Prasideda „Maltiečių sriuba“: šiemet 20-oji, nes senolių skurdas nesitraukia

Maltiečiai skurdžiai gyvenančiais senoliais rūpinasi visus metus, su sriuba, su pagalba lanko juos kelis kartus per savaitę ir žiemą, ir vasarą, o metų pabaigoje skelbdami akciją „Maltiečių sriuba“ siekia priminti visuomenei apie senų žmonių skurdą – ir fizinį, ir emocinį.
Akcija vyks du mėnesius, o pagalba – visus metus
„Manau, kad „Maltiečių sriuba“ prieš šventes suvienija Lietuvą. Žmonės jautriai reaguoja į rodomas ir pasakojamas senolių istorijas. Pats žodis „sriuba“ per tuos 20 metų tapo pagalbos senoliui simboliu. Labai vertinu finansinį Lietuvos žmonių palaikymą akcijos metu, tai leidžia mums visus metus vykdyti įsipareigojimus senjorams, pagal galimybes plėsti veiklą ir jos geografiją. Nes iš regionų ateina žinutė – pagalbos prašymų daugėja. Stengiamės į juos reaguoti: pernai maltiečiai globojo 3000 senolių, šiemet jau 3445. Pirmieji maltiečių senelių globos namai skaičiuoja penktus metus ir mes jau pradėjome antrų globos namų įkūrimą. Poreikis diktuoja darbus“, – vardija maltiečių generalinis sekretorius Edvinas Regelskis.
Prieš 20 metų „Maltiečių sriubos“ renginiai vyko keliuose miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Marijampolėje, o surinktos lėšos buvo skirtos vos keliems šimtams globojamų žmonių pamaitinti.
Šiemet akcijos renginiai tęsis iki Naujųjų Metų ir aplankys daugelį šalies miestų, bus rodomos tikros senelių istorijos, draugystės su maltiečiais pavyzdžiai. Pažiūrėjus reportažus verta pagalvoti – kuo galime prisidėti, kad senelių namuose netrūktų maisto ir su juo atkeliaujančios šilumos. Kad langai, prie kurių dažnai rymo senoliai, būtų ne į ilgesį, o į kelią, kuriuo ateina žmogus.
Kviečiame gerumo sriubos
Toks šių metų akcijos šūkis. O pagrindinė herojė – 86-erių Janina iš Kriaunų, Rokiškio rajono. Visiškai viena, nei šeimos, nei brolių, nei seserų jau gyvų nėra. „Kai Janina pasakoja, kad priprato taip viena gyventi, bet vis tiek slapčia graudinasi, supranti – taip neturi būti, nes žmogus nesukurtas vienatvei ir vargui, tik išmoksta juos tyliai nešiotis. Senoliai kuklūs, retai patys ateina prašyti pagalbos, paprastai apie jos poreikį praneša socialinių paslaugų skyriai, gydytojai, kaimynai. Vienos močiutės kontaktą gavome iš Valstybės duomenų agentūros. Darbuotoja, atlikdama apklausas telefonu, išsiaiškino, kad moteris vieniša, negali pasirūpinti savimi, ir paskambino mums“, – pasakoja Rasa Stukienė, ilgametė projekto „Maltiečių sriuba“ vadovė.
Ji galėtų pasakoti daug istorijų: apie Pranciškų, kuris liko vienas prie didelio šeimos stalo, apie Janiną, kurios akių šviesa jaunoji maltietė Aglaja, ir apie kitus, tyliai laukiančius. R. Stukienė kviečia: nelikite abejingi ir, sužinoję apie vienišą žmogų, pasirūpinkite juo ar praneškite maltiečiams. Kartais užtenka vieno skambučio, kad į gyvenimą sugrįžtų šiluma, sriuba ir žmogaus balsas.
Kad pagalba senoliams būtų teikiama reguliariai, maltiečiai kviečia prisidėti auka – vos 10 eurų užtikrins beveik 6 porcijas sriubos. Aukoti galima trumpaisiais numeriais 1415 – 10 eurų, 1495 – 5 eurai, kita suma https://maltieciusriuba.lt/
Ačiū už jūsų šilumą dubenėlyje sriubos ir senolių širdyse.
