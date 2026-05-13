Įvardijo tikrąjį amžių, kada vyrų seksualumas pasiekia piką: tyrimo rezultatai gali nustebinti

Naujausio tyrimo rezultatai atskleidė, kad tikroji vyrų seksualinė viršūnė yra siejama su visiškai kitu amžiumi, nei paprastai galvojama.
Įprasta manyti, kad seksualinio potraukio piką vyrai išgyvena jauname amžiuje. Sausio mėn. žurnale „Scientific Reports“ paskelbtas plataus masto tyrimas išanalizavo daugiau nei 67 tūkst. žmonių nuo 18 iki 89 metų duomenis.
Didžiausia staigmena buvo ta, kad vyrų seksualinis potraukis iš tikrųjų piką pasiekia ne paauglystėje ar dvidešimties metų, kaip buvo manyta anksčiau.
Tyrėjai nustatė, kad vyrų potraukis seksui stipriausias vėlyvaisiais trisdešimtaisiais ir ankstyvaisiais keturiasdešimtaisiais gyvenimo metais.
Tyrėjai iškėlė teoriją, kad santykių dinamika „gali turėti daug didesnę reikšmę, nei buvo manyta iš pradžių“. Jie pažymėjo, kad stabilūs ilgalaikiai santykiai yra „susiję su didesniu seksualiniu aktyvumu ir emociniu artumu“.
Dar vienas įdomus atradimas parodė, kad žmogaus aplinka gali nuspėti jo susijaudinimo lygį.
Be to, kad dalyvių buvo prašoma įvertinti bendrą savo seksualinio potraukio lygį, tyrėjai rinko informaciją apie jų amžių, lytį, seksualinę orientaciją, darbą ir išsilavinimo lygį.
„Rezultatai parodė, kad vien demografiniai veiksniai, neatsižvelgiant į psichologinius ar santykių aspektus, paaiškino 28 proc. seksualinio potraukio skirtumų“, – rašė tyrėjai savo studijoje.
Ir nors libido paprastai mažėja su amžiumi, tyrėjai nustatė, kad moterims jis mažėja daug ryškiau.
Vaikų turėjimas, kaip ir galima tikėtis, sumažina norą veiklai miegamajame. Pasirodo, tai skirtingai veikia vyrus ir moteris.
Moterys, kurios turi vaikų, pasižymėjo mažesniu seksualiniu potraukiu, o vyrai iš didelių šeimų pranešė apie stipresnį lytinį potraukį.
Didžiąja dalimi tai lemia „hormonų svyravimai nėštumo, žindymo ar menopauzės metu, kurie gali prisidėti prie sumažėjusio libido“, – anksčiau „The Post“ sakė akušerė-ginekologė dr. Jessica Shepherd.
Iš visų tirtų asmenų, seksualiai aktyviausi buvo tie, kurie save identifikuoja kaip biseksualius arba panseksualius (jaučiantys potraukį žmonėms nepriklausomai nuo jų lyties).
Pasak dr. J. Shepherd, seksualinis pasitenkinimas yra susijęs su geresne sveikata, mažesniu fizinių simptomų skaičiumi ir aukštesne gyvenimo kokybe.
Silpnas seksualinis potraukis gali rodyti daugybę sveikatos problemų, įskaitant hormonų, miego, nuotaikos, kraujagyslių funkcijos problemas ir, žinoma, santykių kokybę.
Iš tiesų, žurnale „PLOS One“ paskelbtas tyrimas parodė, kad vyrai, kurių libido yra žemas, beveik du kartus dažniau susiduria su ankstyvos mirties rizika.
Ir nors įvairūs gydymo būdai žada sustiprinti libido – nuo elektrinių impulsų iki vadinamosios „gamtinės Viagros“ – naujausio tyrimo autoriai tikisi, kad daugiau žmonių supras, jog seksualinio potraukio pokyčiai yra visiškai natūralūs.
Parengta pagal „New York Post“