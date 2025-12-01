Gyvenimo būdasSenjorai

Gruodį Vilniaus TV bokštas sužibs „Maltiečių sriubos“ spalvomis: tai priminimas apie vienišus senolius

2025 m. gruodžio 1 d. 15:21
Keturis gruodžio antradienius (2, 9, 16 ir 23 dienomis) nuo 17 iki 19 val. televizijos bokštas nušvis gerumo šviesa: raudona spalva primins apie akciją „Maltiečių sriuba“, kviečiančią padėti senoliams. Bokšto plačiausioje dalyje žybsinčios šviesos juostelės rodys, kiek procentų reikalingos sumos jau surinkta, — visi galėsime aiškiai matyti, kiek dar trūksta iki tikslo. O nuo Laisvės prospekto lazerių pagalba bus atvaizduojama ir tiksli iki tos dienos surinkta suma.
Jau dvidešimtą kartą Lietuvoje vykstanti paramos akcija „Maltiečių sriuba“ ragina visuomenę atkreipti dėmesį į vienišų, skurstančių senolių kasdienius sunkumus. Šviečiančio televizijos bokšto akcijos iniciatorė – Maltos ordino pagalbos tarnyba (maltiečiai), o prie įgyvendinimo prisideda partneriai Vilniaus televizijos bokštas ir „Lazerių projektai“.
Ką simbolizuoja įsižiebsiantys skaičiai?
Kiekvieną gruodžio antradienį bokšte šviečiantys skaičiai parodys, kokia suma surinkta. Maltiečių aritmetika paprasta – šiuo metu vienam senoliui metams jie išleidžia 162 eurus, o akcijos tikslas 560 000 eurų, tad, įsižiebusius skaičius atėmę iš šios sumos, akivaizdžiai matysite, kiek dar trūksta, kad pagalba maistu atkeliautų pas 3445 senolius 43 Lietuvos vietovėse.
Maltiečiai šviesomis TV bokšte sveikina su artėjančiomis šventėmis ir tikisi, kad tai paskatins padovanoti gerumo sriubos dubenėlį vienišam senoliui. Keli eurai – tai ne tik finansinė pagalbos išraiška, tai žmogaus dovana žmogui. Kad nė vienas globojamas senolis neliktų vienas.
Paaukoti galima trumpaisiais numeriais: 1415 – 10 Eur, 1495 – 5 Eur, kita suma https://maltieciusriuba.lt/ Prisidėkite ir sekite TV bokšte įsižiebiančių skaičių pokyčius – auganti suma rodys, kad akcija „Maltiečių sriuba“ vyksta sėkmingai, kad dubenėlis ant senolių stalo garuos visus ateinančius metus.
