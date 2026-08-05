Kelis mėnesius nekalbėjusi senolė susigrąžino ryšį su pasauliu: su demencija padeda kovoti visiems pažįstama priemonė

Praėjo vos kelios minutės, ir ji pradėjo kalbėti. Apie pirmąjį darbą, vyrą, vasaras prie jūros. Vėjas veide tarsi pažadino prisiminimus, kuriuos, atrodė, liga jau buvo paslėpusi.
Iš tokių istorijų gimė iniciatyva „Cycling Without Age“ („Dviratis be amžiaus“) – šiandien vienijanti tūkstančius savanorių daugiau nei 40 pasaulio šalių. Kiekvieną savaitę jie veža slaugos namų gyventojus pasivažinėti su dviračiu po miestus ir parkus.
Daugelis šių žmonių jau seniai nebegali minti pedalų patys, tačiau vos pajutę judesį, gryną orą ir pažįstamą aplinką, ima šypsotis, atpažįsta vietas, prisimena istorijas ir noriai leidžiasi į pokalbį.
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Dviratis jiems sugrąžina ne tik judėjimo džiaugsmą. Jis sugrąžina ryšį su pasauliu. Ir nors ši istorija skamba beveik kaip stebuklas, mokslininkai sako – ji turi labai tikslų medicininį paaiškinimą.
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Ilgą laiką dviratis buvo laikomas puikia fizinio aktyvumo forma. Tačiau pastarųjų metų tyrimai rodo, kad jo nauda ne mažiau svarbi ir mūsų smegenims.
2025 metais paskelbtame tyrime, kuriame dalyvavo beveik 480 tūkst. Didžiosios Britanijos gyventojų, nustatyta, kad reguliariai dviračiu važinėjantys žmonės turėjo 19 proc. mažesnę riziką susirgti demencija ir 22 proc. mažesnę riziką susirgti Alzheimerio liga nei tie, kurie daugiausia naudojosi automobiliu, autobusu ar traukiniu.
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Dar įdomiau tai, kad mokslininkai pastebėjo ir fiziologinius pokyčius – reguliariai minantiems žmonėms buvo didesnis hipokampas, smegenų sritis, atsakinga už atmintį ir mokymąsi. Būtent ji padeda išsaugoti mūsų prisiminimus – tokius, kokie netikėtai sugrįžo moteriai Kopenhagoje.
Panašias išvadas pateikė ir aštuonių savaičių tyrimas, kuriame dalyvavo 50–83 metų žmonės. Reguliariai dviračiu važinėję dalyviai geriau atliko užduotis, reikalaujančias susikaupimo, dėmesio išlaikymo ir greito persijungimo tarp skirtingų veiklų.
Kitaip tariant, važiuodami dviračiu treniruojame ne tik kojas – treniruojame ir savo smegenis.
Kodėl po važiavimo galvoje tampa ramiau?
Tikriausiai daugeliui pažįstamas jausmas, kai po ilgesnio pasivažinėjimo mintys nurimsta, o problemos nebeatrodo tokios didelės.
Tai nėra vien subjektyvus pojūtis. Minant dviratį organizme išsiskiria daugiau serotonino ir dopamino – neuromediatorių, padedančių reguliuoti nuotaiką, o kortizolio, dar vadinamo streso hormonu, kiekis mažėja. Todėl po važiavimo dažnai jaučiamės ramesni, geriau susikaupę ir emociškai lengviau.
Šis poveikis nėra trumpalaikis. Penkerius metus beveik 380 tūkst. Škotijos gyventojų stebėję Edinburgo universiteto mokslininkai nustatė, kad žmonės, į darbą reguliariai važinėjantys dviračiu, net 15 proc. rečiau gaudavo receptus vaistams nuo depresijos ar nerimo nei tie, kurie rinkosi kitas susisiekimo priemones.
Tai rodo, kad dviratis gali tapti ne tik malonia dienos pertrauka, bet ir ilgalaike investicija į emocinę sveikatą bei geresnę smegenų veiklą.
Kartais užtenka tiesiog minti
Galbūt todėl dviratis ir turi tokią ypatingą galią. Jis nereikalauja nieko sudėtingo – tik užlipti, pradėti minti ir leisti kūnui daryti tai, ką jis moka. O drauge su juo pamažu atsigauna ir protas.
Būtent apie tai ir yra Velomaratonas. Ne apie rekordus ar greičiausią finišą. O apie galimybę bent trumpam išjungti kasdienį triukšmą, pajudėti, pabūti tarp žmonių ir priminti sau, kaip gera tiesiog važiuoti.
Rugpjūčio 23 dieną vyksiantis Velomaratonas kviečia visus – nuo pirmą kartą ant dviračio sėdančių vaikų iki patyrusių dviratininkų. Čia nesvarbu amžius, sportinė forma ar įveikti kilometrai. Svarbiausia – noras judėti.
„Norime, kad kiekvienas, atvykęs į Velomaratoną, namo grįžtų ne tik maloniai pavargęs, bet ir su geresne nuotaika, daugiau energijos bei motyvacijos judėti ir po renginio“, – sako organizatoriai.
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