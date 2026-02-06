Moterys pumos: mezga santykius su daug jaunesniais vyrais ir mėgaujasi – baisu tik dėl vieno

„Jis man sakė: „Pabandyk 10 metų vyresnį vyrą, po to 10 metų jaunesnį ir palygink skirtumus“, – laikraščiui „The Post“ prisiminė Channing, komunikacijos įmonės savininkė Čikagoje (JAV).
Būdama 34-erių moteris taip ir padarė – užsiregistravo pažinčių programėlėje „Bumble“ ir pakeitė savo amžiaus pageidavimus. Neilgai trukus su ja susisiekė 24 metų vaikinas.
„Jis pakvietė mane į pasimatymą, viską suplanavo. Baigiantis pirmajam pasimatymui paklausė: „Kada galėčiau tave vėl pamatyti?“, – pasakojo ji. – Tada jis pasiūlė pats atvažiuoti ir pasiimti mane į antrąjį pasimatymą.“
Channing liko maloniai nustebinta vaikino aiškumo, iniciatyvos, brandumo ir supratingumo. Šių savybių jos buvusieji vaikinai neturėjo. Nauja patirtis leido jai suprasti, jog emocinis brandumas ir realus amžius nėra tarpusavy susiję.
Praėjus šešeriems metams moteris susitikinėja tik su jaunesniais vaikinais. Vienu metu ji mezgė romaną net su 14 metų jaunesniu vaikinu, su kuriuo draugiškus santykius palaiko iki šiol.
Žinoma, santykiai su jaunesniais vaikinais turi savų iššūkių: dažnai jaunuoliai gyvena su kambariokais arba vieni skurdžiuose mažuose butukuose, kartais jie nesupranta senesnių juokelių, o kai kurie labiau ieško sau motinos, nei merginos. Kita vertus, jie yra mažiau pavargę, atviresni ir linksmesni, negu vidutinio amžiaus vyrai.
„Jie labiau linkę per pasimatymus smagiai leisti laiką, o ne kamantinėti lyg norėtų įsitikinti, ar esi verta vedybų“, – sakė moteris.
Ir patikėkite, jie tikrai moka pasilinksminti. Nusives jus paslidinėti, pažaisti golfą, išgerti bare ar netgi padainuoti triukšmingame karaoke klube.
Pasak moters, tai buvo „akis atverianti patirtis“. Taip pat užsiminė, jog tokios jaunesnių vaikinų linksmybės persikelia ir į miegamąjį.
„Pasakysiu tik tiek, kad jie yra labai aktyvūs“, – intrigą paliko Ch. Muller.
Amžiaus skirtumai tarp žvaigždžių
Didžiulis metų skirtumas santykiuose nėra naujiena. Tačiau panašu, jog tampa nauja mada.
Daugelis brandžių, savimi pasitikinčių moterų mieliau renkasi šalia savęs vestis jaunesnius palydovus. Štai pop muzikos deivė Cher (79 m.) susitikinėja su 38 metų muzikos prodiuseriu Alexanderiu Edwardsu. Kita garsi moteris, Madonna (77 m.) gali pasigirti 29 metų futbolo žvaigždės Akeemo Morris kompanija. Aktorė Sienna Miller (43 m.) laukiasi antrojo vaiko su 29 m. gražuoliu aktoriumi Oli Greenu.
2024-aisiais metais Nicole Kidman (58 m.) nustebino žiūrovus filme „Gera mergaitė“ (angl. „Babygirl“) vaidinusi įtakingą, tačiau dėl 28-erių metų praktikanto pametusią galvą moterį. Dar neseniai amerikeičių aktorė Gwyneth Paltrow (53 m.) sugrįžo filme „Didysis Martis“ (angl. „Marty Supreme“) kaip senstanti aktorė, kuri mezga romaną su daug jaunesniu Timothee Chalametu (30 m.).
Šie sudėtingi ir, be abejo, seksualūs personažai yra toli gražu ne tokie, kaip anksčiau vaizduotos grobuoniškos moterys. Pavyzdžiui, Gloria Swanson, groteskiška senstanti diva 1950-ųjų filme „Saulėlydžio bulvaras“ (angl. „Sunset Boulevard“), ar Anne Bancroft – karšta, bet depresyvi namų šeimininkė 1967-ųjų filme „Absolventas (angl. „The Graduate“).
