Viešnamiui vadovaujanti moteris stebina savo išvaizda: daugelis neįsivaizduoja, ką ji dirba

Pasirodo, ši moteris vadovauja vienam didžiausių legalių Europos viešnamių.
Ji sako, kad žmonių reakcijos dažniausiai būna netikėtos: „Daugelis įsivaizduoja viešnamio vadovus kaip vyrus su kailiniais, auksinėmis grandinėmis, cigarais ir ginklais. Arba moterį, kuri nuolat rūko ir anksčiau pati teikė sekso paslaugas, – sako moteris. – Jie labai nustemba pamatę mane: paprastą trisdešimtmetę moterį, dar ir studijuojančią šią sritį.“
Catherine šiuo verslu susidomėjo dar studijuodama bakalauro studijose. Būdama 22 metų ji perskaitė straipsnį apie legalaus viešnamio vadovą.
Jai patiko tai, kad šis verslas griauna visus stereotipus: darbuotojos yra laisvos, jos pačios planuoja laiką bei sprendžia, kaip ir su kuo dirbs. Taip pat pačios nustato savo įkainius. Pabrėžtina ir tai, kad viešnamis nereikalauja procentinio mokesčio nuo merginų pajamų: reikia mokėti tik nuomą už patalpas.
„Kai baigiau skaityti straipsnį, iškart supratau – noriu dirbti būtent tai“, – sako ji.
Per beveik 10 metų šioje srityje ji sako išmokusi nesmerkti kitų gyvenimo pasirinkimų.
Labiausiai ją nustebino atvejis, kai tame pačiame viešnamyje dirbo mama su dukra, o jų darbo kambarius skyrė tik viena siena.
„Iš pradžių tai šokiravo. Bet supratau, kad negaliu teisti kitų pagal savo standartus“, – sako Catherine.
Ji pabrėžia, kad apie šią industriją sklando daug klaidingų stereotipų: žmonės įsivaizduoja, kad tokiose vietose naudojama prievarta ir narkotikai, o klientai ir vadovai yra pavojingi smurtautojai.
Moteris teigia, kad legaliuose Europos viešnamiuose situacija kitokia: čia greižtai laikomasi higienos ir saugumo reikalavimų, reguliariai vyksta policijos patikros ir bendradarbiaujama su nevyriausybinėmis organizacijomis. Darbuotojos, kaip ir įprasta, moka mokesčius ir turi teisinę apsaugą.
„Tokie blogi atvejai egzistuoja, bet dažniausiai ten, kur ši veikla nelegali“, – tikina moteris.
Parengta pagal „Daily Star“