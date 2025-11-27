Lietuvos visuomenė sensta – ar turime kam patikėti savo artimuosius?

VšĮ „Gėris rankose“ stengiasi šią problemą spręsti, suteikiant pagalbą žmonėms, kurie dėl amžiaus, negalios ar socialinių sunkumų patys nepajėgia gyventi savarankiškai, rašoma pranešime žiniasklaidai. Įstaigos įkūrėja Diana Kietienė sako, kad ši veikla gimė iš vidinio pašaukimo padėti tiems, kurie dažniausiai lieka paraštėse.
Padeda išsaugoti savarankiškumą
„Gėris rankose“ teikia plataus spektro paslaugas, nuo pagalbos namuose ir socialinės globos iki asmeninio asistavimo, laikino atokvėpio, socialinės priežiūros šeimoms ir transporto. D. Kietienė pabrėžia, kad socialinė pagalba dažnai prasideda nuo labai paprastų ir kasdienių dalykų. Pavyzdžiui, padedama apsipirkti, susitvarkyti namus, pasirūpinti savimi, palydima į gydymo įstaigas arba tiesiog pabendraujama.
„Į mus dažniausiai kreipiasi žmonės, kurie patiria socialinių, emocinių ar kasdienio gyvenimo sunkumų. Jiems įprastai reikia pagalbos pagerinti gyvenimo kokybę, užtikrinti orumą ir savarankiškumą“, – pasakoja ji.
Pasak jos, vienišumas šiuose namuose – dažnas svečias. Nemažai senjorų, žmonių su negalia ar kitų laikinai savarankiškumą praradusių asmenų neturi į ką kreiptis. Socialiniai darbuotojai tuomet virsta ne tik pagalbininkais, bet ir draugais, emocinės paramos šaltiniu.
Įstaiga taip pat teikia laikino atokvėpio paslaugą. Kartais tai gyvybiškai svarbus sprendimas šeimoms, kurios namuose slaugo neįgalius vaikus ar suaugusius.
„Perdegimas, miego trūkumas, nuolatinė atsakomybė – realybė, apie kurią kalbame per mažai. Laikino atokvėpio paslauga leidžia artimiesiems bent trumpam atsikvėpti, o jų prižiūrimiems žmonėms – gauti profesionalią priežiūrą namuose“, – pasakoja D. Kietienė.
Sunkiausia – rasti savo žmones
Šiandien Lietuvoje socialinė atskirtis vis dar jaučiama tarp pažeidžiamiausiose visuomenės grupėse – tarp senjorų, žmonių su negalia, vienišų tėvų, krizes išgyvenančių šeimų. Pasak įkūrėjos, „Gėris rankose“ veikla tiesiogiai siekia šią atskirtį mažinti, ugdant empatiją ir atsakomybę už kitą žmogų.
„Prisidedame prie socialiai pažeidžiamų asmenų integracijos į visuomenę, skatiname pagarbą žmogui, mažiname socialinę atskirtį. Kartu veikla orientuota ir į stiprios, vieningos ir empatiškos bendruomenės kūrimą. Siekiame skatinti tarpusavio pagalbą, savanorystę ir pilietinį aktyvumą, suburdami įvairaus amžiaus bei socialinės padėties žmones bendram tikslui – kurti saugią ir palaikančią aplinką“, – teigia D. Kietienė.
Kaip ir daugelis ne pelno siekiančių organizacijų, „Gėris rankose“ susiduria su tais pačiais iššūkiais: kaip pasiekti žmones, kurie bijo arba gėdijasi kreiptis pagalbos? Taip pat, kaip rasti profesionalų, empatišką ir sunkų darbą mylintį personalą?
„Itin didelė vertybė yra pasitikėjimas, kadangi į mūsų darbuotojų rankas žmonės patiki ne tik savo buitį, bet ir sveikatą, saugumą, kartais net visą kasdienybę. Esame tie, kurie ateina į labai jautrią žmogaus erdvę – jo namus. Todėl siekiame ir profesionaliai atlikti savo darbą, ir kurti santykį, kuriame žmogus jaustųsi suprastas, gerbiamas bei ramus“, – sako D. Kietienė.
Siekia keisti požiūrį į pažeidžiamiausius
Įstaigos įkūrėja ir direktorė tikina, kad jų komandos įkvėpimas yra žmonės, su kuriais dirba.
„Jų istorijos, iššūkiai ir pasiekimai suteikia motyvacijos ieškoti naujų būdų, kaip teikti dar kokybiškesnes, šiltesnes paslaugas. Be to, mums svarbu girdėti bendruomenės balsą, todėl dažnai remiamės klientų poreikiais, grįžtamuoju ryšiu ir jų pasiūlymais, kaip pagerinti teikiamą pagalbą“, – pasakoja D. Kietienė. Ji taip pat pabrėžia, kad didelį įkvėpimo šaltinį suteikia savanoriai bei partneriai, kurie savo idėjomis, energija ir nuoširdumu skatina tobulėti.
„Gėris rankose“ tikslas – keisti visuomenės požiūrį į pažeidžiamus žmones.
„Tikime, kad kiekvienas geras darbas, padarytas iš širdies, kuria teigiamą pokytį tiek žmogui, tiek visai visuomenei. Siekiame kurti stiprią, atjaučiančią ir bendruomenišką visuomenę, kurioje kiekvienas žmogus, nepaisant amžiaus, sveikatos ar socialinės padėties, jaustųsi saugus, vertinamas ir reikalingas. Norime, kad VšĮ „Gėris rankose“ taptų gerosios praktikos pavyzdžiu socialinių paslaugų srityje – vieta, kurioje susitinka profesionalumas, žmogiškumas ir tikras rūpestis“, – sako ji.
Įstaiga siekia plėsti paslaugų spektrą, pritraukti daugiau savanorių bei kurti naujas iniciatyvas, kurios skatintų žmonių tarpusavio supratimą, empatiją ir pagalbą vieni kitiems. Tam, kad to pasiekti būtų lengviau, VšĮ „Gėris rankose“ įsitraukė į socialiniam verslui skirtą intensyvią Lietuvos socialinio verslo asociacijos organizuojamą programą „Poveikio akademija“, kuri tęsėsi iki lapkričio 28 d.
„Poveikio akademijoje“ šiemet dalyvavo 10 Lietuvos socialinio verslo įmonių, kurioms buvo organizuotos ekspertinės mokymų sesijos, užtikrinta individuali mentorystė, konsultacijos. Programos pabaigoje geriausiai įvertintas socialinio verslo pristatymas laimės finansinį „Luminor“ banko paskatinimą – 3000 eurų.