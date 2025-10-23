Agnė Kuzmickaitė sukūrė aprangą besirūpinantiems senjorais: orumo ir pokyčio ženklas

Aprangų autorė, žinoma dizainerė Agnė Kuzmickaitė sako, kad šiose aprangose jos firminis drugelio simbolis tapo ne tik vizualiu, bet ir prasminiu akcentu – orumo ir pokyčio ženklu. Tarsi priminimu, kad jį vilkintys žmonės savo darbu neša grožį į senjorų kasdienybę.
Aprangos yra simboliška padėka individualios priežiūros darbuotojams, teikiantiems socialines paslaugas senjorų namuose – kasdien savo darbu kuriantiems oresnę ir pilnavertiškesnę senatvę.
„Norėjome sukurti aprangas, kurios ne tik puošia, bet ir suteikia pasididžiavimo jausmą. Tai – atpažįstamumo simbolis, liudijantis profesijos vertę ir grožį. Mes matome, kokie reikšmingi yra žmonės dirbantys su senjorais, matome jų darbo prasmę. Norime, kad šios srities žmones ryškiau pamatytų ir visuomenė“, – sako SENJORO organizacijos vadovė Rugilė Bitautaitė.
Kolekciją sudaro žalsvos spalvos klasikiniai marškinėliai, kurių apykaklę puošia išsiuvinėtas drugelio sparnų motyvas, ir tamsiai žalios spalvos jaukus džemperis su užtrauktuku bei drugelio formos atlenkiama apykakle. Abu drabužiai pasižymi patogumu, jaukumu ir elegancija, leidžiančia darbuotojams jaustis profesionaliai ir oriai.
Aprangose – dizainerės Agnės Kuzmickaitės kūrybos simboliai
„Sulaukusi pasiūlymo prisidėti prie šio projekto nė akimirkai nesuabejojau. Ši tema man labai artima – esu vyresnių tėvų vaikas, todėl pačiai teko rūpintis savo tėvais ir seneliais. Gerai suprantu, kokia svarbi yra pagalba vyresniems žmonėms. Norėjosi, kad šie drabužiai suteiktų šilumos ne tik tiems, kurie juos vilki, bet ir senjorams, su kuriais jie kasdien bendrauja“, – sako dizainerė Agnė Kuzmickaitė.
Dizainerė aprangose panaudojo savo kūrybos simbolį – drugelio motyvą, kuris šioje kolekcijoje atsikartoja džemperių apykaklėse ir marškinėlių kaklo linijoje.
„Kadangi šios aprangos skirtos darbui su vyresnio amžiaus žmonėmis, norėjosi joms suteikti jaukumo ir klasikos – taip atsirado apykaklės elementas. Jis tradiciškai asocijuojamas su klasikine apranga ir suteikia drabužiui tvarkos bei harmonijos. Tad natūraliai gimė drugelio sparnų apykaklės motyvas, kurį perkėliau tiek ant džemperio, tiek ant marškinėlių“, – dalijasi dizainerė.
„Drugelis yra vienas iš mano kūrybos simbolių – jis mėgstamas įvairaus amžiaus žmonių. O šiose aprangose jis tapo ne tik vizualiu, bet ir prasminiu akcentu – orumo ir pokyčio ženklu.
Tarsi priminimu, kad jį vilkintys žmonės savo darbu neša grožį į senjorų kasdienybę“, – priduria A. Kuzmickaitė.
Ne uniforma, o orumo ženklas
Senjorams socialines paslaugas namuose teikiantys individualios priežiūros darbuotojai atlieka daug skirtingų darbų – lydi senjorus į parką, padeda jiems buityje, palydi į gydymo įstaigas ar net renginius. Todėl buvo siekiama sukurti aprangas, kurios būtų tinkamos įvairioms darbo akimirkoms.
Šių drabužių paskirtis – ne tik funkcionalumas, bet ir vizualinis orumo ženklas, simbolizuojantis profesijos vertę.
„Paklausite, kodėl ne tiesiog uniformos? Nes mes tikime, kad jas vilkintys žmonės yra daugiau nei tiesiog darbuotojai. Jie – senjorų kasdienybės herojai, o jų darbas yra be galo vertingas. Todėl kūrėme rūbą, kuris šiai profesijai suteiktų prestižo, ją puoštų“, – sako R. Bitautaitė.
Socialinė kampanija – (Ne)matomi senjorų kasdienybės herojai
Ši aprangų kolekcija – dalis SENJORO organizacijos komunikacinės kampanijos „(Ne)matomi senjorų kasdienybės herojai“, kviečiančios iš arčiau pažvelgti į žmones, kurių kasdienis darbas kuria orią ir pilnavertę senatvę. Kampanijos centre – individualios priežiūros darbuotojai, žmonės, padedantys senjorams ne tiesiog išgyventi, o nesustoti gyventi: padrąsindami, palaikydami, padėdami, o kartais – tiesiog būdami šalia ar išklausydami.
SENJORO šia kampanija siekia didinti individualios priežiūros darbuotojų profesijos prestižą, parodyti šio darbo vertę ir reikšmingumą mūsų senėjančioje visuomenėje.