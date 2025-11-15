Orai
2025 m. lapkričio 15 d. 21:49
Buvęs K. Prunskienės kabineto ministras nesibodi rausti šiukšlynus: sunku patikėti, ką ten randa
2025 m. lapkričio 15 d. 21:49
Fizikas, buvęs užsienio reikalų ministras, diplomatas, signataras Petras Vaitiekūnas (72 m.) nepraeina ramia širdimi pro šiukšlyną. Atrasti seni daiktai atgimsta jo darbuose.
