Alytaus apskrities senjorai stebina aktyvumu: išsiskiria visoje Lietuvoje

Kaip pažymi auditoriai, tik 2 iš 60 savivaldybių yra numačiusios specialias priemones, skirtas vyresnio amžiaus asmenų kultūriniam aktyvumui skatinti. Viena iš jų – Alytaus miesto savivaldybė. Likusiose savivaldybėse veiklos dažniausiai orientuotos į bendrą gyventojų grupę, neatsižvelgiant į senjorų poreikius.
Alytaus senjorai aktyviai dalyvauja miesto gyvenime – jie ne tik lanko kultūros renginius, bet ir patys kuria, mokosi, sportuoja bei buriasi į bendruomenes. Toks įsitraukimas padeda mažinti vienišumą, stiprina socialinius ryšius ir kuria prasmingą kasdienybę.
Savivaldybė didina finansavimą kultūros sričiai
Pastaraisiais metais Alytaus miesto savivaldybė kryptingai didino finansavimą kultūros sričiai. 2022 m. kultūrai buvo skirta 2,9 mln. eurų, 2026 m. ši suma jau siekia 4,1 mln. eurų – augimas sudaro apie 40 procentų.
Dar sparčiau augo lėšos pačiai kultūrinei veiklai: nuo beveik 300 tūkst. eurų iki daugiau nei 890 tūkst. eurų. Tai rodo aiškų prioritetą – ne tik išlaikyti infrastruktūrą, bet ir investuoti į turinį bei žmones.
Ši kryptis ypač sustiprėjo po 2022-ųjų, kai Alytus pelnė Lietuvos kultūros sostinės vardą. Būtent tada dar labiau išryškėjo siekis įtraukti įvairias visuomenės grupes, ypač senjorus, į aktyvų kultūrinį gyvenimą.
Istorinis kultūros alkis
Taip istoriškai susiklostė, kad Alytus, kaip pramonės miestas, statėsi ir plėtėsi vienu metu. Tada į naujas gamyklas, kombinatus dirbti atvyko daug jaunų žmonių, kurių aktyviu laisvalaikiu ir kultūriniu gyvenimu taip pat buvo pasirūpinta.
Pastatyti Medvilnės kultūros rūmai, dabartinis Alytaus kultūros centras. Drauge dirbę, leidę laisvalaikį, būręsi į kolektyvus, kuriuose dainavo ir šoko, daugelis alytiškių drauge ir seno. Ir išliko alkani aktyvaus gyvenimo.
Pastebėjusi ir supratusi, kad mūsų miesto senjorai labai aktyvūs, kūrybingi ir smalsūs, Alytaus miesto savivaldybės administracija nusprendė suteikti jiems daugiau galimybių save išreikšti, pasiūlyti įvairių laisvalaikio formų. O kartu grąžinti ir pasitikėjimą, puoselėti reikalingumo jausmą bei apsaugoti nuo vienatvės.
„Matydami, kokie yra aktyvūs Alytaus senjorai, siekiame jiems suteikti kuo daugiau galimybių saviraiškai, pasiūlyti įvairių prasmingo laisvalaikio formų, stiprinti jų pasitikėjimą savimi ir bendruomene bei padėti išvengti vienatvės“, – sako Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja Vilma Liaukuvienė.
Alytaus miesto savivaldybės strategija – ne tik skatinti senjorus lankyti kultūros renginius ir būti žiūrovais, lankytojais, stebėtojais, bet ir įtraukti juos dalyvauti kultūrinėje veikloje, būti visateisiais organizuojamų renginių dalyviais.
Visos miesto kultūros įstaigos organizuoja specializuotus renginius vyresnio amžiaus žmonėms, o spalį ypatingas dėmesys skiriamas Senjorų savaitei ir Senjorų mėnesiui. Šiuo laikotarpiu vyksta įvairios iniciatyvos, edukacijos, koncertai ir susitikimai, o spalio 1-ąją viešojo transporto bilietas kainuoja vos 1 centą – tai simbolinis, tačiau reikšmingas dėmesio ir pagarbos senjorams ženklas.
