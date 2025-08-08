DI dvyniai: ar jūsų kopija gali dirbti už jus?

Anot T. Sakro, tokie DI įrankiai yra ypač naudingi tiems žmonėms, kurie turi būti matomi, bet neturi laiko ar galimybių būti visur. Nuomonės formuotojai jau dabar naudoja DI sukurtus jų kopijų vaizdo įrašus, kuriuose DI šneka ir juda taip, kaip tai daro autentiškas žmogus. Pavyzdžiui „Instagram“ pristatė „AI studio“ įrankį, kuris leidžia žmonėms susikurti savo skaitmenines DI versijas.
DI vaizdo įrašai, kuriuose galima apsimesti kitais, tapo gana įprasti, bet kitas žingsnis, DI skaitmeniniai klonai, jau greitai taps realybe. Tačiau Europos ir Lietuvos bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) kol kas dar neįvardina, kokių pasekmių žmogus gali sulaukti, jeigu jis sukuria kito žmogaus kopiją jam to nežinant. Už paprastą asmens atvaizdo naudojimą be jo sutikimo gresia civilinė atsakomybė. Žmogus turi pritarti „skaitmeniniam klonavimui“ ir tiksliai žinoti, kam jo DI kopija bus naudojama.
„DI skaitmeniniai antrininkai gebės ne tik atrodyti, bet elgtis taip, kaip tai darytumėte jūs, bet tokia galimybė gali padėti sukčiams. Iki šiol DI apgaulės buvo akivaizdžios, pavyzdžiui „prezidentas“ kviečia pirkti kripto valiutą, bet jas atpažinti ateityje gali būti sunkiau. DI, kurie kuria turinį, dažniau remiasi žmonių vaizdo įrašais ir taip pašalina visus įprastus DI atpažinimo bruožus, tokius kaip trečia ranka ir „laužyta“ žmogaus kalba“, – sako V. Domarkas.
Kaip galima sukurti DI antrininko vaizdo įrašą?
„Norint sukurti DI antrininką tereikia paprastos nuotraukos ir 20–30 sekundžių trukmės balso įrašo. Turint šią medžiagą DI įrankiai gali sukurti kopiją, kuri puikiai atkartoja jūsų balsą, kalbos manierą ir pritaiko lūpų judesius. Tai gali leisti sutaupyti laiko ir pinigų reklamoje, nes darbui nebereikia filmavimo aikštelės“, – sako T. Sakro.
Anot DI vaizdo įrašų kūrėjo, tokia galimybė yra ypač naudinga politikoje, mokymuose ir tarptautiniame versle. Pavyzdžiui, lietuviškos paskaitos vaizdo įrašą įmanoma parengti ukrainiečiams. Nors pats lektorius šios kalbos nemoka, DI leidžia žmogui prabilti ukrainietiškai savo balsu ir kalbėjimo maniera. Tai žingsnis į priekį nuo dubliuotų filmų, nes DI pritaiko jūsų veido ir lūpų judesius prie naujos užsienio kalbos.
Vaizdo įrašas dar nėra žmogaus DI klonas. „HeyGen“ ir „Kling“ DI įrankiai padeda sukurti jūsų atvaizdą, o „ElevenLabs“ įrankis leidžia jam prabilti jūsų balsu. Šios programos padeda sukurti vaizdo įrašą, kuris atrodo autentiškas. Tuo tarpu „Delphi“ DI įrankio klonai galės realiu laiku bendrauti ir priimti sprendimus patys. Šiuo atveju DI perims jūsų asmenybę ir veiks pats.
Dvi galvos geriau už vieną
DI skaitmeniniai dvyniai bus žmogaus kopija, kuri periims asmenybės bruožus ir veiks pati. Dėl to skaitmeniniai antrininkai bus puikiu pagalbininku privačiame ir viešąjame sektoriuose. Jie dalyvaus nuotoliniuose susitikimuose, patys atsakys į klausimus ir savarankiškai atliks užduotis. Toks DI sprendimas leis taupyti laiką, optimizuoti resursus ir dirbti efektyviau.
„DI klonas galės be vėlavimo ar trikdžių šnekėtis su žmogumi kitoje ekrano pusėje, tad pokalbio metu niekas neišduos, kad skambutyje dalyvausite ne jūs. Tai padės išplėsti ir jūsų, ir verslo galimybių ribas“, – teigia V. Domarkas.
Anot jo, žmonės, kurie dabar auga kartu su DI, mokės geriau atskirti kopijas ir klastotes, nes jiems tai bus tiesiog įprasta. Dabar vaizdų autentiškumą geriausia patikrinti kitais DI įrankiais, kurie gali analizuoti turinį ir atpažinti, ar vaizdas yra autentiškas, rašoma pranešime žiniasklaidai.