Santykių ekspertė Jonie Moon specializuojasi tarp vyresnių nei 50 metų moterų ir sako, kad tokie pop kultūros vaizdai įkvepia moteris. Ji teigia: „Matydamos Cher ir Madonnos ar kitos žvaigždės jaunesnį partnerį, jos supranta galinčios susitikinėti su kuo tik nori. Kuo toliau, tuo šis santykių modelis vis labiau normalizuojamas, tad atsiranda vis daugiau moterų, kurios nori pabandyti.
Aš dirbu su energingomis, nuostabiomis moterimis, kurioms yra 50, 60 ir 70 metų. Jos yra puikios fizinės formos, stiprios ir nori gyventi aktyvų gyvenimą, – pridūrė J. Moon – Jos pastebi, kad bendraamžiai vyrai lėtėja, – tęsė ji. – Tad ima galvoti, kad reikia ieškoti jaunesnio partnerio. Kodėl gi ne?“
Kelios pumų kartos
„Aš kilusi iš senos pumų giminės“,– taip save apibūdina Sharlene Durfey.
Pumomis dažnai yra vadinamos vidutinio amžiaus moterys, romantiškus santykius kuriančios su jaunesniais vyrais.
Sharlene Durfey yra energinga 50-metė menininkė ir „Intymiųjų kortų“ (angl. „Intimacy Cards“) kūrėja – tai kortų kaladė, sukurta skatinti gilius pokalbius tarp draugų ir netgi nepažįstamųjų.
Santykiai su jaunesniais vyrais yra įprasti jos šeimoje. Motina Susana yra 11 metų vyresnė už savo vyrą, Sharlene vyresnioji sesuo Shari ilgą laiką gyvena su 14 metų jaunesniu vyru ir su juo augina 13 metų dukrą. O prieš trejus metus Sharlene ištekėjo už vyro, kuris yra 12 metų jaunesnis už ją.
„Esu tikra, kad iš dalies taip yra dėl to, kad atrodome jaunai, – Sharlene sakė „The Post“. – Bet tikrai nemanau, kad amžius yra toks svarbus.“
Sesuo Shari, 57-erių sveikos gyvensenos specialistė, pritaria, jog amžiaus skirtumas neturi reikšmės: „Svarbiausia yra poros suderinamumas ir panašios vertybės“.
Shari ir Sharlene užaugo San Chosė, Kalifornijoje (JAV), apsuptos energingų moterų, kurių gerbėjais dažnai tapdavo jaunesni vaikinai.
Jų močiutė buvo 11 metų vyresnė už savo antrąjį vyrą, tuo tarpu merginų mama Susana mėgo su draugėmis eiti į šokius ir rengtis seksualiai.
„Pamenu, bardavau mamą, nes jos sijonas būdavo per trumpas, ar palaidinė atidengdavo per daug“, – prisiminė Sharlene.
Po to, kai Susana išsiskyrė su pašnekovių tėčiu (tuo metu Shari buvo paauglė, o Sharlene 9-erių metų), ji susitikinėjo vien su jaunesniais vyrais ir liepdavo savo dukroms neišduoti jos tikrojo amžiaus.
„Mano mama turi tiek daug energijos, – sakė Shari. – Nemanau, kad vyresnis vyras galėtų paskui ją suspėti!“
Amžiaus skirtumas nejuntamas
Shari ir Sharlene nesiruošė eiti motinos pėdomis. Būdamos dvidešimties metų, jos abi susitikinėjo su vyresniais vaikinais. Shari galiausiai ištekėjo už vyro, kuris buvo beveik jos amžiaus, bet kai ji artėjo link 40-ies metų, santuoka pradėjo byrėti.
Tuomet ji internete susipažino su dabartiniu partneriu Keithu.
