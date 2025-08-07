Vis rečiau klausiame Google? Ekspertai paaiškino, kaip pakliūti į dirbtinio intelekto robotų atsakymus

„AI SEO – dar labai nauja sritis, o taisyklės joje vis dar rašomos. „Google“ stengiasi prisitaikyti ir jau naudoja DI apžvalgas (angl. AI Overviews), tačiau daugiau nei dvidešimt metų trukęs jos dominavimas ima svyruoti“, – sako „Tele2“ inovacijų ekspertas Lukas Keraitis.
Kaip atsiduriama DI paieškos rezultatuose?
Pirmas žingsnis – patikrinti, ar jūsų prekės ženklas apskritai figūruoja DI atsakymuose. Tai galima padaryti klausdami „ChatGPT“ ar „Perplexity“, pavyzdžiui, kur Vilniuje galima atsigerti skaniausios kavos. Svarbu klausimą užduoti anonimiškai – DI modeliai mokosi iš jūsų ankstesnių užklausų, tad rezultatai gali būti šališki, jei sistema „žino“, kad pats esate kavinės savininkas. Taip pat galima pasitelkti specializuotas analizės platformas.
Dirbtinio intelekto analitikas Rokas Stankevičius sako, kad norintiems pakliūti į DI atsakymus reikalinga ilgalaikė strategija: stiprus prekės ženklas, nuoseklūs paminėjimai autoritetinguose šaltiniuose, tvirtas semantinis ryšys su tema ir aktyvi viešųjų ryšių veikla.
„Kai „ChatGPT“ interneto režimas išjungtas, šis įrankis remiasi iki naujo modelio mokymo surinkta informacija, todėl nauji faktai į sistemą patenka lėtai. DI įrankiuose matomumas nebepriklauso vien nuo to, kaip gerai optimizuotas jūsų tinklalapis pagal raktažodžius. Labai svarbu, kiek kartų ir kokiuose kontekstuose apie jus kalbama įvairiuose patikimuose šaltiniuose internete. Daugiausia svorio čia turi socialiniai tinklai, populiarūs forumai, žiniasklaidos straipsniai ir „Vikipedija““, – pabrėžia DI analitikas R. Stankevičius, pats vystantis AI SEO įrankį.
Ką galiu padaryti, kad mano informacija atsidurtų DI rezultatuose?
Aiškiai struktūruokite turinį. Pokalbių robotai mėgsta neutralų, reklama neperkrautą tekstą, kuris greitai atsako į klausimą. Pagrindinį klausimą dėkite į antraštę (H2), o atsakymą – į pirmą pastraipą (tradiciniame SEO atsakymai dažniausiai pateikiami teksto pabaigoje).
Reikia vengti perteklinio raktažodžių naudojimo ir orientuotis į informacijos naudingumą ir ekspertinį požiūrį. Jei turinys parašytas sudėtingai ir be aiškios struktūros, toks tekstas dažnai lieka nepastebėtas. Naudokite DUK. Taip informacija tampa lengvai suprantama ir lengviau cituojama.
Nurodykite šaltinius ir statistiką. DI atsakymuose dažnai matysite nuorodas į originalius šaltinius. Todėl verta pasirūpinti, kad jūsų svetainėje būtų aiškiai nurodyti šaltiniai, citatos būtų trumpos ir informatyvios, o statistika – aiškiai išskirta.
Kaupkite paminėjimus autoritetinguose tinklalapiuose. Tai panašu į tradicinį SEO – turinys turi būti minimas kituose geros reputacijos šaltiniuose ir TOP sąrašuose, nes DI modeliai labiau šia informacija pasitiki.
Įsitraukite į vartotojų kuriamą turinį – ypač į socialinių tinklų bei forumų. Tokios platformos kaip „Reddit“ turi išskirtinę reikšmę, nes didelė dalis mokymo duomenų yra licencijuota iš „Reddit“ diskusijų. Aktyviai naudojami ir „Quora“, Stack Overflow, GitHub bei įvairūs specializuoti forumai. Svarbus ir socialinių tinklų turinys (pvz., „Twitter/X“), įtraukiami atsakymai iš tokių populiarių platformų kaip „Youtube“ ar „Instagram“.
Kurkite aiškią sąsają su savo tema. DI semantinė analizė sudėtinga, tad ryšys tarp prekės ženklo ir pagrindinių raktinių esamybių (produktai, ekspertai, vietovės) turi būti dažnas ir tiesmukas.
Stiprinkite pozicijas „Bing“. Daugelis DI paieškos platformų (tarp jų „ChatGPT“ su interneto režimu ir „Perplexity“) generuodamos atsakymus pirmiausia žvelgia į „Bing“ rezultatus. Jei jūsų puslapis čia nepatenka į pirmą dvidešimtuką, DI jus ras gerokai rečiau.
„Tradicinis SEO siekia iškelti svetainę į kuo aukštesnius „Google“ paieškos rezultatus, akcentuojasi į nuorodų kiekį ir kokybę, raktažodžių panaudojimą puslapyje, svetainės struktūrą. Tuo tarpu DI paieškoje svarbiau tampa prekių ženklo ar eksperto paminėjimai autoritetinguose šaltiniuose, citatų, statistikos ir aiškių ekspertinių vertinimų pateikimas, buvimas „Vikipedijoje“ ir kitose žinių bazėse, o taip pat aktyvumas teminiuose forumuose (pvz., „Reddit“)“, – pažymi R. Stankevičius.
L. Keraitis atkreipia dėmesį, kad DI paieškų rezultatai vis dar yra nevienareikšmiška tema – DI pateikia ne teisingiausius, labiausiai tikėtinus atsakymus.
„DI neturi žmogiškojo konteksto supratimo, todėl gali klysti (ir dažnai tai daro). Todėl atsakymus reikia tikrinti kituose šaltiniuose. Šiuo metu dar per anksti atsakyti, ar įprastą „Google“ paiešką pakeis DI paieška, nors ir „Google“ jau pateikia abi. Vis dėlto bent daliai naudotojų DI paieška jau tapo kasdienybe, tad norintiems atsidurti ir šiuose rezultatuose, įprasto SEO nebeužtenka – teks mokytis ir AI SEO“ – pranešime žiniasklaidai apibendrina ekspertas.
dirbtinis intelektasGooglepaieška
