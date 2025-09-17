Svingerių kruize šėlusi mergina išklojo apie seksą su vyresniais keliautojais: „Perprogramavau smegenis"

Tiesa, jauna moteris, nuvykusi į svingerių kruizą, kuriame daugumos poilsiautojų amžius siekė 45–65 metus, teigė, kad turėjo „perprogramuoti savo smegenis“, kad pradėtų juos laikyti patraukliais.
Susižavėjimą seksu pavertė karjera
Po kelionės į Jamaikos kurortą Alexa André leidosi ir į svingerių kruizą. Abiem atvejais ji pastebėjo, kad dėl itin aukštos kainos jaunesni poilsiautojai paprasčiausiai neatvykdavo.
Alexa atvirai papasakojo apie savo patirtį svingerių kruize, kur, kaip pati pripažįsta, buvo jauniausia dalyvė. Pasak jos, būtent ši patirtis padėjo išplėsti supratimą apie patrauklumą ir sugriovė išankstinius įsitikinimus.
„Sužinojau apie šį kruizą, nes buvau pakviesta. Natūralu, kad pati nemokėjau – tai buvo labai brangu. Aš buvau tikrai jauniausia dalyvė, kaip ir Jamaikoje, bet perprogramavau savo smegenis, kad mane trauktų vyresni žmonės, ir dabar ribų nebėra – mane traukia visi, tai smagu“ – pasakojo Alexa.
Seksualinių nuotykių ieškotoja Alexa sako, kad ją visada žavėjo viskas, kas susiję su seksu: „Buvau tokia smalsi – norėjau pamatyti nuogus žmones, norėjau pamatyti jų kūnus. Kamantinėjau draugus apie jų pirmuosius bučinius, apie tai, kaip jie jautėsi.“
Dar studijuodama psichologiją ji suvokė, kad savo susižavėjimą seksu gali paversti karjera. Tačiau akademinių žinių jai neužteko – Alexa ėmėsi ir praktinių tyrimų: dalyvavo „sekso trise“ grupėse, orgijose bei sekso vakarėliuose.
Jamaikoje vykusi kelionė į suaugusiesiems skirtą kurortą paliko ypatingą įspūdį – viena vieša scena baigėsi net minios aplodismentais. Stebėtojai Alexai ir kitiems dalyviams plojo atsistoję.
Alexa pasakojo: „Turėjome nemažai orgijų. Pirmą naktį mylėjomės, tada viena pora tarsi prisijungė, tarsi ne, vėliau pavirtome į šešių žmonių orgiją, po to buvo ketveriukė. Tada turėjome karščiausią trijulę prie baseino – visi žiūrėjo, o kai baigėme, žmonės plojo. Tai buvo tiesiog magija.“
Vis dėlto svingerių kruizas buvo dar vienas išbandymas.
„Žinojau, kad Zacas, mano partneris, ten permiegos su viskuo, kas tik juda, todėl pagalvojau: „Gerai, aš irgi noriu pasilinksminti – kodėl negaliu laikyti šių žmonių patraukliais?“
Atvykus šiek tiek apėmė šokas, bet jau antrą ar trečią dieną visiškai atsipalaidavau – tai daugiau nebebuvo problema“, – sakė ji.
Alexa pripažįsta, kad teko peržengti savo paties ribas: „Manau, kad tam tikra prasme tai buvo šiek tiek amžiaus diskriminacija. Nereikia būtinai laikyti vyresnių žmonių patraukliais, bet kodėl gi ne?“
Anot jos, ši patirtis padėjo atsikratyti stereotipų apie amžių ir patrauklumą.
Parengta pagal dailystar.co.uk
Seksaskruizassvingeriai
Rodyti daugiau žymių