Perspėjo sportuojančius vyrus: šie pratimai kenkia seksualinei sveikatai

Dubens dugno raumenys palaiko kūno stabilumą, laiko organus vietoje ir padeda atlikti pagrindines kūno funkcijas, tačiau jų pertempimas gali sukelti lėtinę įtampą ir seksualinius sutrikimus.
„Raumenys aplink dubens dugną dalyvauja erekcijoje ir susijaudinime, – sako asmeninis treneris Toby Kingas. – Jei jie nuolat įtempti ar perkrauti, tai gali riboti kraujotaką ir spausti nervus, kurie yra būtini normaliai seksualinei funkcijai.“
Ilgainiui tai gali lemti dubens skausmą, skausmą sekso metu, diskomfortą masturbacijos ar ejakuliacijos metu, šlapimo pūslės problemas ir bendrą kasdienį diskomfortą.
Bet kokie pratimai, kuriuose reikia stipriai įtempti kūną, pavyzdžiui, pritūpimai, mirties traukos ar pilvo preso treniruotės, gali priversti žmones nesąmoningai įtempti dubens dugno raumenis.
„Daugelis vyrų gyvena nuolatinėje įtampoje, – teigia Toby. – Jie įsitempia keldami svorius, o įtampa dažnai išlieka ir visą dieną. Ilgainiui tai sukelia pernelyg aktyvų dubens dugną, kuris gali trukdyti erekcijai ir net sukelti skausmą.“
Prie to gali prisidėti ir kojų spaudimas treniruoklyje, pilvo pratimai, kojų kėlimas kabant ar net lentos poza.
Dviračių sporto mėgėjai ir triatlonininkai taip pat turėtų būti atsargūs: ilgas sėdėjimas ant netinkamai sureguliuotos sėdynės gali spausti nervus ir raumenis šioje srityje.
Toby palygino šią nuolatinę įtampą su situacija, kai be poilsio yra treniruojamas bicepsas: ilgainiui raumuo tiesiog nustoja tinkamai funkcionuoti.
Be to, per dideli svoriai ir netaisyklinga technika gali dar labiau pabloginti situaciją.
„Jei technika neteisinga ir nekvėpuojate tinkamai, spaudimas turi kažkur išeiti, tad dažniausiai jis tenka dubens dugnui,“ – pridūrė jis.
Stresas dėl simptomų taip pat gali didinti įtampą ir sukurti užburtą ratą.
Toby nerekomenduoja visiškai atsisakyti tokių pratimų kaip pritūpimai ar mirties trauka, tačiau siūlo peržiūrėti treniruočių programą ir laikinai sumažinti krūvį pratimams, kurie stipriai apkrauna kirkšnį, vidines šlaunis ir giliuosius klubų raumenis.
Svarbiausia – išmokti atpalaiduoti dubens dugno raumenis. Tam tinka kvėpavimo pratimai ir tempimai, pavyzdžiui, „vaiko poza“ ar „laimingo kūdikio poza“.
Nors Kėgelio pratimai kai kuriems vyrams gali net pabloginti erekcijos problemas, treneris rekomenduoja vadinamuosius „atvirkštinius Kėgelius“ – pratimus, kurių metu, naudojant gilų diafragminį kvėpavimą, raumenys sąmoningai atpalaiduojami.
Jei problema jau yra jaučiama, svarbiausia kuo greičiau kreiptis į fizioterapeutą, kuris padės nustatyti problemą ir sudaryti gydymo planą.
„Bėda gali būti susijusi su per didele įtampa, silpnumu, raumenų nesugebėjimu atsipalaiduoti arba visų šių dalykų kombinacija,“ – paaiškino Toby.
„Nė vienas kūno raumuo neveikia atskirai, – anksčiau yra sakiusi fizioterapeutė Tia Dankberg. Dažniausiai gydymas apima judesius, gerinančius kūno išsitiesimą, krūtinės ląstos judrumą ir klubų lankstumą.“
Parengta pagal „New York Post“
