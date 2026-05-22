44-erių mama pribloškė: iškart po cezario pjūvio mylėjosi ligoninės lovoje

44-erių Debora Hodge augina keturis vaikus – 20-metį Felixą, 14-metę Ellą, 10-metę Izzy ir mažąją Amelią. Londone gyvenanti moteris atvirai papasakojo, kad intymių santykių su partneriu turėjo praėjus vos kelioms valandoms po gimdymo.
Naujagimės mama su partneriu mylėjosi ligoninės lovoje, privačiame palatos kambaryje. Vėliau ji prisipažino pati negalėjusi patikėti tuo, ką padarė, ir juokavo, kad tam įtakos galėjo turėti po gimdymo skirti vaistai.
Debora teigė, kad nors vos prieš kelias valandas jai buvo atliktas skubus cezario pjūvis, jokio diskomforto ji neprisimena jautusi.
„Kol Amelia gulėjo savo lovytėje, mudu su partneriu gulėjome apsikabinę ligoninės lovoje, o net nepastebėjau, kaip viskas peraugo į intymius veiksmus“, – prisiminė moteris.
Savijauta nesustabdė
Nors moteris teigė tuo metu nesijautusi „seksuali“, tarp jos ir partnerio buvo užsimezgęs „neįtikėtinas artumo jausmas“.
„Viskas baigėsi taip greitai, kad net neprisimenu jokio diskomforto, nors tam įtakos galėjo turėti epidūrinė nejautra. Negalėjau patikėti, kad mes tai padarėme – manau, kaltos buvo visos tuo metu vartotos vaistų dozės“, – pasakojo ji.
Debora vėliau išsiskyrė su partneriu, buvusiu 15 metų jaunesniu už ją.
Moteris pasakojo, kad su buvusiu partneriu susipažino bare, kuriame lankėsi poezijos vakaro metu.
„Tuomet dar rūkiau, todėl išėjau į lauką parūkyti. Ten netikėtai susitikome ir pradėjome kalbėtis“, – pasakojo ji.
„Buvau ką tik išsiskyrusi su savo trečiuoju partneriu – tai buvo ilgalaikiai santykiai, todėl po skyrybų labai norėjau vėl pasijusti geriau ir susigrąžinti pasitikėjimą savimi.
Pradėjome gerti, kalbėtis, o vakaro pabaigoje kartu grįžome namo.
Turiu pripažinti, kad tuo metu manęs nė kiek negąsdino amžiaus skirtumas – jis sakė visus tinkamus žodžius, puikiai sutarėme, o man tai buvo didžiulis emocinis postūmis“, – teigė ji.
Debora pasakojo, kad vyras praktiškai nebeišeidavo iš jos namų ir net nepastebėję jie pradėjo gyventi kartu. Moteris džiaugėsi, jog partneris puikiai sutarė su jos dukromis.
Ji sakė, kad po trečiosios dukros gimimo gydytojai buvo pasakę, jog dėl nereguliarių mėnesinių ir amžiaus daugiau vaikų susilaukti nebegalės. Vis dėlto praėjus vos dviem mėnesiams po pažinties su nauju partneriu ji pastojo.
Debora prisiminė, kad ši žinia ją ir šokiravo, ir labai nudžiugino, o jos partneris esą nekantravo tapti tėvu bei aktyviai rūpinosi šeima. Moteris teigė, kad dukros džiaugėsi būsima seserimi, nors dalis draugų stebėjosi dideliu poros amžiaus skirtumu.
Pasak moters, partneris dalyvavo gimdyme, o dėl amžiaus ir kilusių komplikacijų jai buvo atliktas skubus cezario pjūvis. Nepaisant to, abu labai džiaugėsi gimus dukrai.
Parengta pagal Daily Mail.