Už 77-erių našlio ištekėjusi benamė jaučiasi lyg romantiškame filme: pasiūlymas per antrą pasimatymą susuko galvą

Moteris negalėjo net įsivaizduoti, kad jos gyvenimas pasikeis kardinaliai – nuo benamystės ir darbo viešnamyje iki santuokos su milijonieriumi. Ji pasakoja, kaip vos per kelis mėnesius likimas apsivertė aukštyn kojomis partnerio Jimo dėka.
Baigusi tarnybą laivyne, Addyson sulaukė pasiūlymo iš suaugusiųjų filmų prodiuserio. Ieškodama „įdomesnio“ gyvenimo, ji nusprendė filmuotis X kategorijos filmuose.
Nors už vieną sceną ji galėjo uždirbti iki 950 svarų sterlingų (apie 1100 eurų), moteris teigia vis tiek gyvenusi nuo algos iki algos. „Dirbant 12 valandų, realiai uždirbi kiek daugiau nei šimtą dolerių už valandą“, – Daily Mail pasakojo ji.
Pasak jos, dar reikia apmokėti agentūros mokestį, LPI tyrimus, keliones ir apgyvendinimą. Taip pat skaičiuojasi išlaidos kurui ir automobilio priežiūrai, drabužiai bei kiti įvaizdžio palaikymui reikalingi finansai. Padengusi visas išlaidas, Addyson teigė, kad jai likdavo mažiau nei 300 svarų sterlingų (apie 345 eurus) per mėnesį pragyvenimui.
Ji atskleidė, kad ėmėsi kelių skirtingų darbų, bandydama sudurti galą su galu, tačiau dėl stuburo disko išvaržos keletą mėnesių negalėjo dirbti ir grimzdo į finansines skolas. Tuo metu ji persikėlė gyventi pas draugę, tačiau po konflikto liko benamė.
Ieškodama būdo atsistoti ant kojų, Addyson nuvyko į „Sheri’s Ranch“ – viešnamį netoli Las Vegaso. Šis darbas suteikė jai saugią vietą apsistoti. Nors ji niekada oficialiai negyveno rančoje, galėjo ten pasilikti po savaitę ar dvi, bandydama užsidirbti pragyvenimui.
„Pirmąją savaitę, kai man labai reikėjo pinigų, neuždirbau nė dolerio“, – sakė ji. Tačiau Addyson tęsė darbą, ir galiausiai tai davė rezultatų.
Po mėnesio jai parašė vyras vardu Jim, dabar 77-erių metų pensininkas, buvęs inžinierius, kuris prisipažino, kad nuo tada, kai prieš kelerius metus mirė jo žmona, su kuria santuoka truko keturiasdešimt metų, nebuvo intymiai santykiavęs su kita moterimi.
Po pokalbių internete Jim atvyko į viešnamį susitikti su Addyson vienai nakčiai, kuri netrukus išsiplėtė į dvi naktis. Jim išleido 18 200 svarų sterlingų (apie 21 000 eurų), kad galėtų praleisti laiką su Addyson, o ji atskleidė, kad per tą laiką jie daug kalbėjosi.
Nepaisant 31 metų amžiaus skirtumo, Addyson ir Jim greitai suprato, kad turi daug bendro. Addyson sakė, kad papasakojo Jimui, jog nori pasidaryti krūtų operaciją, ir jis iš karto pasiūlė apmokėti procedūrą.
„Pirmą vakarą paminėjau, kad noriu pasididinti krūtis, o antrą vakarą jis pasakė: „Norėčiau sumokėti už tavo krūtų operaciją“, – prisiminė ji. Addyson sakė, kad pamąstys apie tai, o kai mėnesį vėliau Jim vėl sugrįžo į viešnamį, ji priėmė jo pasiūlymą.
Bet tai dar ne viskas – per antrą jų savaitgalį kartu Jim aiškiai parodė savo jausmus Addyson. „Jis taip pat pasakė, kad yra pametęs galvą dėl manes ir nori mane vesti. Nuolat man kartodavo, kokia esu nuostabi. Aš mačiau jo akyse, kad jo žodžiai buvo nuoširdūs“, – pasakojo moteris.
Addyson žinojo, kad negalės tęsti darbo viešnamyje, tačiau Jim buvo ryžtingas ir tvirtino, kad ja pasirūpins. Netrukus pora susižadėjo, ir nors Jim grįžo į Misūrio valstiją, Addyson nebuvo pasiruošusi palikti Arizonos, nors tuo metu buvo benamė.
Tada Jim nustebino sužadėtinę nupirkdamas namą jos vardu. „Ir jis dar man nupirko visiškai naują BMW“, – pridūrė Addyson, sakydama, kad dabar jaučiasi kaip Julia Roberts filme Pretty Woman.
Vos po dviejų mėnesių nuo pirmojo susitikimo „Sheri’s Ranch“ viešnamyje, pora oficialiai susituokė Addyson Arizonos namuose. „Vis dar negaliu atsidžiaugti, kaip greitai viskas įvyko, bet šis vyras – viską, ką pažadėjo, įvykdė. Laikėsi žodžio dėl visko“, – sakė ji.
Nors Addyson dabar nebedirba eskortu, ji vis dar vaidina suaugusiųjų filmuose, ir Jim visiškai tai palaiko.
„Ar galėčiau mesti rytoj? Žinoma. Ar reikėtų dėl ko nors nerimauti? Ne. Bet man iš tikrųjų labai patinka mano darbas“, – pridūrė ji sakydama, kad yra per jauna išeiti į pensiją ir tinka tai, kuo užsiima.
Parengta pagal The Sun.