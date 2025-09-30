Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Gyvenimo būdasSenjorai

Gydytojas Jokūbas Fišas: „Pyktis trukdo oriai ir džiaugsmingai senti“

2025 m. rugsėjo 30 d. 13:31
„Gali labai sveikai gyventi, tinkamai maitintis, bet jei blogis tavo viduje bus stipriai įsirėžęs, jis sugrauš, o žmogus gali sunkiai susirgti“, – sako gydytojas neurologas Jokūbas Fišas.
Daugiau nuotraukų (3)
Į savo naująją knygą gydytojas sudėjo svarbiausius profilaktikos, sveikatinimo ir gydymo principus, kuriuos, pabrėžia, kone visus išbandęs „ant savo kailio“, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Sveiko ir džiaugsmingo gyvenimo receptai“ – antroji gydytojo J. Fišo knyga. Pirmoji – „Aštrus protas sveikame kūne“ sulaukė didžiulio skaitytojų dėmesio ir net pakartotino leidimo.
„Laikui bėgant supratau, kad žmonėms reikia daugiau – ne tik žinių apie smegenis, bet ir platesnio požiūrio į gyvenimą. „Sveiko ir džiaugsmingo gyvenimo receptai“ yra natūralus pirmosios knygos tęsinys. Jame dalinuosi ne tik medicininėmis įžvalgomis, bet ir praktiniais patarimais, kaip kurti gyvenimą, kuriame dera sveikata, harmonija ir džiaugsmas“, – trumpai savo knygą apibūdina neurologas.
Temos joje – įvairios. Nuo mikrobiotos ir hormonų balanso iki rytietiškų gydymo būdų ir kovos su amžėjimu metodų. Gydytojas teigia ją rašęs visiems, kurie ieško paprastų, bet veiksmingų būdų pagerinti savo kasdienybę ir dažnai jaučiasi pasiklydę tarp skirtingų sveikatos patarimų.
Šioje knygoje skaitytojas ras ir J. Fišo profesinę kelionę. Gydytojas nebijo pripažinti jaunystėje turėjęs knygą, kurioje kaip senovės alchemikas užrašinėdavo įvairius liaudiškus receptus. Kaip gydyti vėžį rupūžės odos ekstraktu ar dar mažiau apetitiškais būdais. „Negaliu pasakyti, kad tie būdai buvo beverčiai, nežinau, ar gydymo poveikis, ar mano entuziazmas padėjo, bet kai kurie ligoniai pasveiko, šiandien jie man vis tai primena“, – sako.
Vadovaudamas neurologijos skyriui, gydytojas J. Fišas pradėjo taikyti ir ne visai tradicinius gydymo būdus – dėjo dėles, taikė akupresūrą, refleksoterapiją, manualinę terapiją.
„Vėliau, plečiantis gydymo galimybėms, atsiradus naujiems ligų̨ diagnozavimo aparatams – magnetiniam branduolių rezonansui (MBR), kompiuterinei tomografijai (KT), ultragarso tyrimui (echoskopijai), didėjant pasaulinės literatūros apie mediciną pasiūlai, vietos „saviveikliniams“ gydymo metodams vis mažėjo. Pradėjau kliautis įrodymais pagrįsta medicina“, – savo kelionę prisimena gydytojas.
Jis galėtų papasakoti ne vieną savo ligonių sėkmės ir nesėkmės istoriją. Sako, tik kai pagyveni, sukaupi patirties, susiduri su pačiais įvairiausiais pacientais, supranti, kad sukurti sveiką ir džiaugsmingą gyvenimą nėra taip lengva, kaip rašoma daugybėje knygų.
„Knygas taip pat reikia mokytis skaityti, atsirinkti, kas gali būti naudinga, stebėti, ar jų autoriai nenusirašinėja nuo kitų, ar tikrai vadovaujasi savo patirtimi, tyrimais, duomenimis, praktika“, – pataria gydytojas.
Jis visiškai tikras, kad sveiko gyvenimo pagrindas šiandien – stabili nervinė pusiausvyra ir tikslai, svajonės, kurių norisi siekti.
„Gali daryti daug asmeninių nuodėmių, bet jei tavo tikslai kilnūs, jei sieki gėrio, jei kitus remi, jiems padedi, o ne žlugdai, gali tikėtis sulaukti džiaugsmingos ir orios senatvės“, – teigia knygos autorius ir priduria, kad džiaugsmingam gyvenimui būtinos atramos: artimi žmonės, savitarpio santykiai, kuriuose galima dalintis ir gerais, ir blogais dalykais. Tokiose dalybose apsikeičiama energija, kuri skatina ilgaamžiškumą.
Tad kaip išsaugoti sveikatą? Gydytojas teigia, kad su kiekviena karta požiūris į sveikatą keičiasi, kartais paneigiamos net, atrodytų, labiausiai įsitvirtinusios teorijos.
„Liaudies išmintis byloja: jei senelis per aštuoniasdešimtąjį gimtadienį užpūtė visas žvakutes, testamentu domėtis dar per anksti“, – šypsosi gydytojas, su žaisme ir humoru savo naujoje knygoje aprašęs svarbiausius profilaktikos, sveikatinimo ir gydymo principus, kuriuos kruopščiai rinko per visą savo karjerą.
Skaitytojas knygoje ras patarimų, kaip puoselėti mikrobiotą, kaip įkrauti ląstelių baterijas, mažinti kūne uždegimus, saldžiai miegoti, palaikyti hormonų balansą ir psichinę sveikatą, o taip pat iš visų jėgų naudotis tuo, ką turime nemokamai – lediniu vandeniu ir pirties karščiu.
senatvėJokūbas Fišasnauja knyga
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.