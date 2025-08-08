Orgazmo diena – ne tik malonumui, bet ir sveikatai: ekspertai kviečia švęsti atvirai

Šių metų lapkričio 21–22 dienomis Vilniuje, Lietuvos parodų ir kongresų centre „LITEXPO“, antrąsyk įvyksiančiame tarptautiniame erotikos festivalyje „Eros 2025“ žinoma gydytoja, endobiogenikos specialistė Evelina Nevardauskaitė-Rudzikienė auditorijai atvirai pasakos, kam žmonėms reikalingi orgazmai, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Nors orgazmas dažniausiai siejamas tik su malonumo akimirka, tačiau jis daro teigiamą poveikį tiek emocinei, tiek fizinei sveikatai“, – teigia E. Nevardauskaitė-Rudzikienė.
Kaip švenčiama pasaulyje
Tarptautinė orgazmo diena minima nuo 1998 metų. Kai kuriose šalyse švenčiama gruodžio 21 d. – šventė turi kitokį pavadinimą – Pasaulinė orgazmo už taiką diena. Pasaulio šalys šią dieną švenčia įvairiai: pavyzdžiui, Pietų Amerikos bendruomenėse organizuojami performansai, meniniai pasirodymai, diskusijos apie seksualinę sveikatą ir teises. Vakarų Europoje organizacijos, seksologai, terapeutai kalba apie seksualinį smurtą, lytinį švietimą; muziejuose, galerijose eksponuojamos parodos, susijusios su žmogaus kūnu, intymumu bei seksu.
„Šią šventinę dieną siekiama mažinti tabu apie moterų seksualumą, skatinti atvirumą, sveiką požiūrį į kūną, malonumą, poros bendravimą. Reikėjo laiko, kad ir kitose Europos bei pasaulio šalyse pradėtų atvirai ir drąsiai kalbėti apie orgazmo ir erotikos malonumus bei seksą. Taip ir mūsų Lietuvoje – vis dar mūsų tautiečių seksualinis gyvenimas apipintas įvairių tabu, nutylimas bei slepiamas. Turime kalbėti ne tik apie malonumus, bet ir nusivylimus, skaudžius išgyvenimus“, – teigia žinoma gydytoja E. Nevardauskaitė-Rudzikienė.
Svarbu ir vyrams
2007 metais Brazilijoje pradėta švęsti Tarptautinė moterų orgazmo diena. Šiandien šioje šalyje rengiamos seksualinės sveikatos ir gerovės kampanijos. Pasak gydytojos, turime nepamiršti ir vyrų: „Jiems irgi gali tekti patirti įvairių formų orgazmų. Klaidinga manyti, kad vyrų orgazmas siejamas tik su ejakuliacija – tai visą kūna apimantis patyrimas, leidžiantis patirti pakitusios sąmonės būseną. Beje, vyrui gali būti sunku pasiekti orgazmą, jeigu jo pečius slegia rūpesčiai, jis patiria didelį stresą – greičiausiai nepatirs kokybiško malonumo.“
Vidutinis vyrų orgazmas gali trukti nuo 5 iki 22 sekundžių, o vidutinė moterų orgazmo trukmė yra 20 sekundžių. E. Nevardauskaitės-Rudzikienės teigimu, partneriai turi įsiklausyti vienas į kitą, sužinoti apie troškimus, fantazijas, pažinti savo kūnus – tuomet jie bus harmoningi ir laimingi, o jų santykiai kokybiški.
Kaip švęsti Tarptautinę orgazmo dieną?
Šventės iniciatorius biseksualas Aleksas Hirka teigia, kad šią dieną verta dovanoti seksualias dovanas. Pasak tarptautinio erotikos festivalio „Eros 2025“ projekto vadovės G. Kerienės, vis daugiau lietuvių atranda seksualias dovanas.
„Mūsų festivalio metu parodų erdvėje matome, kaip ne tik jaunimas, vidutinio amžiaus žmonės, bet ir senjorai mielai perka sekso žaislus, atranda lietuvių dizainerių kurtus erotinius drabužius, aksesuarus, namų interjero detales.
Be to, praėjusiais metais festivalyje seksologė teigė, kad sekso žaislai gali padėti išspręsti tam tikras poros ar asmens intymumo problemas“, – pasakoja G. Kerienė.
Gydytoja E. Nevardauskaitė-Rudzikienė kviečia prisiminti termino „orgazmas“ kilmę. „Tai graikiškas žodis „orgao“ – degti aistra. Tad linkiu visiems degti meilės ir seksualumo aistra, pasimėgaukite šia diena“, – pokalbį baigia gydytoja.
