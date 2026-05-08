Keturis vaikus auginanti pora miega su kitais: „Mūsų ryšys labai stiprus“

Pora atskleidė, kad jų tvirtų santykių paslaptis – leisti savo antrajai pusei miegoti su kitais žmonėmis. Buvęs kariškis Mattas ankstesniuose savo santykiuose buvo išduotas, tad jis pirmasis pasiūlė dabartinei draugei Zoe išbandyti „atvirus santykius“, dar vadinamus etiška nemonogamija arba poliamorija.
Zoe sutiko su pasiūlymu ir sako, kad ankstesniuose monogamiškuose santykiuose niekad nesijautė tokia laiminga. Pasak jos, leidimas miegoti su kitais žmonėmis panaikino visas neištikimybės, melo ir slapukavimo baimes.
Ji pridūrė, kad jų ryšys yra labai stiprus, o santykiai – stabilūs. Pora kartu lankosi renginiuose ir bendrauja su kitais žmonėmis, tačiau to nedaro atskirai.
Atvirų santykių idėja atsirado tada, kai Mattas pranešė Zoe, kad ji gali susitikinėti su kitais vyrais, jei tik apie tai jam papasakos. Kadangi vyras anksčiau pats buvo išduotas, jis nuo pat pradžių aiškiai pasakė, kad tokį santykių modelį laiko tinkamiausiu.
Po kelių mėnesių Zoe nusprendė pasiūlyti tą patį: „Pasakiau Mattui, jog taip pat noriu, kad jis smagintųsi su kitomis merginomis ir man apie tai papasakotų. Todėl dabar mūsų santykiai visiškai atviri, abu miegame su kitais žmonėmis.
Iš pradžių jis nepatikėjo tokiu mano pasiūlymu, tai buvo visiškai nauja patirtis. Pirmą kartą nuvykus į klubą Mattas labai bijojo. Tačiau dabar mūsų santykiai yra geresni nei bet kada.“
Zoe ir Mattas užaugo tame pačiame mieste, o vėliau vėl susisiekė per socialinius tinklus. Iš pradžių su kitais vyrais ir moterimis jie susipažindavo per pažinčių programėles, taip pat lankydavosi klubuose ar privačiuose susitikimuose, tačiau nusistatė aiškias taisykles.
Pora buvo sutarusi, kad su kitais žmonėmis negalima bučiuotis, nes tai atrodė pernelyg intymu. Tačiau laikui bėgant ši taisyklė pasikeitė.
„Dabar mums svarbiausia, kad abu mėgtume tą žmogų, su kuriuo miegos vienas iš mūsų. Taip pat svarbu mūsų abiejų saugumas ir, žinoma, apsaugų naudojimas“, – Zoe paaiškino.
Zoe teigia, kad jų santykiai dabar yra „nuostabūs“, nes jie gali būti visiškai atviri ir sąžiningi vienas kitam.
„Tai tikrai mus dar labiau suartino. Abu ankstesniuose santykiuose taip gerai nesijautėme“, – sakė ji.
Ji pripažįsta, kad kartais pavydi, tačiau pora visada apie tai pasikalba ir kartu sprendžia problemas.
„Svarbiausia – komunikacija“, – pabrėžė Zoe.
Nepaisant to, kad jiems toks gyvenimo būdas puikiai tinka, socialiniuose tinkluose pora sulaukė nemažai kritikos. Kai kurie žmonės net abejoja, ar jie iš tiesų myli vienas kitą.
Tačiau Zoe sako, kad tokie komentarai jų neerzina, nes jie puikiai žino, kaip patys jaučiasi: „Poliamorija ir intymūs santykiai su kitais žmonėmis iš tikrųjų dar labiau sustiprino mūsų pasitikėjimą vienas kitu.
Jei kuris nors iš mūsų nori kažką padaryti, mes tiesiog pasikalbame – todėl nėra jokio poreikio kažką slėpti.“
Moteris pridūrė, kad jie yra labai laimingi, o žmonės, kuriuos sutiko gyvendami tokį gyvenimo būdą, taip pat yra patenkinti savo pasirinkimais.
„Visi labai draugiški ir niekas mūsų neteisia. Be to, taip susiradome draugų visam gyvenimui“, – džiaugėsi Zoe.
Parengta pagal „Mirror“