Kaip dažyti lūpas po 50 metų: gudrybės, kurios padės paslėpti raukšleles ir atrodyti puikiai

Tačiau šie pokyčiai netrukdo kurti efektingo įvaizdžio. Pasitelkus apgalvotą metodiką ir tinkamas makiažo technikas, lūpos gali išlikti puikiai prižiūrėtos bei išraiškingos, o dažai neišryškins odos nelygumų.
Švelnus valymas ir drėkinimas
Lūpų paviršių būtina paruošti – lengvas pilingas padės pašalinti smulkius pleiskanojimus ir atkurs odos lygumą. Tam puikiai tinka švelnus šveitiklis su cukrumi arba labai minkštas šepetėlis, kuris atsargiai nupoliruos mikroreljefą.
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Kitas privalomas žingsnis – intensyvus maitinimas balzamu, kurio sudėtyje gali būti simondsijų aliejaus ar taukmedžio sviesto.
Tokia priemonė giliai suminkština audinius ir sukuria apsauginį barjerą, neleidžiantį lūpų dažų pigmentui subėgti į smulkias raukšleles ar raukšles. Dėl tinkamo drėkinimo lūpos iškart atrodo pilnesnės ir tvarkingos.
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Idealių lūpų dažų pasirinkimas
Reikėtų vengti itin matinių ir sunkių produktų, nes jie linkę akcentuoti odos reljefą ir sukurti vizualaus sunkumo pojūtį. Palankiausias sprendimas – kreminės arba satininės formulės lūpų dažai. Dėl gebėjimo švelniai išsklaidyti šviesą jie vizualiai suteikia lūpoms apimties ir suteikia įvaizdžiui ypatingo subtilumo.
Ne mažiau svarbus ir spalvos pasirinkimas. Tinkamai parinktas pigmentas gali akimirksniu atgaivinti veido spalvą. Švelniai rožiniai, santūrūs kūno spalvos (nude), sultingi persikiniai ar gilūs uogų tonai leidžia sukurti maksimaliai gyvą, natūralų ir subalansuotą įvaizdį.
Pieštukas – tobulybės įrankis
Kontūro pieštukas, kurio spalva kuo artimesnė natūraliam lūpų pigmentui, yra tikras išsigelbėjimas brandžiam makiažui. Jis leidžia subtiliai pakoreguoti formą ir atkurti kontūro ryškumą, vengiant grubių ar per tamsių linijų.
Norint pasiekti maksimalų natūralumą, nubrėžtą kontūrą reikėtų lengvai išsklaidyti šepetėliu – tai sušvelnins perėjimus. Pačius dažus rekomenduojama tepti plonais sluoksniais. Toks požiūris užtikrina tolygų spalvos pasiskirstymą, o tai ant brandžios odos atrodo kur kas kilniau ir gaiviau.
Maža gudrybė apimčiai padidinti
Norint suteikti lūpoms geidžiamo pilnumo, nebūtina griebtis radikalių metodų. Pakanka sukurti nedidelį šviesos akcentą – šviesesnio atspalvio dažų lašelis ar subtilus blizgesio taškas apatinės lūpos centre akimirksniu suteiks vizualios apimties.
Dar viena profesionalų paslaptis – burnos kampučių formavimas. Jei jų nebrėšite per ryškiai, sukursite lengvumo iliziją ir vizualiai „pakelsite“ šypsenos liniją. Tai padaro veido išraišką minkštesnę, draugiškesnę ir gerokai jaunesnę.
Po 50 metų makiažas nustoja būti kauke ir tampa būdu pabrėžti unikalią individualybę. Rūpestingos priežiūros, tinkamų tekstūrų ir ramių spalvų derinys gali sugrąžinti lūpoms prarastą gaivumą, o visam įvaizdžiui – eleganciją.
Šaltinis: tsn.ua