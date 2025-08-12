Mergina skatina savo vaikiną mylėtis su kitais vyrais: „Tai visai nereiškia, kad jis gėjus“

Terri ir Ryanas, kurie pasirodė „YouTube“ laidoje „Love Don’t Judge“, pradžioje kūrė pikantišką turinį kartu, tačiau greitai pastebėjo, kad Ryano filmavimasis su vyrais pritraukia kur kas daugiau prenumeratorių ir pinigų nei su moterimis. Dabar jie per mėnesį uždirba nuo 2000 iki 6000 svarų sterlingų (maždaug nuo 2300 iki 6900 eurų).
Ryanas yra pagrindinis vaizdo įrašų aktorius, o Terri – jo režisierė, operatorė ir idėjų generatorė. Terri teigia, kad jai visiškai nerūpi, jog ji mato Ryaną mylintis su vyrais – tai, anot jos, nereiškia, kad jis gėjus, nes tai „tik darbas“.
„Jaučiuosi visiškai rami, tai tik darbas abiems. Aš pati filmuojasi su moterimis, todėl suprantu, ką jis daro“, – aiškino Terri.
Ryanas vadina save „Gay for Pay“ („gėjumi už pinigus“) – tai heteroseksualus vyras, kuris kuria intymų turinį su vyrais dėl finansinės naudos.
„Tai mano niša. Vieniems patinka, kitiems ne – ir tai normalu. Aš nesu homofobiškas ir nieko neišnaudoju“, – sakė jis.
Vaikinas atskleidė, kad filmavimų metu naudoją viagrą. „Negalėjau net įsivaizduoti, kad prieš kelis metus darysiu tai, ką darau dabar. Tokios minties net sapnuose nebuvo“, – pripažino jis.
Terri pabrėžia, kad Ryano populiarumas išaugo būtent pradėjus dirbti su vyrais – per aštuonis mėnesius prenumeratorių padaugėjo daugiau nei tūkstančiu.
Nepaisant uždarbio ir abipusio supratimo, pora sulaukia daug kritikos internete, ypač Ryanas. Jis yra gavęs net grasinimų mirtimi.
„Vienas žmogus rašė, kad ateis „manęs pasiimti“. Vis dar laukiu – praėjo daug laiko, bet nieko neįvyko“, – juokauja jis.
Jų neįprasta veikla glumina kai kuriuos žiūrovus, o artimieji neretai užduoda nepatogius klausimus.
„Draugai, su kuriais vis dar bendrauju, apie tai nenori girdėti. Kartais kas nors pasako: „Mačiau tave „TikTok“. Aš jiems atsakau: „O kodėl žiūri?“
Šeimos nariai, su kuriais bendrauju, atrodo, į tai žiūri normaliai, bet pokalbiuose ši tema beveik neiškyla. Tiesiog sakau, kad dirbu modeliu. Tie, kurie turi problemų, paprastai tai išsako internete, ne akis į akį“, – teigia Ryanas.
Laidoje pasirodė ir Terri mama, kuriai kilo klausimų apie dukters ir žento santykių tvirtumą. Merginos mama prisipažino, kad nustebo sužinojusi apie Ryano darbus su vyrais, bet jei jiems taip gerai, ji sakė tam neprieštaraujanti.
Ji dar paklausė, ar jie nejaučia pavydo, matydami vienas kitą su kitais žmonėmis.
„Manau, visi tam tikrą pavydo formą jaučia, bet mes to nedarome dėl malonumo – tai darbas. Ribas santykiuose išlaikome dirbdami tik su profesionalais“, – atsakė Ryanas.
Terri pridūrė, kad jei kas nors elgiasi neprofesionaliai, ji iškart pasako, kad su tokiais žmonėmis Ryanas daugiau nedirbtų.
Parengta pagal dailymail.co.uk
