Vyras lytinį organą užsiklijavo superklijais – baigtis buvo tragiška

25 metų Salmanas Mirza, vartojęs narkotines medžiagas, per lytinius santykius su partnere savo lytinį organą užklijavo itin stipria epoksidine derva. Vėliau jo pilvo ertmėje buvo rasta paslaptingo žalio skysčio.
Pora uostė klijus siekdami svaigintis, o vėliau nusprendė juos panaudoti kaip kontracepcijos priemonę per susitikimą „Amber“ viešbutyje Ahmadabade – mieste, esančiame vakarinėje Indijos Gudžarato valstijoje. Tai nutiko 2021 m.
Nepraėjus nė parai po apsigyvenimo viešbutyje, pažįstamas asmuo rado S. Mirzą be sąmonės krūmuose prie viešbučio. Vyras buvo skubiai nugabentas į ligoninę, tačiau netrukus mirė.
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Laikraštis „The Times of India“ pranešė, kad pora nusprendė santykiauti po to, kai pavartojo narkotikų. „Kadangi jie neturėjo jokių apsaugos priemonių, nusprendė patepti jo intymią vietą klijais, kad moteris nepastotų“, – atskleidė leidinys.
Pasak vyresniojo policijos pareigūno ir mirusiojo draugų, S. Mirza turėjo klijų su savimi, nes pora dažnai uostydavo jų garus.
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Po S. Mirzos mirties jo šeima tvirtina, kad klijus ant lytinių organų užtepė buvusi jo partnerė. Jie pateikė skundą policijai, kaltindami partnerę nužudymu.
Policija patvirtino, kad mėginiai buvo išsiųsti teismo medicinos ekspertizei, siekiant nustatyti, ar tikrai taip ir buvo.
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Pareigūnai paskelbė, kad oficiali 25 metų vyro mirties priežastis – daugybinis organų nepakankamumas.
S. Mirza buvo vienintelis šeimos, kurią sudarė jo senstantys tėvai ir dvi seserys, maitintojas. Jo mirties, kuri įvyko 2021 metų birželį, bet į viešumą iškilo tik neseniai, tyrimas tęsiamas.
Policija teigė: „Gavome pirmąją teismo medicinos ekspertizės ataskaitą apie Salmaną Mirzą, kuris mirė birželio 25 d. paslaptingomis aplinkybėmis. Tačiau tikslios jo mirties priežasties nustatyti dar nepavyko.
Pranešama, kad birželio 22 d. abu asmenys su kita moterimi į viešbutį atvyko su autorikša. Peržiūrėjome vaizdo stebėjimo kamerų įrašus ir pamatėme S. Mirzą bei jo merginą, įeinančius į viešbutį. Kitą dieną jis buvo rastas be sąmonės.“
Parengta pagal „Daily Star“
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