JAV drebina dar vienas mokytojos sekso su mokiniu skandalas: aiškėja šokiruojančios detalės

Šie santykiai, prasidėję nuo flirtuojančių pokalbių internete, peraugo į šokiruojantį seksualinį susitikimą M. Kindred namuose – o tai lėmė baudžiamąjį tyrimą ir sunkias teisines pasekmes mokytojai.
Tekstinės žinutės ir slapti susitikimai
Netinkami santykiai tarp McKenna’os Kindred ir nenurodomo moksleivio prasidėjo 2022 m. birželį, kai paauglys atsitiktinai aptiko moters „Instagram“ paskyrą, pasakoja „New York Post“. Bet tai, kas prasidėjo kaip nekenksmingas bendravimas internete, netrukus peraugo į seksualiai atviras tekstines žinutes, nuotraukas ir vaizdo įrašus.
Vienoje iš tokių žinučių mokytoja berniukui parašė: „Man buvo liūdna, kai turėjai išeiti iš mano kabineto… kai kitos mergaitės mano klasėje kalba apie tave, jaučiu, kaip man kyla pyktis.“
25-erių metų M. Kindred taip pat prisipažino mokiniui: „Man labai patinka, kai tu mane lieti.“ Paauglys atsakė žinute: „Mamyt džiaugiuosi kad galiu tave patenkinti“, kurią Kindred pažymėjo „patinka“.
Tačiau berniukas nuėjo dar toliau ir paklausė, ar ji naudojo sekso žaislą, galvodama apie jį. Labiausiai šokiruojančioje poros žinutėje M. Kindred patvirtino: „Taip, naudojau“ – ir net ėmė juokauti šia tema, užsimindama: „Hm, kitą kartą man reikės iš naujo išmokti naudotis „Snapchat“, haha.“
Toliau keisdamiesi atviromis žinutėmis, M. Kindred ir moksleivis susitarė susitikti asmeniškai. Susitikimas įvyko 2022 m. lapkritį, kai M. Kindred vyras buvo išvykęs į medžioklę, rašo „Daily Mail“.
Šokiruojančios detalės
Remiantis paauglio parodymais, susitikimo vakarą jis atvyko į M. Kindred namus apie 19 val. Jie pradėjo nuo filmo žiūrėjimo ir bučiavimosi, bet situacija greitai įkaito. Po maždaug 10 minučių seksualinės veiklos ant sofos jie persikėlė į mokytojos miegamąjį, kur tęsė iki maždaug 22 val. Tada pora „leido laiką“ svetainėje, o vėliau kartu nusiprausė duše – ir paauglys galiausiai prieš vidurnaktį išėjo.
Nepaisant didelio amžiaus skirtumo, Vašingtono valstijos įstatymai leidžia abipusiu sutikimu pagrįstą seksualinę veiklą asmenims, sulaukusiems 16 metų ar vyresniems. Tačiau įstatymai taip pat draudžia autoritetą turintiems asmenims – pavyzdžiui, mokytojams – užsiimti seksualine veikla su jaunesniais nei 18 metų mokiniais – todėl M. Kindred veiksmai buvo laikomi nusikalstamais.
Kai mokykloje ėmė sklisti gandai apie netinkamus santykius, paauglio draugai sužinojo apie pikantiškas žinutes ir ekrano nuotraukas, kurias vėliau perdavė mokyklos vadovams. Šios ekrano nuotraukos paskatino valdžios institucijas pradėti oficialų tyrimą.
Berniuko motina Ashley atliko lemiamą vaidmenį tyrime – kai aptiko atviras nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriais keitėsi jos sūnus ir M. Kindred. Remiantis pranešimais, tarp vaizdų buvo ir tokie, kuriuose mokytoja siuntė jos sūnui savo krūtų nuotraukas, o taip pat žinutės, kuriose buvo aptariamas sekso žaislų naudojimas.
Teisinės pasekmės ir viešas atsiprašymas
McKenna Kindred buvo suimta 2022 m. gruodį, o iki 2024 m. kovo ji prisipažino kalta dėl kaltinimų pirmo laipsnio seksualiniu netinkamu elgesiu, antro laipsnio seksualiniu netinkamu elgesiu su nepilnamečiu ir bendravimu su nepilnamečiu amoraliais tikslais.
Emocingame teismo pareiškime M. Kindred išreiškė gilų apgailestavimą dėl savo veiksmų. „Man tikrai gaila dėl savo veiksmų. Žinau, kad praėję metai buvo labai įtempti visiems, kurie buvo įtraukti į šią istoriją... Man labai gėda dėl skausmo, kurį sukėliau“, – nurodė ji.
Tačiau bausmė mokytojai nebuvo tokia griežta, kaip daugelis tikėjosi. Ji išvengė kalėjimo – vietoj to jai buvo skirta dveji metai lygtinai, 700 dolerių bauda ir reikalavimas 10 metų registruotis kaip seksualine nusikaltėle.
Nepaisant jos poelgių sunkumo, McKenna’os Kindred vyras Kyle visą teisminio proceso laiką ją rėmė. Pranešimai rodo, kad 2024 m. birželį pora persikėlė iš Vašingtono į Kunos miestą Aidaho valstijoje, kur įsigijo naują namą.
M. Kindred santykiai su mokiniu turėjo rimtų asmeninių ir profesinių pasekmių. Be to, kad prarado mokytojos karjerą, ji patyrė emocinių ir socialinių pasekmių dėl savo veiksmų. Ji prisipažino, kad dėl šių įvykių nukentėjo jos psichinė sveikata.
Be lygtinio atleidimo, baudų ir įtraukimo į seksualinių nusikaltėlių registrą, M. Kindred iš esmės baigė savo karjerą švietimo srityje. Nors jos dabartinio užimtumo statuso detalės nėra aiškios, jos mokytojos licencija buvo panaikinta – bet nuo 2025 m. gegužės ji oficialiai atleista nuo bausmės, rašo vt.com