Vyras įkalbinėjo žmoną tapti svingere: „Jei rasi, kas norėtų su manimi permiegoti, pabandysiu“

Svingas yra daug labiau paplitusi praktika, nei daugeliui atrodo. Daugybė žmonių nori eksperimentuoti ir išbandyti naujus partnerius lovoje. Tokia yra ir 54-erių Amanda – ji aktyviai dalyvauja svingerių bendruomenės veikloje.
Neseniai ji kalbėjo tinklalaidėje „Happening Next Door“, kur pasidalino savo asmenine patirtimi apie etišką nemonogamiją ir turinio kūrimą. Pokalbio metu Amanda pasakojo apie tai, kaip susipažino su šiuo gyvenimo būdu, aptarė paplitusius stereotipus apie svingerius ir atskleidė intymesnes savo santykių detales.
Amanda iš JAV Linkolno miesto prisipažino, kad svingas jai anksčiau visai neatrodė patrauklus. Ji sakė: „Mano vyras metų metus skatino mane išbandyti šį gyvenimo būdą, bet man trūko pasitikėjimo savimi.
Intymus svingerių bendravimas. Kodėl reikėtų to imtis?
Maniau, kad niekas manimi nesusidomėtų. Galiausiai pasakiau vyrui: „Jei rasi ką nors, kas norėtų su manimi permiegoti, pabandysiu“.
Po keturių dienų jau vyko pirmasis pasimatymas: buvo labai karšta, tad tiesiog „užsikabinau“, – pasakojo Amanda.
Ji paaiškino, kad naujokai dažnai nustemba tokioje aplinkoje sutikę pažįstamus žmones iš savo kasdienio gyvenimo. Pasak jos, bendruomenėje galima sutikti savo kaimynus, kolegas ar net giminaičius.
Nors svingeriai sudaro nedidelę visuomenės dalį, jų yra kur kas daugiau, nei dauguma žmonių įsivaizduotų – Amanda tai matė savo akimis.
„Daugelis galvoja, kad svinge svarbiausia tik seksas su „visais“. Tai visiškai netiesa. Žmonės turi visišką partnerio pasirinkimo laisvę ir gali pasakyti „man neįdomu“, – teigia moteris. – Be to, tai tikra bendruomenė: žmonės rūpinasi vieni kitais ir tarp jų yra stiprus, unikalus ryšys.“
Dabar ji mano, kad etiškos nemonogamijos pasaulis nuolat keičiasi, o tam įtaką daro prie jo prisijungiantys vis jaunesni žmonės.
Pasak Amandos, tai vienas didžiausių pokyčių pastaraisiais metais: „Kai ateina naujos kartos, ypač jaunesni žmonės, gyvenimo būdas keičiasi pagal jų gyvenimo realijas.
Pavyzdžiui, socialinių tinklų naudojimas ir pan. Naujoji karta formuos šį gyvenimo būdą taip, kaip jiems patinka.“
Amandos gyvenimas nuo tada, kai tapo svingere, labai pasikeitė. Dabar ji yra „Kasbh Inc“ generalinė direktorė ir dirba suaugusiųjų industrijoje.
Ji teigia, kad sprendimas tapti svingeriais labai sustiprino jos santykius.
Amanda sakė: „Buvome susituokę 20 metų prieš pradėdami šį gyvenimo būdą, todėl mūsų santuoka buvo ir tebėra labai tradicinė.
Santykiai reikalauja darbo kiekvieną dieną. Tai turi būti pagrindinis prioritetas, o gyvenimo būdas niekada negali tapti svarbesnis už santykius.
Man moderni santuoka yra tiesiog paprasta santuoka. Tai, kas būtina, kad santykiai veiktų, nesikeičia: bendravimas, pastangos ir meilė.“
Parengta pagal „Mirror“