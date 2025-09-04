Vilniuje startuoja spalvingas festivalis: penkias dienas miestas pulsuos „queer“ kultūra

Festivalio atidarymas rugsėjo 5-ąją vyks kultūros komplekse „SODAS 2123“, o vėliau programa persikels į kino centrą „Skalvija“. Čia žiūrovų laukia šiuolaikinio queer kino premjeros ir ryškiausi pastarųjų metų filmai.
„Kreivės“ gimė dar 2014-aisiais ir nuo pat pradžių tapo unikaliu reiškiniu Lietuvos kultūros lauke – tai ne tik kino festivalis, bet ir erdvė queer bendruomenei bei visiems smalsiems žiūrovams susitikti, kalbėtis ir švęsti įvairovę.
Festivalio programoje dera dokumentika, meniniai filmai, performansai, parodos, diskusijos ir vakarėliai. Tai vieta, kur queer kultūra rodoma ne kaip niša, o kaip visavertė šiuolaikinio meno dalis.
Festivalį rengia nevyriausybinė organizacija „išgirsti“ – viena aktyviausių LGBT+ žmogaus teisių gynėjų Lietuvoje. Ji rūpinasi ne tik kultūros renginiais, bet ir švietimu, bet ir bendruomenės palaikymu. „išgirsti“ siekia, kad queer žmonės Lietuvoje jaustųsi saugiai, matomi ir girdimi – tiek viešojoje erdvėje, tiek kasdienybėje.
Pasak festivalį rengiančios nevyriausybinės organizacijos „išgirsti“ vadovo Augusto Čičelio, per dvylika metų „Kreivės“ užaugo kartu su publika: „Atrodo, kad dvylika metų gal nėra tiek daug, bet kai matai, jog žmonės, kurie į pirmuosius festivalius ateidavo dar lankydami darželį, šiandien jau patys jungiasi prie veiklų – tai labai daug reiškia. Keičiasi ir tobulinasi pats festivalis: giliname retrospektyvų programa, šiemet bandome labiau plėsti edukacinį spektrą.“
Nors festivalio šerdis išlieka queer bendruomenė, „Kreivės“ kasmet vis labiau įtraukia ir platesnį kultūros lauką.
„Nemažai bendradarbiaujame su platesne kultūros bendruomene bei pastebime augantį susidomėjimą ne tik iš queer, bet ir iš jų. Mūsų tikslas – kurti saugią erdvę LGBTQ+ žmonėms, bet kartu dalintis ja su visais, kurie nori pažinti ir suprasti,“ – sako A. Čičelis.
Didžioji dalis festivalio renginių yra prieinami visiems – nuo nemokamų ar aukų principu paremtų seansų iki vakarėlių su simboliniu įėjimo mokesčiu. Surinktos lėšos skiriamos festivalio tęstinumui.