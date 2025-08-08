Vasarą prenumeruok Lrytas PREMIUM vos už 12,99 € metams ir gauk bilietą į koncertą Taujėnų dvare dovanų
„Varle.lt“ pristato pirmąją Lietuvoje AI sukurtą radijo reklamos kampaniją

2025 m. rugpjūčio 8 d. 12:12
Elektroninės prekybos centras internete „Varle.lt“ šiemet „Back to School“ sezoną pasitinka netradiciškai – visa jų radijo kampanija yra sukurta dirbtinio intelekto. Keturi AI sugeneruoti kūriniai su specialiai parinktais balsais ir aranžuotėmis skamba šalies radijo stotyse ir, pasak įmonės, tai gali būti pirmoji tokia kampanija Lietuvos reklamos istorijoje.
„Norėjome išbandyti, kaip AI gali pakeisti tradicinį reklamos kūrimo procesą. Rezultatas – žaismingos, greitai įsimenančios dainos, kurias būtų buvę neįmanoma taip greitai pagaminti įprastu būdu“, – sako „Varle.lt“ įkūrėjas Marius Butauskas.
AI reklamos era?
Dirbtinio intelekto panaudojimas kūryboje pasaulyje sparčiai populiarėja, tačiau Lietuvoje tai vis dar naujovė. Ekspertai teigia, kad tokios kampanijos gali atverti kelią į greitesnę, personalizuotą ir kūrybiškai drąsesnę reklamą.
„Ši kampanija yra daugiau nei technologinis eksperimentas – tai ženklas, kad reklama pereina į naują etapą, kur kūrybą ir technologijas sujungia AI“, – teigia rinkodaros analitikai.
E. prekybos centras „Varle.lt“ pristatė „Back to School“ kampaniją, kurią sudaro keturios visiškai AI sukurtos radijo reklamos. Tai gali būti pirmasis toks atvejis Lietuvos reklamos istorijoje, kai visas radijo kampanijos turinys sugeneruotas dirbtinio intelekto įrankiais.
„Mūsų tikslas buvo ne sutaupyti, o išbandyti, kaip AI gali pakeisti kūrybos procesą. Tradicinėje gamyboje tokia kampanija būtų reikalavusi savaičių darbo ir didelio biudžeto. Naudodami AI, idėją pavertėme realybe per kelias dienas“, – sako „Varle.lt“ įkūrėjas Marius Butauskas.
Technologinė pusė: AI kaip kūrybos partneris
Kampanijai naudotos generatyvinės AI platformos, kurios kūrė ne tik melodijas, bet ir balsų sintezę, aranžuotes bei tekstus. Pasak įmonės, šis metodas suteikė galimybę testuoti kelias versijas, adaptuoti jas skirtingiems auditorijos segmentams ir kurti turinį realiu laiku.
„Tai nėra vien technologinis eksperimentas – tai reali įžvalga, kaip reklamos gamyba gali keistis per artimiausius 2–3 metus. AI leidžia sumažinti kūrybos ciklą nuo mėnesių iki dienų, testuoti personalizaciją ir greičiau reaguoti į rinkos pokyčius“, – komentuoja marketingo ekspertai.
Kodėl tai svarbu rinkodarai?
AI leidžia kurti personalizuotas kampanijas, optimizuoti biudžetus ir atverti naujas kūrybines galimybes. Tokių projektų atsiradimas Lietuvoje rodo, kad vietos reklamos rinka pradeda peržengti tradicinių gamybos modelių ribas ir pereina prie technologijų bei kūrybos sintezės.
