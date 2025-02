„Mistral AI“ pristatė mobiliąsias programėles pokalbių robotui „Le Chat“

Šis žingsnis buvo žengtas tuo metu, kai pasauliniai technologijų bendrovių vadovai, verslo lyderiai ir politikai renkasi Paryžiuje į aukščiausiojo lygio susitikimą dirbtinio intelekto tema. Susitikimas truks iki antradienio.

Be to, šios programėlės pasirodė praėjus kelioms savaitėms po to, kai „DeepSeek“ sukurtas modelis R1 pribloškė pasaulį savo efektyvumu ir iškopė į dažniausiai atsisiunčiamų programėlių topų viršūnę.

Žadėdama „tobulą DI pagalbininką gyvenime ir darbe“, „Mistral“ platformoje „X“ paskelbė vaizdo įrašą, kuriame naudotojai prašo „Le Chat“ atlikti tokias užduotis kaip vaizdų generavimas, projektų tvarkaraščių kūrimas ir sporto naujienų teikimas.

„Tai reikšmingas tolesnis žingsnis mūsų kelionėje nuo mokslinės komandos iki komandos, kuri kuria produktus“, skirtus „kuo didesniam žmonių skaičiui“, dienraščiui „Le Figaro“ sakė vienas iš įkūrėjų Arthuras Menschas.

Ketvirtadienį startuolis taip pat pristatė dvi mokamas „Le Chat“ versijas (greta ankstesnės nemokamos), o A. Menschas pažadėjo, kad jos bus „greitesnės“ ir pasiūlys „geresnę patirtį“.

„Mistral“ 2023 m. įkūrė mokslininkai A. Menschas, Guillaume'as Lample ir Timothee Lacroix. Bendrovė tapo didžiausia Europos viltimi prilygti JAV sunkiasvoriams.

Iš pradžių „Mistral“ buvo sveikinamas dėl riboto išteklių naudojimo, lyginant su tokiomis bendrovėmis kaip „Google“ ir „OpenAI“ – ši savybė dabar daugumai asocijuojasi su „DeepSeek“.

„Mums pavyksta apmokyti savo modelius efektyviau už „DeepSeek“, – „Le Figaro“ sakė A. Menschas.

„Yra dalykų, kurių išmokome, labai specifinių matematinių niuansų. Norime vėl prisidėti prie pažangos ir aplenkti „DeepSeek“, – pridūrė jis.

Praėjusią vasarą vykusiame lėšų pritraukimo etape „Mistral“ surinko 600 mln. eurų, o jo vertė dabar siekia maždaug šešis milijardus eurų.

Sausio viduryje AFP pasirašė sutartį su „Mistral“, pagal kurią startuolio pokalbių robotas formuluodamas atsakymus galės remtis naujienų agentūros straipsniais.