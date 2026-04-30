Keistas seksualinis vaikino noras šokiravo – po pirmo bandymo apsipylė ašaromis

40-metis Joshas myli tik 27-erių Jade, su kuria kartu yra jau aštuonerius metus, tačiau jam labiausiai patinka, kai ji miega su kitais vyrais.
Prisipažindamas, kad išdavystės jausmas tik dar labiau sustiprina jo meilę draugei, muzikos prodiuseris iš Anglijos Somerseto paaiškino: „Mane žavi „hotwifing“ praktika.
Galėčiau visą likusį gyvenimą praleisti be kitos moters – tik aš ir Jade. Ir būčiau labai laimingas, – sako jis apie savo neįprastą norą būti tuo, kurį partnerė „išduoda“. – Tai tabu tema, bet man labai patinka dalykai, kurie visuomenėje laikomi netinkamais.“
Erogeninė moterų zona, apie kurią žinome labai mažai
Po pirmų metų kartu Joshas pirmą kartą prasitarė apie savo slaptą potraukį. Tačiau Jade ankstesniuose santykiuose buvo išduota, todėl toks pasiūlymas ją šokiravo.
„Man buvo šlykštu“, – prisiminė ji.
Tačiau kai Joshas paaiškino, kad jis pats nenori apgaudinėti, bet nori būti tas, kurį apgauna, Jade pradėjo svarstyti, kaip galėtų atrodyti jų santykiai: „Juokaudavome apie tai, aš jį erzindavau. Nuoširdžiai niekada nemaniau, kad tai iš tikrųjų įvyks. O tada įvyko.“
Ji pradėjo nuo naršymo pažinčių programėlėje. Susibendravus su kitu vyru jiedu susitiko išgerti bare. Tačiau viskas pakrypo netikėta linkme, kai ji nusprendė supažindinti naują partnerį su Joshu.
„Buvo visai malonu, bet aš susijaudinau ir parsivedžiau tą vyrą namo susipažinti su Joshu. Net nežinau, kodėl taip padariau. Tuo metu visiškai nesupratau, ką darau, o Joshas iš karto su juo susidraugavo, sugadindamas visą seksualinę chemiją“, – pasakojo moteris.
Joshas juokdamasis prisipažino: „Čia mano kaltė, aš tiesiog labai draugiškas.“
Vis dėlto atmosfera atgavo karštį, kai Jade lydėjo savo naują draugą iki automobilio.
„Atsisveikinimas truko apie valandą“, – sakė ji apie intymų momentą automobilio gale, kai lauke siautė audra.
Apsigaubusi geltonu lietpalčiu ir apsiavusi guminiais batais, Jade iš karto nusiuntė Joshui neištikimybės nuotraukas.
„Pirmos nuotraukos, kuriose pamačiau, kaip Jade mane apgaudinėja, pirmą kartą išpildė mano fantaziją, o ji buvo su geltonu lietpalčiu!“ – juokėsi Joshas.
Jade pridūrė: „O man tai atrodo seksualu!“
Nors Joshas buvo sužavėtas, pačiai Jade tokią patirtį buvo daug sunkiau priimti. Iškart po šio susitikimo ji pravirko: „Jaučiausi blogai.
Visa tai man buvo labai nauja. Maniau, kad nors jis ir kalba, kaip jam tai patinka, giliai viduje vis tiek pavydės ir pyks ant manęs.“
Dabar pora kartu naršo pažinčių programėles ieškodami kitų Jade partnerių, o Joshui ypač patinka mintis, kad ji gali permiegoti su žmogumi, apie kurį jis iš anksto nieko nežino.
„Tai tarsi priartinimas prie tikros neištikimybės kiek tik įmanoma.
Iš esmės tai toks pats atsitiktinis romanas, tik turint vaikiną“, – sako Josh.
Jų nuotykiai kartais apima ir trise praleistą laiką. Jade taip pat yra vykusi pas kitus vyrus į namus bei lankėsi sekso klubuose.
Tačiau Joshas nenori visko kontroliuoti. Priešingai – jis laikosi nuošalyje ir nenori pats rinkti vyrų savo merginai.
„Daugelyje tokių santykių vyrai mėgsta kontroliuoti situaciją. Jie nori išrinkti vyrą savo žmonai ar merginai ir viską stebėti“, – aiškina Jade.
Joshas priduria: „Tam tikra prasme aš esu feministas. Noriu, kad tu pati kontroliuotum ir patirtum tai, ko nori.“
Vis dėlto ribos egzistuoja. Joshui sunkiausia matyti Jade besiglaustančią prie kito vyro ar besijuokiančią iš jo juokelių.
Jade prisiminė: „Kartą pas mus namuose buvo vyras, viskas jau buvo įvykę, todėl buvau tiesiog pavargusi.
Jūs abu kalbėjotės apie futbolą, ar kažką panašaus, o aš prisiglaudžiau prie to vyro peties ir jį apkabinau. Pamenu, kad tau tai nepatiko.“
Pora, dabar gyvenanti Kipre, pabrėžia, kad jie nėra atviruose santykiuose – ryšiai su kitais žmonėmis yra tik seksualiniai.
„Su kitais žmonėmis mus sieja tik seksas. Kalbant apie jausmus – mes visiškai monogamiški. Jis yra mano žmogus ir visada toks bus.
Žinoma, man smagu tai daryti, man patinka šios patirtys, bet dažniausiai tai darau dėl Josho malonumo“, – priduria Jade.
Pasak jų, pavydas tik sustiprina jų santykius.
„Jei iš tikrųjų mylite ir pasitikite vienas kitu, pavydas netgi gali būti geras dalykas“, – sako Jade.
Ji savo partnerį vadina keistuoliu, tačiau pabrėžia, kad jie neplanuoja kurti tradicinės šeimos ar gyventi įprasto gyvenimo – jiems pakanka jų augintinių būrio, tarp kurių yra net ožka.
Nors jų šeimos anksčiau nežinojo apie tokį gyvenimo būdą, nė vienas nesijaudina dėl kitų nuomonės.
„Mes tikrai sulaukiame daug smerkimo, – sako Jade. – Internete esame gana atviri apie savo santykius. Mes sakome tiesą ir daug žmonių mano, kad iš tikrųjų vienas kito nemylime.
Ir aš tai suprantu, nes santykių pradžioje ir pati galvojau: „Kaip galima matyti savo partnerį su kitu žmogumi?“ Bet jei su mumis pabūtumėte bent penkias minutes, negalėtumėte paneigti, kad mes įsimylėję“.
Parengta pagal „Mirror“