Juos suartino muzika – įvairios grupės, tokios kaip „Modest Mouse“ ir „The Beatles“, taip pat literatūra: „Jis nė nedvejodamas perskaitė pirmąją knygą, kurią jam pasiūliau“, – sakė Shari. Jos pirmasis vyras to niekada nedarė. Kad susitiktų su naujuoju mylimuoju, ji išskrido į Pensilvaniją.
Kuomet Keithas atvyko jos pasitikti Filadelfijos tarptautiniame oro uoste, Shari pirmiausia paprašė parodyti asmens tapatybės dokumentą.
„Jis atrodė daug jaunesnis nei 27 metų, atrodė kaip 17-metis!“ – pasakojo Shari.
Nors jai tuo metu buvo arti 40 metų, pora iš karto pajuto ryšį.
„Daugelyje sričių mūsų su Keithu požiūris sutampa , – džiaugėsi Shari. – Tik itin retais atvejais pajuntame skirtumus“.
Vieno iš jų pirmųjų susitikimų metu ji pasiūlė jiems atlikti nedidelį ritualą, kurio metu jie ilgai ir įdėmiai žiūrėtų vienas kitam į akis, be jokių kalbų ir judesių: „Tada supratau, kad turiu būti su šiuo žmogumi bet kokia kaina“, – sakė Shari.
Praėjus septyniolikai metų jie gyvena Pensilvanijoje, kur Keithas dirba mokytoju, o Shari –hidrokolonoterapeute. Jie turi 13-metę dukrą, kuri labai laukia jųdviejų vestuvių.
Sukrėtimas šeimoje
Vienintelė sesuo Sharlene iš pradžių erzino Shari dėl jos santykių su jaunesniu vyru. Tuo metu ji gyveno Los Andžele ir nutrūkus septynerių metų santykiams su vyresniu vaikinu nebenorėjo nieko. Tačiau sulaukusi 40 metų neatpažįstamai pakeitė savo gyvenimą: persikėlė į Berlyną ir atsisiuntė pažinčių programėlę „Tinder“.
„Anksčiau buvau gana konservatyvi – nemiegodavau su tais, už kurių nesiruošiau tekėti, – sakė ji. – Tada atvykau į Berlyną ir pagalvojau: „Dabar pats laikas pasileisti plaukus.“
Būdama 40-ies ji nusprendė iš naujo išgyventi savo jaunystę, tad ir vyrus ji rinkosi jaunesnius.
„Pastebėjau, kad sužinoję mano amžių vaikinai dar labiau manimi žavėdavosi, – pasakojo Sharlene. – Jaučiausi kur kas galingesnė nei jaunystėje“.
Po poros metų Berlyne gimtadienio vakarėlyje ji susipažino su dabartiniu vyru Philipu. „Jis mane linksmino, – prisimena Sharlene. – Norėjau dar kartą jį pamatyti.“
Sharlene suprato, kad Philipas yra gerokai jaunesnis už ją: jų bendri draugai buvo maždaug 20–30 metų, tačiau ji nebuvo tikra, ar Philipas žinojo jos tikrą amžių.
„Aš paminėjau, kad mūsų amžiaus skirtumas didelis, o jis atsakė: „Man tai nesvarbu, tai neturi reikšmės“, – pasakojo ji. – Paklausiau: „Tu tuo tikras?“ Ir kai jis sužinojo tikrąjį mano amžių, nuomonės nepakeitė.“
Bijo mirti anksčiau
Nors ji sakė, kad jie puikiai tinka vienas kitam, Sharlene neseniai rimčiau atkreipė dėmesį į jų amžiaus skirtumą.
Pirmiausia, jų draugai neseniai pradėjo lauktis vaikų, o Sharlene jau nebegali jų turėti. Taip pat nuo tada, kai jo motina mirė nuo vėžio per COVID pandemiją, Philipas ypač rūpinasi Sharlene sveikata.
„Jis visada bijo, kad aš mirsiu anksčiau už jį“, – sakė Sharlene.
Be to, Sharlene jaučia didėjantį nepasitikėjimą savimi, gyvendama amžiuje, kuomet botokso injekcijos, kūno tobulinimai ir veido patempimai valdo pasaulį.
Parengta pagal New York Post