Kultūrinės veiklos senjorams
Senjorai Alytuje aktyviai įsitraukia į kultūrinį gyvenimą – jie noriai lankosi renginiuose, domisi naujomis veiklomis ir vertina galimybes prasmingai bei turiningai leisti laiką.
Miesto kultūros įstaigos, atliepdamos šį poreikį, siūlo įvairias iniciatyvas, pritaikytas būtent vyresnio amžiaus gyventojams.
Vienas ryškesnių pavyzdžių – Alytaus miesto teatras, kurio repertuare gausu senjorams skirtų spektaklių – jų siūloma bent dešimt, o bilietams taikoma net 50 proc. nuolaida. Be to, kartu su Teatro stiprinimo fondu ir Senelių darželiu nuo gegužės įgyvendinamas projektas „Gyvenimo scena – senjorų įtrauktis į Alytaus miesto bendruomenę“. Jo metu vyksta edukacinės veiklos, kūrybinės dirbtuvės, skaitymai, o viską vainikuos bendras spektaklis, skatinantis dalyvių prisiminimus, bendravimą ir emocinę gerovę.
Aktyvų laisvalaikį siūlo ir Alytaus kultūros centras – du kartus per mėnesį čia rengiami populiarieji ir atgarsio visoje Lietuvoje susilaukę „Senjorų naktišokiai“, suburiantys bendruomenę šokiui ir smagiam pabendravimui.
Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka kviečia senjorus į įvairius specializuotus renginius. „Išmaniųjų draugų klubo arbatėlėje“ mokomasi naudotis išmaniosiomis technologijomis, „Džiaugsmo priešpietyje“ žaidžiamas BINGO, rengiamos interaktyvios viktorinos ir jaukūs pokalbiai, o edukacijose „Kas už uždarų durų“ skatinama kūrybinė saviraiška per diskusijas, improvizaciją ir interpretaciją. Taip pat organizuojami medijų ir informacinio raštingumo mokymai, Senjorų dienų renginiai, susitikimai su įvairių sričių specialistais bei rašytojais.
Vyresnio amžiaus alytiškiai taip pat mielai lankosi ir kino teatre „Dainava“, kur bilietas jiems kainuoja vos 4 eurus. Jie ypač vertina lietuvišką kiną, o per atostogas neretai čia atvyksta ir su anūkais. Didelio populiarumo sulaukia ir savivaldybės iniciatyva organizuojami nemokami kino seansai senjorams – kiekvieną kartą salė būna pilna, 2026 m. iš viso suplanuoti net penki tokie seansai.
„Stengiamės dalyvauti visuose renginiuose, kokie tik būna, einame į visus, kur tik sveikata leidžia“, – linksmai sako nuolatinė kultūros renginių lankytoja alytiškė Angelė Barauskienė.
86 metų alytiškė dar lanko mankštas ir kompiuterinio raštingumo kursus.
Senjorai iš pamokų nebėga
Aktyvus senėjimas Alytuje neatsiejamas ir nuo nuolatinio mokymosi ir savęs tobulinimo. Miesto senjorai noriai įsitraukia į įvairias švietimo veiklas, kurios ne tik plečia jų žinias, bet ir stiprina bendruomeniškumą bei suteikia kasdienybei naujų spalvų.
Alytaus miesto senjorai aktyviai dalyvauja Alytaus jaunimo centro neformaliojo švietimo veiklose. Didžiausio susidomėjimo sulaukia šokių ir dailės užsiėmimai, kuriuose jie gali išreikšti kūrybiškumą ir palaikyti fizinį aktyvumą.
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklos vykdomos ir Alytaus Likiškėlių progimnazijoje. Čia, atsižvelgiant į senjorų poreikius, kasmet organizuojama 12–15 skirtingų būrelių: nuo anglų kalbos ar kompiuterinio raštingumo iki drabužių siuvimo, konstravimo, modeliavimo bei konditerijos.
Šiuos užsiėmimus kasmet lanko apie 280 Alytaus miesto senjorų. Pamokos vyksta nuo rugsėjo vidurio iki gegužės pabaigos pagal iš anksto sudarytus tvarkaraščius, o klasės visuomet būna pilnos – senjorai motyvuoti ir iš pamokų nebėga. Mokslo metų pabaiga tradiciškai pažymima bendra išvyka į pasirinktą miestą, į kurią kartu vyksta ir mokyklos mokiniai, taip skatinant kartų bendravimą ir tarpusavio ryšį.
