobilio ištraukė dvi keleives – moterį ir mergaitę. Abi buvo pradėtos gaivinti, vėliau gaivinimą perėmė atskubėję greitosios pagalbos medikai.
Lengvojo automobilio vairuotoja liko prispausta automobilyje. Liudininkai pranešė, kad ji be gyvybės ženklų. Atskubėję ugniagesiai vairuotoją išlaisvino, medikai konstatavo jos mirtį. Netrukus, apie 15 val. 05 min., buvo konstatuota ir automobiliu vežtos mergaitės (gimusi 2023 m.) mirtis.
Tuo tarpu kitą keleivę (gimusi 2002 m.) greitosios pagalbos medikai išvežė į ligoninę, tačiau neišgyveno ir ji. Apie 16 val. 46 min. moteris nuo gautų sužalojimų ligoninėje mirė.