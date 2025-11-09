Ilgiausiai susituokusi pasaulio pora drauge gyvena 83 metus

Jiedu, anot portalo, susipažino 1941 metais, kai buvo studentai. Lyle žaidė krepšinio komandoje, o Eleanor ateidavo žiūrėti rungtynių. Po metų, kai JAV jau buvo įsitraukusios į Antrąjį pasaulinį karą, įsimylėjėliai susituokė.
Vyras tuo metu buvo pašauktas į karinę tarnybą, tačiau vestuvių proga gavo trijų dienų atostogas. Per jungtuves jis pirmą kartą susipažino su Eleanor šeima.
Eleanor prieš pusketvirtų metų laikraščiui „Westside Gazette“ pasakojo, kad, kai Lyle tada vėl išvyko, ji klaususi savęs, ar kada nors vėl jį pamatys.
Lyle dalinys buvo nusiųstas į Italiją. Eleanor tuo tarpu, kuri jau laukėsi pirmagimio, persikėlė į Niujorką ir pradėjo čia dirbti. Per karą vienintelis poros kontaktas buvo kariuomenės cenzūruojami laiškai.
Po karo sutuoktiniai susilaukė dar dviejų vaikų ir dirbo valstybės tarnyboje. Dabar jiedu gyvena Majamyje, netoli savo dukters Angelos.
Paklaustas apie jų ilgos santuokos paslaptį, Lyle vaizdo interviu sakė: „Myliu savo žmoną. Viskasi taip paprasta“. Jie mėgavosi būdami kartu, aplankė daug pasaulio vietų, daug ką darė drauge. „Esame laimingi“, – teigė vyras.
Iki šiol ilgiausiai susituokusios poros titulas priklausė Manoeliui Angelimui Dino ir jo žmonai Marijai de Sousa Dino iš Brazilijos. Tačiau vyras spalį būdamas 106-erių mirė, rašo „Longeviquest“. Pora buvo susituokusi beveik 85 metus.