Gyvenimo kokybę stiprinančios veiklos
Svarbią vietą Alytaus senjorų gyvenime užima ir sveikatinimo veiklos. Visuomenės sveikatos biuras organizuoja reguliarias mankštas – vienos grupės sportuoja du kartus per savaitę, kitos – kartą.
Taip pat teikiamos psichologinės gerovės stiprinimo paslaugos, vykdomi sveikos mitybos įgūdžių formavimo užsiėmimai, priklausomybių konsultacijos, traumų prevencijos iniciatyvos. Senjorai aktyviai dalyvauja širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto prevencijos programose, burnos higienos užsiėmimuose ir užkrečiamųjų ligų prevencijos veiklose.
Dar viena svarbi bendruomenės traukos vieta – Senelių darželis, į kurį senjorai renkasi net tris kartus per savaitę. Čia jie ne tik dalyvauja įvairiose veiklose, bet ir bendrauja, dalijasi patirtimis bei stiprina socialinius ryšius.
Alytuje aktyviai veikia Trečiojo amžiaus universitetas, „Bočių“ draugija ir kt.
Fizinis senjorų aktyvumas
Neatsiejama Alytaus senjorų gyvenimo dalis, padedanti išlaikyti ne tik gerą fizinę formą, bet ir emocinę bei socialinę gerovę, yra ir fizinis aktyvumas. Alytaus miesto savivaldybė kartu su Alytaus sporto centru nuosekliai įgyvendina iniciatyvas, skirtas aktyviam senėjimui skatinti ir gyvenimo kokybei gerinti.
Senjorams reguliariai organizuojamos mankštos vyksta net keturis kartus per savaitę, pritraukdamos daugiau nei šimtą aktyvių dalyvių. Taip pat sudarytos palankios sąlygos lankytis baseine – senjorams taikomos lengvatinės kainos, skatinančios dar aktyviau rūpintis savo sveikata.
Vasaros metu Alytaus sporto centras kviečia senjorus į fizinio aktyvumo stovyklas, kuriose jie gali dalyvauti kartu su anūkais. Tokios iniciatyvos ne tik stiprina fizinį pasirengimą, bet ir kuria prasmingą ryšį tarp kartų.
Alytuje aktyviai rengiamos ir įvairios sporto varžybos senjorams – organizuojami tinklinio, dziudo bei kitų sporto šakų turnyrai. Tai puiki galimybė ne tik judėti, bet ir išlaikyti sportinę dvasią, bendrauti bei stiprinti bendruomeniškumą. Senjorai taip pat gali aktyviai leisti laiką žaisdami stalo tenisą.
Svarbus dėmesys skiriamas ir sporto veteranams – organizuojami jų apdovanojimai, kurių metu pagerbiami žmonės, nusipelnę sporto srityje tiek kaip sportininkai, tiek kaip organizatoriai ar aktyvūs bendruomenės nariai.
2024 m. sausio 22 d. įkurta Alytaus apskrities sporto veteranų asociacija dar labiau sustiprino šias iniciatyvas. Jos pagrindinis tikslas – vienyti sporto veteranus ir entuziastus, skatinti fizinį aktyvumą, stiprinti sveikatą bei puoselėti bendruomeniškumą.
Visa tai rodo, kad Alytus – miestas, kuriame senjorų aktyvus, sveikas ir prasmingas gyvenimas yra vertinamas ir nuosekliai skatinamas.
Alytaus senjorai dažnai minimi kaip išskirtinai aktyvūs ir bendruomeniški, tačiau svarbu suprasti, kad jų stiprybė slypi ne „kitoniškume“, o gebėjime kurti prasmingą, visavertį gyvenimą, nepriklausomai nuo amžiaus. Jų įsitraukimas į miesto gyvenimą rodo ne tik asmeninę iniciatyvą, bet ir platesnį požiūrį į senėjimą kaip į galimybių, o ne ribojimų etapą.
