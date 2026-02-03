73 metų močiutė 40 metų gyveno celibate – dabar ji viena geidžiamiausių eskorto žvaigždžių

„Palydove tapau 2017 metais“, – tinklalaidėje „Tea At Four“ pasakojo 73 metų moteris.
Ji teigia, kad celibate gyveno dėl dviejų priežasčių: religinių draudimų ir to, kad pati niekada nejautė stipraus poreikio seksui. „Kai tapau atgimusia krikščione, seksas buvo draudžiamas. Bet man tai nebuvo sunku, nes ir jaunystėje seksas man neteikė malonumo. Todėl atrodė, kad nieko neprarandu“, – sakė ji.
Viskas pasikeitė tada, kai ji pirmą kartą prisijungė prie pažinčių svetainės. Caroline nustebo sulaukusi didelio susidomėjimo, ypač iš gerokai jaunesnių vyrų.
„Gaudavau žinučių net iš aštuoniolikmečių“, – pasakojo ji. Vėliau Caroline pripažino, kad neseniai buvo sulaukusi ir kliento, kuriam tebuvo dvidešimt.
Vienas internete sutiktas vyras supažindino ją su svingerių pasauliu ir pasiūlė pagalvoti apie eskorto veiklą. Kaip tik tuo metu Caroline susidūrė su rimtais finansiniais sunkumais.
„Buvo labai sunku. Hipotekos bendrovės grasino atimti namą, nes nebegalėjau mokėti įmokų“, – pasakojo ji.
Ieškodama, kaip užsidirbti, Caroline domėjosi ir telefonu teikiamomis erotinėmis paslaugomis – apie tokį darbą buvo mačiusi televizijos laidą. Galiausiai susipažino su fotografu, kuris pasiūlė sukurti jos solo vaizdo įrašų brandžių modelių svetainei.
„Tas pirmasis vaizdo įrašas ir tapo pradžia“, – sakė Caroline.
Šiandien internete žinoma „Busty Granny“ slapyvardžiu, ji uždirba kelis tūkstančius per mėnesį ir yra pasirodžiusi populiariose britų TV laidose, tokiose kaip „Jeremy Kyle“ ir „Filthy Rich“.
Nors suaugusiųjų industrijoje ji aktyvi, tokios platformos kaip „OnlyFans“ jos nevilioja.
„Esu užsiregistravusi, bet nieko nekeliu. Ten reikia dirbti be sustojimo – man tai būtų tiesiog nuobodu“, – sako ji.
Caroline pabrėžia, kad jos darbas nėra vien tik intymumas. „Turiu klientą, kuris nori, kad kartu keliaučiau atostogų. Ten daug daugiau bendravimo, draugystės, artumo“, – pasakoja ji.
Moteris save juokais vadina „vyresniąja Bonnie Blue versija“ ir tvirtina, kad nekreipia dėmesio į kritikuojančius komentarus.
„Tai, kad man 73-eji, nereiškia, jog turiu nustoti mylėtis ar rodyti savo kūną. Didžiuojuosi tuo, ką pasiekiau. Jei kam nors tai nepatinka – tai jų problema“, – sako Caroline.