„Dovanok senjorui pokalbį“: kviečia visuomenę skirti senjorams tai, ko jiems labiausiai trūksta

Spalio 5–6 d., minint Pagyvenusių žmonių savaitę, SENJORO organizacija kviečia visuomenę prisijungti prie iniciatyvos „Dovanok senjorui pokalbį“.
Akcija siekiama atkreipti dėmesį į vienišumo problemą ir paskatinti žmones skirti senjorams tai, ko jiems neretai pritrūksta – nuoširdų bendravimą. Šių dienų dovana – gyvas valandos trukmės pokalbis senjoro namuose, kuris gali virsti prasmingu ryšiu.
Pokalbių su senjorais metu bus galima pasitelkti SENJORO sukurtas „Spalvotų kartų pokalbių“ korteles arba tiesiog leisti laiką taip, kaip senjorui maloniausia: pasivaikščioti, pažaisti šaškėmis, pasikalbėti apie gyvenimą ar pasidalinti svajonėmis bei prisiminimais.
Akcijos metu senjorus bus galima aplankyti įvairiuose Lietuvos kampeliuose, kur SENJORO organizacija turi pašnekesių išsiilgusių vyresnio amžiaus žmonių. Siekiant užtikrinti senjorų patogumą ir saugumą, vizitai vyks tik nustatytomis valandomis, kai pas senjorą bus jį lankantis socialinių paslaugų darbuotojas.
„Pagyvenusių žmonių dienos proga visoje Lietuvoje gausu įvairių renginių ir veiklų senjorams, tačiau šiais metais mūsų organizacija į šios dienos minėjimą nusprendė pažvelgti kiek kitaip – paskatinti visuomenę kurti artimesnį ryšį su vyresniąja karta. Todėl kviečiame senjorams dovanoti tai, ko negalima supakuoti į dėžutę, bet galima palikti širdyje – pokalbį, dėmesį ir laiką kartu. Tikime, kad valanda dėmesio gali tapti gražiausia dovana“, – sako SENJORO organizacijos vadovė Rugilė Bitautaitė.
Visus, norinčius padovanoti senjorui gyvą pokalbį, akcijos iniciatoriai kviečia registruotis jau dabar telefonu +370 652 67469. Vizitai pas senjorus vyks spalio 5 ir 6 dienomis.